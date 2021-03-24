RENAULT YENİ HAFİF TİCARİ ARAÇ MODELLERİNİ TANITTI

Renault ‘LCV Show’ adlı etkinlikte yeni hafif ticari araç stratejisini ve yenilenen ürün gamının detaylarını paylaştı. Etkinlikte tanıtılan modellerden tamamen yeni Express Van, dinamik dış tasarımıyla marka kodlarına eksiksiz uyum sağlıyor. Pazardaki diğer modellerden farklı boyutları yüklemeyi kolaylaştırırken, geniş saklama alanı ve konforu ileriye taşıyan koltuklarıyla modern bir iç mekân sunuyor. Tamamen yeni Express Van, işletmelerin tüm temel ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Segmentindeki en iyi oranlarıyla öne çıkan plan tamamen yeni Express Van, 4.39 m uzunluk, 1.91 m yüklenebilir taban alanı ve 716 mm genişliğinde sürgülü yan kapıya sahip. Kullanışlı boyutlarıyla benzinli versiyonu ile maksimum 780 kg ve dizel versiyonu ile ise 650 kg yük taşıma kapasitesi sunuyor. Tamamen yenilenen Express Van'ın kokpitinde ise 48 litrelik kokpit saklama alanı bulunuyor.

Kolayca yükleme, boşaltma yapmak ve depolanan eşyalara erişmek için ekstra geniş 2/3 - 1/3 arka kapılarla donatılan araç, 3.3 m ile 3.7 metreküp arasında değişen bir yükleme alanı sunuyor. Güvenli ve kolay yükleme için tabanda 6 ve yanlarda 4 adet isteğe bağlı döner halat bağlama halkası ve yükseğe yerleştirilmiş yaklaşık 18W kapasiteli lambalarla geliyor. 3 düğmeli anahtar aracılığıyla ise yükleme alanı ön kabinden bağımsız olarak açılabiliyor.

Dikey tampon, yüksek ızgara, belirgin hatlara sahip kaputuyla güçlü bir görünüm kazanan aracın ön farlarında Renault markasının özel C formundaki LED ışık imzası bulunuyor. Araç, bir binek otomobilde görmeye alışılan krom kaplamalar ve dikkat çekici bir dış tasarıma sahip. Kanatlar, ön kapılar ve sürgülü yan kapı, aerodinamik bir gövde için akıcı çizgilerle yeniden tasarlandı. Kapının dikdörtgen tasarımı, aracın içine kolayca erişilmesini sağlıyor.

Yatay kapı kolları genel görselliğe uyum sağlıyor. Marşpiyel korumaları, 15 inç jantlar ve kaliteli jant kapakları gibi bazı tasarım özellikleri de uyuma destek sağlıyor. Yan aynalar üst düzey görüş olanağı sunuyor. Kaput aerodinamiği ise hava akışını iyileştirmek ve yakıt verimliliğini artırmak için yeniden tasarlandı. Ön tarafta, daha yükseğe konumlanmış kaput çizgisi, ön cam sileceklerini, su jetlerini ve menteşeleri gizliyor. Ön çeki halkası, sis farı kapağına yerleştirildi. Arka tarafta ise ilave güvenlik ve hırsızlığa karşı koruma için anahtar delikleri çıkarıldı.

İşlevsellik ve konfor odaklı tasarlanan iç mekânda hayat kolaylaştıran saklama alanları öne çıkıyor. Döşemelerde kullanılan dayanıklı kumaş, göğüs ve omuzlar için yan destekli koltuk ve modern kafalıklarla birlikte sürücü yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.

Temel ihtiyaçların fazlasını sunan teknoloji

Tamamen yeni Express Van'a Connect R&Go radyonun yanı sıra navigasyonlu ya da navigasyonsuz 8 inç dokunmaktik ekranla gelen Renault EASY LINK olmak üzere 3 farklı multimedya sistemiyle sahip olunabiliyor. Araç ayrıca akıllı telefon indüksiyonlu şarj cihazı, üç USB girişi ve biri bagaj bölmesinde olmak üzere dört adet 12V soket içeriyor.

Araçta, sürüş güvenliğini ve sürücünün görüş kabiliyetini önemli ölçüde artıran bir dizi yeni sürüş desteği sunuluyor. Arka Görüş Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Römork Denge Sistemi, Hız Sabitleyici, Yokuş Kalkış Desteği, Yol Tutuş Desteği gibi yardımcılar, tamamen yeni Express Van ile gelen güvenlik sistemleri olarak öne çıkıyor.

Tamamen yeni Express Van Avrupa'da, 6 ileri manuel şanzıman ile kombinlenmiş, 1.3 litre TCe 100 beygir benzinli motorun yanı sıra, 1.5 Blue dCi 75 beygir ve 95 beygir dizel motorlar seçeneklerini tüketicilerle buluşturacak.

Avrupa dışında ise, 1.6 litre SCe 110 beygir benzinli motor (5 vitesli düz şanzımanlı) ve 1.5 Blue dCi 95 dizel motor (6 vitesli düz şanzımanlı) ile satışa sunulacak.

