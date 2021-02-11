Rolls-Royce, mtu ürün yelpazesini Kinolt kesintisiz güç kaynağı sistemleriyle genişletiyor

Veri merkezleri, hastaneler veya hassas üretim süreçlerine sahip endüstriyel tesisler gibi kritik kurulumlar için mtu Kinetic PowerPacks, kesintisiz olarak yüksek enerji kalitesi sağlarken elektrik şebekesi üzerindeki “parazitli” etkileri de saf dışı bırakmaktadır. Elektrik şebekesinde kesinti olması durumunda ise sistem, güç veya gerilim kaybı olmaksızın çalışmasını emniyetli bir şekilde sürdürmektedir.

mtu Kinetic PowerPacks, kesintisiz güç kaynağı işlevini, volan enerji depolaması ve modern dizel motorlar kullanarak acil durum güç kaynağı ile birleştirmektedir. Bu sayede bu teknoloji, kompakt boyutlarla yüksek kalitede besleme sağlamaktadır.

Rolls-Royce Güç Çözümleri (Power Systems) Güç Üretimi İş Birimi’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Andreas Görtz konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kompakt kesintisiz güç kaynağı sistemleri olarak mtu Kinetic PowerPacks, uygulamalarda kendini kanıtlamış acil durum güç jeneratör setlerimize yaptığımız önemli bir ekleme. Müşterilerimize, emniyet açısından kritik öneme sahip kurulumları için hem satın alma hem de işletme maliyetleri açısından son derece ekonomik olan uçtan uca enerji güvenliği çözümleri sunabiliyoruz. Satış ve servis yapılanması kademeli olarak Power Systems servis organizasyonu bünyesinde toplanacak. Sonuç olarak müşterilerimiz, daha da yakın bir ağa erişebilme fırsatını yakalayacak.”

Kinolt ürünlerini mtu serisine entegre etme planı ilk olarak Temmuz 2020'de, Rolls-Royce’un Liège (Belçika) merkezli üreticiyi bünyesine katmasıyla duyurulmuştu. 1984 yılında Euro-Diesel olarak kurulan şirket, kesintisiz, dinamik güç kaynakları pazarındaki öncüler arasında yer almaktadır. Eskiden Kinolt S.A. olarak bilinen bu şirket, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren Rolls-Royce Solutions Liège SA adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.