ROLLS-ROYCE PEARL MOTOR AİLESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Rolls-Royce, motorlarıyla çalışan 3 bin 600'den fazla iş jeti ile bu pazarda dünyanın lider motor tedarikçisi konumunda bulunuyor. Pearl 10X ise son teknoloji Pearl motor ailesinin en yeni üyesi ve ünlü Fransız uçak üreticisinin bir iş jetini çalıştıran ilk Rolls-Royce motoru. Dassault’nun bu yeni üst sınıf ürünü için Pearl 10X motorunu seçmesi, Rolls-Royce’un iş havacılığının tercih edilen motor üreticisi olduğunu kanıtlıyor.

Pearl 10X motoru, iş havacılığı sektöründe kullanılan en verimli gövdeolan Advance2 motor gövdesine sahip. Pearl 10X bu gövdeyi yüksek performanslı düşük basınç sistemiyle birleştirerek 18 bin lb'yi aşan üstün bir itiş gücü sağlıyor. Rolls-Royce’un son nesil iş jeti motorları ile karşılaştırıldığında Pearl 10X, oldukça düşük bir gürültü seviyesine sahip. Pearl 10X ayrıca emisyon performansı sağlarken yüzde 5 oranında daha yüksek verimliliği de kullanıcılarına sunuyor. Elde edilen bu sonuçlara bakıldığında Pearl 10X, pazar lideri bir güç çözümü ile verimliliği bir araya getiriyor. Bu kombinasyon, müşterilerin ve operatörlerin birinci sınıf havaalanı erişilebilirliğine sahip olmalarını ve çok uzun mesafe uçuşlar yapabilmelerini sağlarken, aynı zamanda neredeyse ses hızına yakın bir süratte seyahat imkanı sunuyor.

Rolls-Royce Advance2 gösterim programından elde edilen inovatif teknolojileri ile kendini kanıtlamış Pearl ailesi, özelliklerini küresel standartta çevresel performans sunmak üzere bir araya getiriyor. Bunlar arasında, yüksek verimli bliskedfan, pazar lideri basınç oranına ve altı blisk kademeli yüksek basınç kompresöru, ultra düşük emisyonlu yanma odası, iki kademeli sipersiz yüksek basınç türbini ve sektörün en verimli ve kompakt türbinlerden biri olan gelişmiş dört kademeli düşük basınç türbini yer alıyor. Bu teknoloji paketi, Spirit AeroSystems'in yepyeni, ultra ince kaporta yapısı ile bir araya getiriliyor.

Motor, Almanya'nın Dahlewitz kentinde bulunan Rolls-Royce İş Havacılık Motorları Mükemmeliyet Merkezi'nde geliştiriliyor ve şu anda yüzde 100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları ile çalışabilirliğini de içeren kapsamlı bir test programından geçiyor.

Pearl 10X motorunun yeni temel özelliklerinden biri ise gelişmiş Katmanlı Üretim yöntemiyle imal edilen 3B baskılı yanma odası kaplamaları olacak. Motorun olağanüstü çevresel performansını destekleyen bu öncü teknoloji, Rolls-Royce’un Advance2 programı kapsamında geliştirilip kapsamlı bir şekilde test edildi.

Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Chris Cholerton konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bugün, bu programı gerçeğe dönüştürmek için tutkuyla çalışan Rolls-Royce ve perde arkasında kendisini bu çalışmaya adamış Pearl ekibi için çok özel bir gün. Dassault'un, amiral uçağı Falcon 10X için bizi tercih etmesi bizleri gururlandırıyor. Bu özel günde Dassault ailesini ve Falcon ekibini tebrik etmek istiyorum. Bugün, ultra uzun menzilli kurumsal jet pazarında müşterilerini etkilemeye devam eden Dassault ile başarılı bir iş ortaklığına başlıyoruz. Öncü Pearl 10X motorumuz ve müşteri hizmetlerimizle, Dassault'a destek vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

Dassault Aviation Başkanı ve CEO’su Eric Trappier yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Pearl 10X motoru, yeni ve ultra uzun menzilli jetimiz için performans gereksinimlerimizi mükemmel bir şekilde karşılıyor. Bu motor ayrıca güvenilirlik ve verimlilik hususunda da en iyi çözüm olduğunu bizlere bir kez daha kanıtladı. gövdesindeki yeni teknolojiler ve bunun dijital denetimleri, iş havacılığı segmentinde olan bu motoru, enerji santrali teknolojisi için bile referans noktası haline getiriyor. Ayrıca, Rolls Royce’un ürün desteği konusundaki kendisini kanıtlamış performansı, üstün bir müşteri hizmeti deneyimi sağlıyor.”

İş Havacılığı Direktörü ve Rolls-Royce Deutschland Başkanı Dr. Dirk Geisinger ise şöyle konuştu: “Mükemmel müşteri desteği, Dassault ve Rolls-Royce için önemli bir odak noktası. Her iki şirket de AIN'in Ürün Destek Anketlerinde yıllardır üst üste kendi kategorilerinde birinci sırada yer alıyor. İş Havacılığı’nda lider motor üreticisi olarak müşterilerimiz, üstün operasyondesteği sağlama konusunda bize güvenebilirler.”

Üstün emniyet ve dayanıklılık için tasarlanan Pearl ailesi, iş havacılığındaki en kapsamlı hizmet programı olan Rolls Royce CorporateCare® Enhanced tarafından destekleniyor. CorporateCare Enhanced, müşterilere önemli finansal ve operasyonel faydalar sunuyor, varlık değerini ve likiditeyi artırıyor, bakım maliyeti riskini en aza indiriyor ve dünyanın herhangi bir yerinde plan harici gelişen olaylara ilişkin beklenmedik maliyetlere karşı koruma sağlıyor. Müşterilere sunulan diğer avantajlar arasında, artan uçak ulaşılabilirliği, azalan yönetim yükü, tam risk transferi, Rolls-Royce hizmetleri altyapısına doğrudan öncelikli erişim ve uzaktan destek de yer alıyor.

Pearl motor ailesi aynı zamanda, dijital yeteneklerdeki gelişmeler sayesinde ürün ve hizmetin bir bütün hâle gelmesini öngören Rolls-Royce IntelligentEngine vizyonunun bir parçası. Bu motor ailesi, ileri titreşim tespiti sunan yeni nesil Motor Sağlığı Takip Sisteminin yanında, uzaktan arıza teşhisi yapma özelliğine de sahip. Ayrıca, motor izleme özelliklerinin uzaktan kolayca yeniden yapılandırılmasına olanak tanıyan çift yönlü iletişim imkânı sunuyor. Bulut tabanlı analizler, akıllı algoritmalar ve yapay zekâ, müşterilerimize ileri seviyede kullanılabilirlik/erişilebilirlik ve daha fazla gönül rahatlığı sağlamada giderek artan bir rol oynamaya devam ediyor.