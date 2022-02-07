Renault’un tercihi Castrol! Aracının değerini bilenlerin tercihi Castrol

Dünyanın lider madeni yağ markalarından Castrol, Renault araç sahiplerinin araçlarına verdiği değeri Castrol motor yağlarını seçerek gösterdiğini ortaya koyan bir reklam filmi hazırladı.

Son dönemin en popüler oyuncularından olan Salih Bademci’nin rol aldığı “Değerini Bilmek Tercih Meselesi” sloganıyla hazırlanan Castrol reklam filminde; sahip olduklarının değerini bilenlerin tercihlerini doğru yaptıkları mesajı veriliyor. Renault araç sahiplerinin de araçları için en iyisini yapmak istediklerini ve bu yüzden de Renault için özel üretilen Castrol madeni yağlarını seçtikleri anlatılıyor.

Sahip olduklarının değerini bilenler, Castrol motor yağını tercih ediyor.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, Renault ile küresel çapta yaptıkları iş birliğinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, Renault araçları için özel olarak geliştirdikleri Castrol madeni yağlar sayesinde motorun uzun süre boyunca ilk günkü performansını koruduğunu belirtti. Tatlısöz, “Renault sahipleri, araçlarının değerini çok iyi biliyor ve araçları için en iyisini yapmaya çalışıyor. Reklam filmimiz ile sahip oldukları için en doğru seçimi yapmaya çalışan herkese sesleniyoruz. Castrol olarak biz de sahip olduğumuz tüm iş birliklerimiz için doğru seçimi yaparak araçların en uzun süre en iyi performansı vermesini sağlıyoruz. Ayrıca reklam filmimizde birlikte çalışma şansına sahip olduğumuz Salih Bademci’ye de içtenliği ve samimiyetinden ötürü teşekkürlerimi sunmak isterim. “Yılın Oyuncusu” unvanını ne kadar hak ettiğini reklam filmimizin çekimleri sırasında gösterdiği performans ile bir kez daha görmüş olduk” dedi.

Castrol ile Renault’un iş birlikleri güçlenerek devam ediyor

Castrol ile Renault’un 2017 yılında Renault F1 takım sponsorluğuyla başlayan iş birliği 2020’de küresel çapta satış sonrası hizmetlerle devam etti. 2021’de Renault F1 takımının Alpine F1 olmasıyla birlikte Formula 1’de yer alan araçların motorlarının geliştirilmesi konusunda Castrol ve Renault arasındaki iş birliği de artarak devam ediyor. Burada elde edilen tecrübe ile binek ve ticari araçlara yönelik olarak çok daha iyi performans veren ürünler ve motorlar geliştiriliyor.

Youtube Filmi

Reklam Künyesi:

Reklamveren: Castrol

Reklam Ajansı: KBA Works

Reklamveren Temsilcileri: Ayşen Mutuş, Nilay Tatlısöz

Ajans Başkanı: Evren Bingöl

Yaratıcı Ekip: Burak Güleryüz, Onur Emer, Sercan Özdoğan, İbrahim Can, Onur Kenar

Müşteri İlişkileri: Gamze Yağmur Taç Güleryüz, Gamze Akkoca

Stratejik Planlama: KBA Works

Medya Şirketi: Mindshare

Yapım Şirketi: KBA Works

Yönetmen: Barış Kırımşelioğlu

Görüntü Yönetmeni: Emre Tanyıldız

Yapımcı: Yasin Üstün