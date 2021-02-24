banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dardanel'den 'elle paketleme' açıklaması
Dardanel'den 'elle paketleme' açıklaması
'İp bina' büyük talep görüyor
'İp bina' büyük talep görüyor
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde
CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor
CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor
banner448

ROLLS-ROYCE PHANTOM TEMPUS: UYGUN BÜYÜKLÜKTE BENZERSİZ BİR MOTORLU ARAÇ

• Markanın zirvesi Phantom’un yeni koleksiyon otomobili • Zamandan, astronomik olaylardan ve evrenin sonsuz erişiminden ilham alan tasarım konsepti • Yeni Bespoke boya kaplaması, Kairos Mavisi, gece gökyüzündeki yıldızları taklit ederek ince bir ışıltı etkisi yaratan mika pulları içerir • Tamamen yeniden tasarlanan Pulsar Tavan Döşemesi, fiber optik aydınlatma ile karmaşık Ismarlama işlemeyi birleştirir • Phantom’s Gallery, tek bir siyah anodize ve el cilalı alüminyum kütükten filizlenmiş 100 ayrı sütun içerir • Kapı kaplamalarında yüzlerce ışıklı delik, dönen, kıvrımlı desenler oluşturur • Spirit of Ecstasy, sahibinin seçeceği önemli bir tarih ve konumla kişiselleştirilir • Üretim sadece 20 araçla sınırlıdır, hepsi halihazırda dünya çapındaki müşterilere tahsis edilmiştir • Koleksiyona eşlik eden el boyaması Tempus Şampanya Sandığı ile detaylarda zirveye ulaşılmıştır

Otovitrin 24.02.2021, 09:33
3
ROLLS-ROYCE PHANTOM TEMPUS: UYGUN BÜYÜKLÜKTE BENZERSİZ BİR MOTORLU ARAÇ

“Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar, başta müşterilerimiz olmak üzere pek çok insanın zamanla ilgili duygularını ve ilişkilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Tarihte, hayatta bu kadar çok şeyin geçici göründüğü bir anda, müşterilerimiz bir Rolls-Royce motorlu arabanın sunduğu eşsiz zamansızlık, uzun ömür ve kalıcılıkta teselli arıyorlar.

Bu nedenle Phantom Tempus Koleksiyonu için mükemmel bir andı - esrarengiz bir göksel fenomen olan ve insanlık tarihinin en büyük beyinlerinden biri olan Albert Einstein'dan ilham alan zirve ürünümüzün muhteşem bir enkarnasyonu.

Hepimizin bildiği gibi, zaman asla yerinde durmaz, kimseyi beklemez. Bu nedenle, onu yönetiriz, koruruz, hesabını veririz, tartar ve en küçük kısmına kadar ölçeriz. Phantom Tempus ile, saatin kasıtlı yokluğunun da gösterdiği gibi, bu kısıtlamaların artık geçerli olmadığı bir alan yarattık. Rolls-Royce müşterileri zamana bağlı değildir; tüm baskıları ve talepleriyle dış dünya unutulmaktadır.

Phantom Tempus, evrende kendi yerini ararken dünyayı şekillendirenlere yönelik bir motorlu arabadır. Kişisel armağanlarımız, yeteneklerimiz ve fırsatlarımız ne olursa olsun, hepimize Zaman verildiğini ve her anı en iyi şekilde değerlendirmenin bize bağlı olduğunu anlıyorlar. "

Torsten Müller-Ötvös, CEO, Rolls-Royce Motor Cars

Lüks dünyasının zirvesinde yer alan markanın zirve ürünü Rolls-Royce Phantom, bugün özel ve nadir bir koleksiyon olan Phantom Tempus Koleksiyonu'nun konusu oldu. Phantom'un yeni yinelemesi, zamandan ilham alıyor. 

Phantom Tempus Koleksiyonu'nun tasarımı, zaman ve evrenle ilgili çeşitli estetik ve entelektüel temaları kapsar. Önemli bir bileşen, 1967'ye kadar bilinmeyen ve yalnızca uzayın en derin noktalarında bulunan nadir bir astronomik fenomen olan Pulsar'dır. (Şimdiye kadar keşfedilen en yakın mesafe 280 ışıkyılı veya Dünya'dan 1.680 trilyon mildir) Çok yoğun, beyaz ve sıcak yıldızlar, son derece düzenli darbelerle elektromanyetik radyasyon yayarlar ve bu onları evrendeki en doğru saatlerden bazıları haline getirir.

