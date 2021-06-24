RENAULT TRUCKS T, C, K SERİLERİNİN GLOBAL LANSMANI, 8 TEMMUZ'DA SANAL PLATFORMDA

Euro Trucks Simulator 2 video oyunu ile yeni T, T High, C ve K serilerini farklı bir şekilde tanıttıktan sonra Renault Trucks, tüm takipçilerini araçlarındaki devrim niteliğindeki değişiklikleri paylaşmak üzere dijital bir etkinliğe davet ediyor. Etkinlik, 8 Temmuz 2021'de özel bir platformda, saat 14:00 veya 20:00 olmak üzere iki alternatif oturumda gerçekleştirilecek. https://tckevolution.renault-trucks.com/tr

Katılımcılar, Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin ile Satış Sonrası ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Florence Simonet'in sunumları da dahil olmak üzere farklı sunumlarla yeni araçlar ve ilgili hizmetler hakkında bilgilendirilecek. Renault Trucks Tasarım Direktörü Paul Daintree de sembolik olarak "Tasarım Salonu"nun kapılarını açacak ve hem kabin içinde hem de dışında gerçekleştirilen yenilikleri paylaşacak.

Sunumların orijinal İngilizce versiyonuna ek olarak, on dört dilde transkriptler de bulunacak.

Renault Trucks ve SCS Software tarafından ETS 2'de düzenlenen uluslararası tasarım yarışmasının kazananı da açıklanıyor

Etkinliğin sonunda, saat 20.30'da katılımcılar, Renault Trucks T High uluslararası tasarım yarışmasının kazananını öğrenmek için Euro Trucks Simulator 2'nin yayıncısı SCS Software'in Twitch hesabına bağlanmaya davet edilecekler. https://www.twitch.tv/scssoftware

Renault Trucks takipçilerinin aralarında Türkiye’den bir finalistin de bulunduğu beş finalist arasından sosyal ağlarda seçtiği dünya birincisinin tasarımı, gerçek bir kamyonda canlı olarak sergilenecek.