Romanya’da İki Tarihi Şehir Daha Karsan e-JEST’lerle Elektriklenecek!

Yüksek teknolojili ürünleriyle toplu taşıma dönüşümüne öncülük eden Karsan, yurt dışındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Kazandığı ihalelerle özellikle Avrupa pazarında adından övgüyle söz ettiren Karsan, 2023 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Karsan, Romanya distribütörü Anadolu Automobil Romania (AAR) iş birliği ile, Aiud şehrinde 16 adet, Siret şehrinde de 4 adet e-JEST satışını kapsayan ihaleleri kazandı. Her iki ihalenin de sözleşmelerini distribütörü AAR aracılığıyla imzalayan Karsan, böylece Romanya’daki elektrikli otobüs parkını daha da genişletecek.

Yılın son çeyreğinde teslim edilecek!

Karsan’ın, Romanya distribütörü Anadolu Automobil Romania ile birlikte kazandığı ihaleler kapsamında e-JEST’in yanı sıra, 20 adet de şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirilecek. Teslim edilecek e-JEST’lerin hem Auid hem de Siret şehirlerinin ilk elektrikli minibüsleri olacağını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu yeni anlaşmalarla birlikte 2023 yılına hızlı bir başlangıç yapmış olduk. Bu yıl içerisinde Romanya’daki Karsan markalı elektrikli araç sayımız 200 adedin üzerine çıkacak” dedi.

Karsan e-JEST Avrupa’da lider, Amerika’nın yeni lider adayı!

Karsan’ın Romanya’daki elektrikli araç dönüşümünde öncü rol oynayan bir Türk markası olduğunu vurgulayan Okan Baş, “Romanya’nın birçok şehrinde Karsan markalı elektrikli otobüsleri görmek mümkün. Romanya, Avrupa’nın elektrikli toplu taşıma dönüşümüne öncülük eden ülkelerden biri. Romanya’nın bu vizyonu ile Karsan olarak bizim 5 yıl önce başlayan elektrikli dönüşüm yolculuğumuz birbiri ile oldukça örtüşüyor” diye konuştu. Romanya’nın, tıpkı Fransa ve İtalya gibi Karsan’ın ana hedef pazarlarından birisi olduğunu ifade eden Okan Baş, “Karsan, kısa sürede Romanya’nın elektrikli araç pazarında 6 metreden 18 metreye kadar en büyük filosuna sahip Türk markası konumuna ulaştı. Avrupa elektrikli minibüs pazarı lideri Karsan e-JEST ile Aiud ve Siret şehirlerinin elektrikli dönüşümünün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.