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RİSK İŞTAHI ARTIYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Risk iştahı artıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Otovitrin 25.08.2020, 11:07
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RİSK İŞTAHI ARTIYOR

Her ne kadar ABD’de korona virüs vakalarının kontrol edilemeyen bir tablo çizmesi, yaklaşan başkanlık seçiminin yarattığı belirsizlik ve teşvik paketi üzerinde uzlaşılamaması gibi faktörler risk yaratsa da endekslerin pozitif bir zeminde hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada özellikle korona virüs tedavisine ilişkin pozitif beklentilerin iyimserlik sağlayan en önemli unsur olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan ABD ile Çin’in birinci faz anlaşmaya yönelik olarak yaptıkları görüşmede ilerleme kaydettiklerine yönelik haber akışı da risk iştahını destekliyor. ABD borsalarının pozitif kapanışının ardından iyimserlik sabah saatleri ile Asya’da büyük ölçüde sürerken mevcut eğilim Borsa İstanbul’da da pozitif bir açılış yapılacağına işaret ediyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul yurtdışına ayak uyduramadı. Küresel piyasalarda iyimser bir hava olmasına karşın yurtdışındaki iyimserliği fiyatlara yansıtmakta zorluk çeken BIST-100 endeksi günü hafif de olsa satıcılı kapattı. Dünkü geri çekilmede özellikle bankacılık endeksinin zayıf performans göstermesinin önemli rol oynadığını gördük. Eksi bölgede kapanış yapan endeks buna karşın teknik açıdan önemli bir seviye olarak gördüğümüz 1100 puanın üzerinde kapanış yapmayı başardı. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda endeksin destek arayacağı ilk nokta bir kez daha 200 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 1085 puan seviyesi olacaktır. Yurtdışında risk iştahının güçlü olması nedeniyle endeksin güne pozitif bir eğilimle başlamasını bekliyoruz.

Kaynak: Matriks

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD

PSAR

KCHOL

AL

AL

AL

AL

SAHOL

AL

AL

AL

AL

OTKAR

AL

AL

AL

AL

PNSUT

AL

AL

AL

AL

EUR/USD 1,1800’in üzerinde tutunmaya çalışıyor. Artan risk iştahı paritenin dirençli kalmasını sağlasa da teknik açıdan bakıldığında EUR/USD’de göstergelerin negatif sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. Öyle ki, Ağustos ayı başından bu yana indikatörler yukarı yönlü denemeleri teyit etmeyen bir tablo ortaya koyuyor. Bu kapsamda paritenin 1,1900’u aşmakta başarılı olamadığını görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılmadıkça geri çekilme olasılığı artacağı gibi özellikle 1,1720’nin altındaki rakamların daha güçlü bir baskı oluşmasına yol açabileceğini düşünüyoruz.

TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Merkez Bankası dün sıkılaştırma adımları çerçevesinde 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemle repo ihalesi açarken, Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yaptığı fonlama tutarını azaltabileceğini açıkladı. Merkez Bankası’nın BIST’te fonlamayı azaltması durumunda bu durum gecelik faizlerin %9,75’in de üzerine çıkması yönünde zemin yaratacaktır. Bu noktada mevcut durumda %9,61 seviyesinde bulunan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti en fazla geç likidite penceresi faiz oranı olan %11,25 seviyesine kadar çıkabilir.

Kaynak: Matriks

Ons altın direncini korumaya çalışıyor. Risk iştahının güçlü olması ve yatırımcıların hisse senetlerine yönelmesinin etkisiyle dün değerli metaller zayıf bir performans sergilerken altının ons fiyatı 1930 doların altını test etti. Teknik açıdan bakıldığında ons altının alçalan bir üçgen formasyonu oluşturarak hareket etmesinin kısa vade için önemli oranda risk yarattığını düşünüyoruz. Dolayısıyla fiyat hareketleri bir önceki zirve olan 2000 doların üzerinde kapanış yapılmasını sağlamadıkça teknik göstergeler ons altının düzeltme riski ile karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

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