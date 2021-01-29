Romanya Karsan Araçlarıyla Elektriklenmeye Devam Ediyor!

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, elektrikli araçlarını farklı ülkelerin şehirleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Karsan geçtiğimiz yıl Romanya’nın Suceava kenti için yapılan elektrikli minibüs ihalesini kazanmasının ardından, sözleşme kapsamında yer alan 10 adet Jest Electric aracını kente teslim etti. Romanya’nın farklı şehirlerinde yollarda olan ve Suceava’da halihazırda 5 adet Jest Electric aracı ile hizmet veren Karsan, filosunu 15 adete yükseltti. Söz konusu ihale sözleşmesinde opsiyonel olarak yer alan 7 adet Jest Electric için de sipariş alan Karsan, bu araçları ise 2021’in ilk çeyreği içerisinde teslim etmeyi hedefliyor. Karsan’ın Romanya distribütörü Anadolu Automobil Rom tarafından gerçekleşen teslimatla Jest Electric’lerin Romanya Suceava Belediyesi’nde kullanımına başlanacak.

Yüksek performans ve çevreci çözüm Jest Electric’de!



Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.