Audi AG’nin geliştirdiği robotik kıyafet Skelex, geçtiğimiz aylarda Doğuş Otomotiv-Audi tarafından da Oto Maslak’ta test edilmeye başlanmıştı. Testlere katılan Türk teknisyenler, çalışma şartlarının kolaylaştığını ve verimlerinin arttığını söyleyerek robotik kıyafete tam not verdi. Kıyafet gelecek yıl İstanbul’daki, sonrasında da Türkiye genelindeki Audi Yetkili Servisleri’nde kullanılmaya başlanacak.

Audi AG’nin Ingolstadt’taki fabrikasında çalışma şartlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla kullanılmaya başlanan Skelex ergonomik güç destek sistemi, Doğuş Otomotiv-Audi tarafından Türkiye’de de geçen aylarda pilot proje kapsamında kullanılmaya başlanmıştı.

Audi Yetkili Servisi Doğuş Oto Maslak’ta gerçekleştirilen testler sonrasında Skelex ergonomik güç destek sisteminin çalışanların vücutlarının dış destek yapılarını ve eklemlerini korurken, baş üstü mesafedeki işleri yaparken daha rahat çalışmalarını sağladığı belirlendi. Teknisyenler araç liftteyken araç altında yaptıkları mekatronik ve şanzıman ile ilgili çalışmalarda daha rahat çalışma imkanı bulduğunu, kıyafetin verimliliklerini de artığını söyledi.

Doğuş Otomotiv-Audi teknisyenlerin yeşil ışık vermesinin ardından, kıyafeti 2021 yılında önce İstanbul’daki yetkili servislerinde ardından 2022 yılında ise Türkiye genelindeki tüm yetkili servislerinde kullanmayı hedefliyor.