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Renault’dan Şimdi Al Eylül’de 750TL Taksitle Ödemeye Başla Kampanyası

Renault, Mayıs ayında müşterilerine, Clio* ve Megane Sedan modelleri için cazip koşullar içeren bir kampanya fırsatı sunuyor.

Renault’dan Şimdi Al Eylül’de 750TL Taksitle Ödemeye Başla Kampanyası

Renault, Mayıs ayında müşterilerine, Clio* ve Megane Sedan modelleri için cazip koşullar içeren bir kampanya fırsatı sunuyor.

07 Mayıs 2020 Perşembe 14:21
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Renault’dan Şimdi Al Eylül’de 750TL Taksitle Ödemeye Başla Kampanyası

Kampanya**, Yeni Clio’nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan’ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio 4’ün Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının perakende satın alımları için yer alıyor. Kampanya kapsamında söz konusu modeller için 63.700TL kredi tutarı, 39 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranı imkanı bulunuyor. Üstelik müşteriler ödemeye Eylül 2020’de başlıyor. Eylül ayında başlayacak aylık ödemelerin ilk 4 ayında 750TL, kalan aylarda ise 2.569TL ödeme tutarı mevcut.

15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olan kampanyada Clio4 98.400 TL, Yeni Clio 111.400TL ve Megane Sedan 146.900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500’er TL indirim imkanı da yer alıyor.

Son Güncelleme: 07.05.2020 14:23
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