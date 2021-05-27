Rolls-Royce, tamamen benzersiz özel yapım "Boat Tail" koleksiyonunu sunuyor

ROLLS-ROYCE COACHBUILD

• Gövde Üretimi, Rolls-Royce’un tarihsel DNA'sında yer almaktadır.

• 'Sweptail', 2017'de özelgövde üretimi hareketini başlattı.

• Rolls-Royce, bu projeler için yeni bir departman kurdu. Rolls-Royce Coachbuild

• Yalnızca Rolls-Royce, müşterilerinin isteği üzerine kusursuz bir bespoke gövde üretimi yapıyor.

• RR’nin ölçeklenebilir alüminyum mimarisi benzersiz bir şekilde gövde üretimi için hazırlanmıştır.

• Rolls-Royce Coachbuild, müşterilere, tasarım ekibimize ve tüm gövde üretim sürecine benzersiz erişim sağlar.

• Rolls-Royce Coachbuild, müşterilerin özel istekleri üzerine üretilir. Bu da üretimi gerçek bir deneyim haline getirir.

• Rolls-Royce Coachbuild ürünleri, Rolls-Royce fabrikası içindeki güvenli bir stüdyoda oluşturulur.

• Rolls-Royce ‘un özel olarak ürettiği Coachbuild araçların yolda olması yasaldır.

"BOAT TAIL" KÖKEN HİKAYESİ

• 'Sweptail'i takiben, bir grup önemli müşteri bir gövde üretim projesine ilgi gösterdi.

• Bu grup içinde, üç müşteri J Sınıfı yatların beğenisini paylaştı.

• Tasarımcılarımız bir süredir modern bir "Boat Tail" Rolls-Royce yaratmak istiyordu.

• Tasarımcılar çizimlerini paylaştığında, üç müşteri de onayladı.

• Üç arabanın ortak bir organı paylaşacağı, ancak farklı şekilde atanacağı konusunda anlaştılar.

• Bir talep paylaştılar: "Bize daha önce hiç görmediğimiz bir şeyi gösterin"

BİR NUMARALI "BOAT TAIL"

• Bu, "Boat Tail" adını taşıyan bir Rolls-Royce Coachbuild üçlemesinin ilki.

• "Boat Tail" şimdiye kadarki en iddialı üstyapılı arabadır.

• Oluşturmak için dört yoğun yıl harcandı.

• Ön üretim mühendisliği tek başına 20 kişinin yıllarını aldı.

• "Araba" kelimesini yeniden tanımlıyor. Artık bir varış noktası değil, kendi yolunu oluşturan bir üretim.

• RR tasarım ikonografisinin şimdiye kadarki en çağdaş ve gayri resmi ifadesi.

• Geniş, tek, düz alüminyum levhalardan elle dövülmüş gövde panelleri.

• Rolls-Royce "Boat Tail" için 1.813 tamamen yeni parça geliştirildi.

• Kutlamalar, arkadaşların ve ailenin eğlenmesi için tasarlanmış Arka Ağırlama Paketi.

• Özel şampanya için tasarlanmış buzdolabı, Armand de Brignac.

• Swiss House of BOVET 1822 ile birlikte oluşturulan iki adet saat.

• Her bir satin iki türü vardır. Biri araba, diğeri bilek için.

• BOVET 1822 saatlerinin ön panele entegre edilmesi 3.5 yıl sürdü.

• Rolls-Royce mimarisi ve güç aktarım mekanizmasının Phantom türevi ile desteklenmiştir.

• Kıtasal seyir için de sert bir üst tavan sağlanmıştır.