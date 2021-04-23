Rolls-Royce Genç Tasarımcılar Yarışmasının Türkiye Kazananı Açıklandı !

Rolls-Royce Genç Tasarımcılar Yarışması’nın kazananlarını açıkladı

80’den fazla ülkeden 5 bin tasarım Rolls-Royce Dizayn Ekibi tarafından incelendi

Tasarım yarışmasının Türkiye kazananı 2004 doğumlu Emre oldu

Emre, çabalarını onurlandırmak için, West-Sussex, Chichester'da, Goodwood'daki Rolls-Royce'un evine 5 km uzaklıkta, gençler için tasarlanmış ve organik olarak üretilmiş, trüf ve acı biber içeren bir kutu çikolata aldı

“Genç Tasarımcı Yarışmamızda kazananları açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim için öne çıkan tasarımlar, gerçek bir düşünce, çaba ve ifade derinliği gösteren ve birçok farklı ayrıntıyı içerenlerdi. Kazanan yarışmacılar sadece "en güzel arabayı" çizmediler; fiziksel, gerçek dünyadaki kısıtlamalarla engellenmeyen ve hayal güçlerinin özgürlüğünü gösteren harika deneyimler yarattılar."

Torsten Müller-Ötvös, CEO, Rolls-Royce Motor Cars

"Tasarımların sayısı ve çeşitliliği, Bespoke tasarımda her zaman inandığımız ve yaşadığımız bir şeyi bir kez daha kanıtlıyor: İlham. Her Yerde. Yetişkinler olarak, kendimizi fantastik fikirlerin peşinden koşmaktan genellikle çok çabuk alıyoruz. Rolls-Royce olarak, müşterileri cesur ve yaratıcı olmaya, bir arabanın "nasıl olması gerektiğini" düşündüklerine dair geleneksel kavramlardan bağımsız olmaya teşvik ediyoruz. Bu yarışma ve üretilen fikirler bize şu sorunun inanılmaz gücünü hatırlatıyor: "Bu harika olmaz mıydı?"

Gavin Hartley, Head of Bespoke Design, Rolls-Royce Motor Cars

Rolls-Royce Motor Cars, dünyanın her yerinden çocukları hayallerini geleceğin Rolls-Royce'unu tasarlamaya davet eden Genç Tasarımcı Yarışması'nda küresel kazananlarını açıklamıştı. Şimdi de Türkiye kazananı olarak 16 yaşındaki Emre'yi duyurmaktan mutluluk duyuyor.

2004 doğumlu Emre’de Türkiye’de bu tasarım yarışmasını kazandı. Emre, tasarımıyla ilgili olarak; “Tasarımı yaparken arabanın gelecekte kullanılacak olacağını düşündüm. Çizimi yapmadan önce fazlaca 'future car' dediğimiz arabaları inceledim. Arabanın rüzgar tünelini izlediğim videolarda rüzgar tüneli vurgularını esinlenerek yaptım. Sonra Rolls-Royce'un gelecekte çıkacak aracı olan 103EX'i gördüm ve üzerinde değişiklikler yaparak temelini 103EX'e benzetmeye çalıştım.” söyleminde bulundu.

Emre, tasarım üzerinde de harcadığı vakti şöyle belirtti. “Çizimime başlamadan 1 gün önce araçları incelemeye başladım. Ertesi gün akşamı yani yarışmanın bitiş tarihinden 1 gün önce bu çizimi 2 saate yakın bir sürede bitirdim. Yani 2 gün denebilir.”

Türkiye birincisi ve küresel birinciler, Rolls-Royce tasarım ekibi tarafından belirlendi ve jüri dünya çapında birinciliği seçti. Dört kategoride (Teknoloji, Çevre, Fantezi ve Eğlence) genel olarak kazanan tasarımlarlarla birlikte sınıflandırmaya meydan okuyan ancak yargıçların dikkatini çeken diğer üç giriş Yüksek Övgü’ye layık görüldü. Panel aynı zamanda Rolls-Royce Motor Cars'ın faaliyet gösterdiği dünyanın çeşitli bölgelerinden kazanan katılımları da seçti.

Kazananlar arasında tek boynuzlu atlardan, kaplumbağalardan, uzay yolculuğundan, Mısır piramitlerinden, Pablo Picasso'dan ve yaban arılarından ilham alan tasarımlar yer aldı. Birçoğu uçabilir veya seyahat edebilir. Tasarımlar aynı zamanda emekten tasarruf etmek, zevk ve eğlence sağlamak ve insanlığa ve çevreye fayda sağlamak için bir dizi akıllı cihaz ve yeni teknolojiye sahipti. Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös, rekabeti yansıtarak, “Kendim ve Rolls-Royce'daki herkes adına, yarışmaya katılan her bir Genç Tasarımcıya teşekkür ederim. Tasarımlarına giren tüm düşünce, sıkı çalışma ve yaratıcılık. Dışarıda inanılmaz yetenekler var ve katılımcılarımızdan bazıları bir gün araba tasarımcısı olarak çalışmaya devam etseler şaşırmam - belki de Rolls-Royce'ta. Bu yarışmadan öğrendiğim en önemli şey, koşullarımız ne olursa olsun harika şeyler yaratma gücüne sahip olduğumuzdur, çünkü hayal gücümüz her zaman uçmakta özgürdür. Umarım katılan çocuklar da bunu fark eder ve pandemi deneyimlerinden alabilecekleri olumlu bir şey olur. "

Kategori Kazananları:

Teknoloji

Rolls-Royce Bluebird II by Chenyang, 13, Çin

Doğa

Rolls-Royce Capsule by Saya,6, Japonya

Fantezi

Rolls-Royce Turtle Car byFlorian, 16, Fransa

Eğlence

Rolls-Royce Glow byLéna, 11, Macaristan

Yüksek Övgü:

Rolls-Royce Bolt by Declan, 10, İngiltere

Rolls-Royce Prosperity by Tim, 9, Almanya

Rolls-Royce House of Esperanto by Alisa, 6, Rusya