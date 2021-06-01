ROLLS-ROYCE, DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN AKILLI KAPALI ALAN HAVACILIK TEST TESİSİNİ RESMİ OLARAK KULLANIMA AÇTI

Rolls-Royce, İngiltere’nin Derby kentinde bulunan dünyanın en büyük ve en akıllı kapalı alan havacılık test tesisi olan Testbed 80'in açılışını İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji’den Sorumlu Devlet Bakanı Kwasi Alfred Addo Kwarteng’in de katılımıyla düzenlenen bir törenle resmi olarak gerçekleştirdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, 90 milyon poundluk bir yatırım ve yaklaşık üç yıl süren inşaat sürecinin ardından tamamlanan projenin havacılık sektörü için önemli bir dönüm noktasi niteliğinde olduğu belirtildi. 7 bin 500 m2'lik kapalı alanıyla bir futbol sahasından daha büyük bir yüzölçümüne sahip olan Testbed 80’in, Rolls-Royce’un diğer tüm test tesislerinden daha üstün kabiliyetli, özgün teknoloji ve sistemlerle tasarlandığı ifade edildi. İngiltere’nin Derby kentinde bulunan tesisindeki ilk testin, bu yılın ilk aylarında Rolls-Royce’un yeni Trent XWB motoru üzerinde gerçekleştirildiği duyuruldu.

Yeni tesisin havacılık sektörü için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Rolls-Royce CEO’su Warren East, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Testbed 80, kendi sınıfında dünyanın en büyük tesisi konumunda. Bunun da ötesinde, sadece büyük değil, aynı zamanda akıllı bir tesis ve şimdiye kadar kullandığımız en ileri test teknolojisine sahip. Test kabiliyetimizin yeni küresel merkezi olacak olan bu tesisimiz, 2022 yılında ilk gösterici yer testine başladığımızda UltraFan programımızın bir sonraki aşamasını da destekleyecek. Bu olağanüstü altyapı, 1960'ların sonlarında RB211 motorumuzu geliştirmesi sürecinde Derby bölgesiyle kurduğumuz bağların sürdüğünün bir kanıtı. Açılışını yaptığımız bu tesis sayesinde Derby bölgesi, büyük motor geliştirmesine ev sahipliği yapma geleneğini gelecekte de sürdürecek.”

Testbed 80’in bölgeye büyük katkıda bulunacağını belirten İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Devlet Bakanı Kwasi Kwarteng ise şunları söyledi: “Derby'deki bu test tesisi, Birleşik Krallık'ın uçak motoru teknolojisinde küresel bir lider olmaya devam ettiğinin kanıtı niteliğinde. Bu kapsamda, Rolls-Royce'un yüksek verimli UltraFan motorunu geliştirmesini ve gelecekte Birleşik Krallık için yüksek vasıflı iş fırsatları yaratacak bu çevreci ve son teknoloji havacılık teknolojisi yatırımını destekliyor olmaktan gurur duyuyorum. Sivil havacılık sektöründe başlayan toparlanma ile birlikte, Rolls-Royce gibi büyük İngiliz şirketlerinin ve tüm havacılık sektörünün yaptığı inovasyonların, Birleşik Krallık’ın pandemiden daha güçlü bir şekilde çıkmasına ve 2050 yılına kadar iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunma planlarını gerçekleştirmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Rolls-Royce tarafından yapılan açıklamada Testbed 80’in, şirketin sürdürülebilirlik stratejilerinin üç temel direğini destekleyeceği belirtildi. Bu stratejilerden ilki olan ‘gaz türbinlerinin verimliliğini artırmayı sürdürmek’ kapsamında tesisin, Trent XWB ve Trent 1000 de dâhil olmak üzere güncel motorları test etmek için tasarlandığı ifade edildi. Testbed 80’in aynı zamanda yeni nesil Rolls-Royce motor prototipi olan UltraFan® göstericisini test etme kapasitesine de sahip olacağı vurgulandı. İlk nesil Trent motoruna kıyasla yüzde 25 verimlilik sağlayacak UltraFan’ın tesisteki yer testlerine ise 2022 yılında başlanacağı duyuruldu.

Rolls-Royce, Testbed 80’in stratejinin ikinci kısmı olan ‘Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları`nın (SAF) kullanımını teşvik etme’ ayağında da uyumlu olarak tasarlandığını bildirdi. Bu kapsamda Testbed 80’in, şirketin mevcut motorlarında hâlihazırda "ikame” (drop-in) yakıt olarak kullanılabilen SAF de dâhil olmak üzere farklı yakıt türleri için toplam 140 bin litrelik yakıt deposuna sahip olduğu belirtildi. Şirket, UltraFan göstericisinin önümüzdeki yıl yapılacak ilk testinde de yüzde 100 SAF kullanılmasının planladığını açıkladı.

Stratejinin son ayağı kapsamında ise, şirketin daha sürdürülebilir teknolojilere öncülük etme hedefleri doğrultusunda inşa edilen Testbed 80 tesisinin, geleceğin hibrit veya tamamen elektrikli uçuş sistemlerinin test edilebileceği şekilde tasarlandığı duyuruldu.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamada, Testbed 80’e yönelik geliştirilen teknolojilerinin bir kısmının, ATI’nin PACE projesi kapsamında özellikle UltraFan için tasarlandığı ifade edildi.

Rolls-Royce, tesisin tasarım ve inşa sürecinin Kanada merkezli MDS Aero Test Corporation ortaklığı ile hayata geçirildiğini belirtti.

Testbed 80'in yüksek çözünürlüklü görüntüleri için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz: https://www.flickr.com/photos/rolls-royceplc

Rolls-Royce Holdings plc hakkında

1. Rolls-Royce, toplumları birbirine bağlayan, güçlendiren ve koruyan güç ve çözümlere öncülük etmektedir. Faaliyetlerinde (ürün testleri hariç olmak üzere) 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu elde etmeyi hedefleyen Rolls-Royce, 2020 yılında BM Race to Zero kampanyasına katılarak faaliyet gösterdiği sektörlerin de 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşmalarını sağlamak için öncü bir rol oynayacağını ortaya koymuştur.

2. Rolls-Royce 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren 400’den fazla havayolu ve kiralama müşterisi, 160 silahlı kuvvetler ve donanma ve 5.000’den fazla enerji ve nükleer enerji müşterisinden oluşan bir müşteri portföyüne sahiptir.

3. Rolls-Royce 2020 yılında 11.76 milyar sterlin gelir elde etmiş ve araştırma ve geliştirmeye 1.25 milyar sterlin yatırım yapmıştır. Rolls-Royce ayrıca, mühendislerini bilimsel araştırmanın ön saflarında konumlandıran 28 Üniversite Teknoloji Merkezi’nden oluşan küresel bir ağı da desteklemektedir.