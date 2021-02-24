ROLLS-ROYCE PHANTOM TEMPUS: UYGUN BÜYÜKLÜKTE BENZERSİZ BİR MOTORLU ARAÇ

“Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar, başta müşterilerimiz olmak üzere pek çok insanın zamanla ilgili duygularını ve ilişkilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Tarihte, hayatta bu kadar çok şeyin geçici göründüğü bir anda, müşterilerimiz bir Rolls-Royce motorlu arabanın sunduğu eşsiz zamansızlık, uzun ömür ve kalıcılıkta teselli arıyorlar.

Bu nedenle Phantom Tempus Koleksiyonu için mükemmel bir andı - esrarengiz bir göksel fenomen olan ve insanlık tarihinin en büyük beyinlerinden biri olan Albert Einstein'dan ilham alan zirve ürünümüzün muhteşem bir enkarnasyonu.

Hepimizin bildiği gibi, zaman asla yerinde durmaz, kimseyi beklemez. Bu nedenle, onu yönetiriz, koruruz, hesabını veririz, tartar ve en küçük kısmına kadar ölçeriz. Phantom Tempus ile, saatin kasıtlı yokluğunun da gösterdiği gibi, bu kısıtlamaların artık geçerli olmadığı bir alan yarattık. Rolls-Royce müşterileri zamana bağlı değildir; tüm baskıları ve talepleriyle dış dünya unutulmaktadır.

Phantom Tempus, evrende kendi yerini ararken dünyayı şekillendirenlere yönelik bir motorlu arabadır. Kişisel armağanlarımız, yeteneklerimiz ve fırsatlarımız ne olursa olsun, hepimize Zaman verildiğini ve her anı en iyi şekilde değerlendirmenin bize bağlı olduğunu anlıyorlar. "

Torsten Müller-Ötvös, CEO, Rolls-Royce Motor Cars

Lüks dünyasının zirvesinde yer alan markanın zirve ürünü Rolls-Royce Phantom, bugün özel ve nadir bir koleksiyon olan Phantom Tempus Koleksiyonu'nun konusu oldu. Phantom'un yeni yinelemesi, zamandan ilham alıyor.

Phantom Tempus Koleksiyonu'nun tasarımı, zaman ve evrenle ilgili çeşitli estetik ve entelektüel temaları kapsar. Önemli bir bileşen, 1967'ye kadar bilinmeyen ve yalnızca uzayın en derin noktalarında bulunan nadir bir astronomik fenomen olan Pulsar'dır. (Şimdiye kadar keşfedilen en yakın mesafe 280 ışıkyılı veya Dünya'dan 1.680 trilyon mildir) Çok yoğun, beyaz ve sıcak yıldızlar, son derece düzenli darbelerle elektromanyetik radyasyon yayarlar ve bu onları evrendeki en doğru saatlerden bazıları haline getirir.

Phantom Tempus'ta, bu olağanüstü doğa gücü, fiber optik aydınlatma ve karmaşık özel işlemelerden oluşan Starlight Tavan Döşemesi’nde bir merkez parçası olarak gösteriliyor ve eşsiz Pulsar Tavan Döşemesi'ni yaratıyor.

Zamanın başka bir yönü - hareketsiz durduğu yanılsaması - 'Zamanın Donmuş Akışı' ele alınmıştır. Bu eşsiz sanat eseri, müşterilerin zamandan ve zamanın sınırlamalarından özgürlüğünü belirtmek için saatin kasıtlı olarak çıkarıldığı ön panoda yer almaktadır. Tek bir alüminyum kütük, bir pulsar yıldızının 100 milyon yıllık bir dönme dönemini temsil eden, tek tek konturlu 100 sütun oluşturmak üzere öğütülür. Her sütun siyah anotlanmış ve ışığı yansıtacak şekilde elle cilalanmıştır. Göz boyunca hareket ettikçe, tüm yapı, tamamen sağlam olmasına rağmen, dalgalı ve esniyor gibi görünür.

Galerinin bir açıklaması, eldiven bölmesindeki oyulmuş bir plakanın üzerinde, Albert Einstein'ın "Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasındaki ayrım, inatla kalıcı bir yanılsamadır" yazmaktadır.

Kapıların iç kısmında dönen, kıvrımlı bir yıldız deseni görülüyor. Yüzlerce aydınlatılmış delikten oluşan kontrast derideki ilave delikler, etkiye daha fazla derinlik ve ayrıntı katarak, aydınlatılmadığında bile atmosferik bir hava sağlar.

Phantom Tempus Koleksiyonunun dışı, mekanın karanlığını ve gizemini somutlaştırmak için yaratılan yeni boya kaplaması olan Kairos Blue ile sunuluyor. Boya, yıldızları temsil eden ışığı yakaladıkça parıldayan mücevher benzeri Mavi Mika pullarını içerir. Bu efekt siyah dış detaylarla vurgulanır.

Phantom Tempus'un kaputunu süsleyen ve 110. yılında olan Spirit of Ecstasy, benzersiz bir tarih ve müşteri için özel öneme sahip konumla kişiselleştirildi. Bir evlilik, bir çocuğun doğumu ve hatta büyük bir iş başarısı, ikonik heykelcik temelinde zamansız bir hatırlatma olarak kazınabilir.

Tamamlayıcı bir süs olarak, koleksiyona eşlik edecek benzersiz bir aksesuar geliştirildi. Çok beğenilen Rolls-Royce Şampanya Sandığı’na dayanan Tempus Şampanya Sandığı, koleksiyonun ayırt edici bir unsurunu içeriyor. Masanın üzerine elle boyanmış bir Pulsar resmi var ve bunun altında mükemmel bir şekilde tasarlanmış, hem şampanya hem de havyarı soğutmak için termal şişeler, bir V12 motorunun silindirlerini uyandırmak için düzenlenmiş dört adet el yapımı kristal bardak ve güzel bir anne inci havyar kaşığı bulunmaktadır.

Rolls-Royce, bayilerindeki yüz yüze etkileşimlere ilişkin devam eden seyahat kısıtlamaları ve sınırlamalarına yanıt olarak, Google Cardboard uygulaması aracılığıyla erişilebilen Phantom Tempus için bir Sanal Gerçeklik sunumu oluşturdu. Müşterilere Koleksiyonun iç ve dış kısımlarını tamamen içine alan 360 ° gezdiren müşteriler, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Phantom Tempus’un olağanüstü varlığını kendilerine uygun bir anda yaşayabilirler.

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös şu sonuca varıyor: "Phantom bizim zirve ürünümüzdür, bu nedenle bir Koleksiyon Araba üretmek her zaman bizim ve müşterilerimiz için son derece önemli bir andır. Phantom Tempus ile ilham kaynaklarımız uygun şekilde büyük ölçekte: zaman, derin uzay ve evreni ve onun içindeki yerimizi görme şeklimizi değiştiren teorik bir fizikçi. 20 arabanın hepsinin halihazırda rezerve edilmiş olması, bunların dünya çapındaki müşterilerimizde gerçekten yankılanan temalar olduğunu gösteriyor.