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Romanya yine 'Karsan Jest Electric' dedi!

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, Romanya’nın Beclean kentinde gerçekleşen elektrikli minibüs ihalesini kazandı. Yakın zamanda Romanya’nın Suceava şehri için düzenlenen 10 adetlik elektrikli minibüs ihalesini de alan Karsan, son olarak Beclean kentinde hizmet vermek üzere 8 adet Jest Electric aracın teslim edilmesini kapsayan anlaşmayı imzaladı. Kazandığı ihale doğrultusunda Jest Electric araçlarının yıl sonuna kadar kente teslimini sağlayacak olan Karsan, 2013’ten bu yana yer aldığı Romanya pazarındaki gücünü günden güne artırmaya devam ediyor.

Otovitrin 04.08.2020, 11:39 04.08.2020, 12:03
2008
Romanya yine 'Karsan Jest Electric' dedi!

Toplu taşıma sistemleriyle her coğrafyaya uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan Karsan, Romanya’daki tercih edilirliğini doludizgin sürdürüyor. Son olarak Suceava şehrine 10 adet Jest Electric teslim etmek üzere anlaşma imzalayan Karsan, Romanya’nın diğer bir kenti Beclean’da düzenlenen elektrikli minibüs ihalesini de kazandı. Bu doğrultuda Karsan, bölge temsilcisi AAR (Anadolu Automobil Rom) firması aracılığıyla alınan ihale kapsamında, yıl sonuna kadar 8 adet Jest Electric aracını kente hizmet vermek üzere teslim edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Romanya pazarındaki genişleme çalışmalarımız dahilinde, ülkenin farklı kentlerinden istikrarlı olarak siparişler almaya ve toplu taşıma ihalelerini kazanmaya devam ediyoruz. Suceava’daki 10 araçlık ihaleyi almamıza paralel bir zaman dilimi içerisinde, Beclean ihalesini de kazanarak ülkedeki elektrikli araç pazar payımızı artırdık. Bu başarımızda; Karsan’ın son teknolojiyle donatılan çevreci aracı Jest Electric ve Karsan güvencesiyle alınan hizmetten duyulan memnuniyet rol oynuyor diye konuştu.

Performanslı ve çevreci Jest Electric!

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif  fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.

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