Atletik tasarımlı tamamen yeni Kangoo Van

Tamamen yeni Kangoo Van, orta gövde sütunu çıkarılarak önceki modelin iki katı olan 1.446 mm genişliğindeki açıklıkla pazardaki en geniş sağ yan giriş açıklığını sunuyor. Şehir içi yollarda ekstra kullanışlı olan “Open Sesame by Renault” olarak bilinen bu en son yenilik, yükün yan taraftan yüklenip boşaltılmasını sağlayarak dar park alanlarında arka kapağın açılmasıyla ilgili sınırlamaların önüne geçiyor.

Tamamen yeni Kangoo Van, daha güçlü, daha estetik bir siluet sağlıyor: oluklu yatay kaput, dik uzanan ön kısım ve kaslı görünümlü yan cepheler. Krom vurgular ve dikkat çekici dış yüzeyler tasarımı bir üst seviyeye taşıyor.

Araç daha modern, geliştirilmiş iç mekâna sahip. Tamamen yeniden tasarlanan koltuklar daha dayanıklı hale gelirken, daha sessiz, daha az yorucu sürüş deneyimi sunan ek ses yalıtımı kabin içi konforu artırıyor. Kullanışlılığı göz önünde bulundurarak tasarlanan kabin, segmentinde lider olan 60 litrelik saklama bölmesi sunuyor.

Tamamen yenilenen model iki farklı uzunluk seçeneğiyle geliyor. Uzun versiyonunda ekstra geniş sürgülü yan kapı (864 mm) ile segment lideri konumunda bulunuyor. Ayrıca, 3.548 mm ile en iyi yük uzunluğuna sahip. Depolama kapasitesi 4.2 ile 4.9 metreküp arasında, standart versiyonda ise 3.3 ile 3.9 m³ arasında değişiyor.

Tamamen yeni Kangoo Van, günlük işler devam ederken kullanıcıyı dış dünya ile bağlantılı hale getiriyor. Araç daha fazla rahatlık için yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi ve 8 inç ekran ile donatılmış olarak sunuluyor.

Yeni, 12 adet isteğe bağlı sürücü destek sistemi serisi, tamamen yeni Kangoo Van’ı kullanmayı daha kolay ve daha güvenli hale getiriyor. Mesafe Takip Sistemi, Adaptif Cruise Kontrol, Eller Serpest Park Asistanı, Aktif Acil Fren Destek Sistemi ve Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi bu güvenlik desteklerinin arasında yer alıyor.

7 vitesli EDC otomatik şanzıman ve 6 vitesli düz şanzımanlı model, 1.3 TCE (100 ve 130 beygir) benzinli motor ve 1.5 Blue dCi (75, 95 ve 115 beygir) dizel motorla donatıldı. 2022’nin başında E-TECH versiyon da planlanıyor.

Tamamen yeni Renault Trafic Combi ve Renault Spaceclass

Renault, yolcu taşıma araçlarını 2 modelle tanıtıyor. Tamamen yeni Renault Trafic, çok sayıda yolcu için Combi ya da VIP müşterileri taşımak için SpaceClass’ı sunuyor. Trafic’in DNA’sı artık daha kaslı görünüm, optimize edilen iç mekân, aralarından seçebileceğiniz daha fazla sayıda motor ve daha güvenli performansla her zamankinden daha güçlü. Tamamen

Hem daha zarif hem de etkileyici olan tamamen yeni Renault Trafic Combi ve SpaceClass'ın ön kısmı, özel ve kurumsal müşterilerin tümüne hitap edecek şekilde tamamıyla yeniden tasarlandı. C formundaki LED ışık imzası modern bir dokunuş katıyor.

935 mm ile segmentin en yüksek tavan boşluğuna sahip iç mekân tamamıyla yenilendi. Depolama alanının daha iyi dağıtılması sayesinde araçta 86 litreye kadar kokpit depolama kapasitesi sunuluyor. Tamamen yeni Trafic Combi ve SpaceClass, seçilen konfigürasyona bağlı olarak 1’den 6 metreküp kadar değişen bagaj alanına sahip. Bagaj alanından ödün vermeden dokuz kişiye kadar sunduğu yeterli alanla, maksimum modülerlik ve araç içi konfor açısından tüm beklentileri karşılıyor.

Combi ve SpaceClass ile Tamamen Yeni Renault Trafic, yeni 8” dokunmatik ekran ve indüksiyonlu akıllı telefon şarj cihazıyla bünyesinde daha fazla teknoloji barındırıyor. En yeni Renault EASY LINK multimedya ve navigasyon sistemi (Android Auto ve Apple CarPlay uyumlu) ile bağlanabilirlik bir adım öteye taşınıyor.

Tamamen Yeni Combi Trafic ve Tamamen Yeni SpaceClass artık her kullanıma uygun EDC şanzıman kombinli üç adet Blue dCi motor seçimiyle sunuluyor. Stop & Start teknolojisiyle donatılan seri, Euro 6D FULL standartlarıyla belirlenen en son düzenlemelere uyum sağlıyor.