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Renault’da Ocak ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Renault Ocak ayında müşterilerine, cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor. 

Renault’da Ocak ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Renault Ocak ayında müşterilerine, cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor. 

08 Ocak 2020 Çarşamba 17:27
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Renault’da Ocak ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Kampanya* kapsamında 2020 model Clio HB ve Megane Sedan modellerinde 24.000 TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Ocak ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg** 94.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg** ise 130.900 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca Ocak ayında tüm Renault binek ve hafif ticari modellerinde geçerli maksimum 100.000 TL’ye kadar farklı vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları mevcut. 

Kampanya kapsamında Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.
 

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