Phantom Tempus'ta, bu olağanüstü doğa gücü, fiber optik aydınlatma ve karmaşık özel işlemelerden oluşan Starlight Tavan Döşemesi’nde bir merkez parçası olarak gösteriliyor ve eşsiz Pulsar Tavan Döşemesi'ni yaratıyor.

Zamanın başka bir yönü - hareketsiz durduğu yanılsaması - 'Zamanın Donmuş Akışı' ele alınmıştır. Bu eşsiz sanat eseri, müşterilerin zamandan ve zamanın sınırlamalarından özgürlüğünü belirtmek için saatin kasıtlı olarak çıkarıldığı ön panoda yer almaktadır. Tek bir alüminyum kütük, bir pulsar yıldızının 100 milyon yıllık bir dönme dönemini temsil eden, tek tek konturlu 100 sütun oluşturmak üzere öğütülür. Her sütun siyah anotlanmış ve ışığı yansıtacak şekilde elle cilalanmıştır. Göz boyunca hareket ettikçe, tüm yapı, tamamen sağlam olmasına rağmen, dalgalı ve esniyor gibi görünür.

Galerinin bir açıklaması, eldiven bölmesindeki oyulmuş bir plakanın üzerinde, Albert Einstein'ın "Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasındaki ayrım, inatla kalıcı bir yanılsamadır" yazmaktadır.

Kapıların iç kısmında dönen, kıvrımlı bir yıldız deseni görülüyor. Yüzlerce aydınlatılmış delikten oluşan kontrast derideki ilave delikler, etkiye daha fazla derinlik ve ayrıntı katarak, aydınlatılmadığında bile atmosferik bir hava sağlar.

Phantom Tempus Koleksiyonunun dışı, mekanın karanlığını ve gizemini somutlaştırmak için yaratılan yeni boya kaplaması olan Kairos Blue ile sunuluyor. Boya, yıldızları temsil eden ışığı yakaladıkça parıldayan mücevher benzeri Mavi Mika pullarını içerir. Bu efekt siyah dış detaylarla vurgulanır.

Phantom Tempus'un kaputunu süsleyen ve 110. yılında olan Spirit of Ecstasy, benzersiz bir tarih ve müşteri için özel öneme sahip konumla kişiselleştirildi. Bir evlilik, bir çocuğun doğumu ve hatta büyük bir iş başarısı, ikonik heykelcik temelinde zamansız bir hatırlatma olarak kazınabilir.

Tamamlayıcı bir süs olarak, koleksiyona eşlik edecek benzersiz bir aksesuar geliştirildi. Çok beğenilen Rolls-Royce Şampanya Sandığı’na dayanan Tempus Şampanya Sandığı, koleksiyonun ayırt edici bir unsurunu içeriyor. Masanın üzerine elle boyanmış bir Pulsar resmi var ve bunun altında mükemmel bir şekilde tasarlanmış, hem şampanya hem de havyarı soğutmak için termal şişeler, bir V12 motorunun silindirlerini uyandırmak için düzenlenmiş dört adet el yapımı kristal bardak ve güzel bir anne inci havyar kaşığı bulunmaktadır.

Rolls-Royce, bayilerindeki yüz yüze etkileşimlere ilişkin devam eden seyahat kısıtlamaları ve sınırlamalarına yanıt olarak, Google Cardboard uygulaması aracılığıyla erişilebilen Phantom Tempus için bir Sanal Gerçeklik sunumu oluşturdu. Müşterilere Koleksiyonun iç ve dış kısımlarını tamamen içine alan 360 ° gezdiren müşteriler, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Phantom Tempus’un olağanüstü varlığını kendilerine uygun bir anda yaşayabilirler.

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös şu sonuca varıyor: "Phantom bizim zirve ürünümüzdür, bu nedenle bir Koleksiyon Araba üretmek her zaman bizim ve müşterilerimiz için son derece önemli bir andır. Phantom Tempus ile ilham kaynaklarımız uygun şekilde büyük ölçekte: zaman, derin uzay ve evreni ve onun içindeki yerimizi görme şeklimizi değiştiren teorik bir fizikçi. 20 arabanın hepsinin halihazırda rezerve edilmiş olması, bunların dünya çapındaki müşterilerimizde gerçekten yankılanan temalar olduğunu gösteriyor.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19