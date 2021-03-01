RENAULT MAİS'TEN TEKNİK EĞİTİME DESTEK HAMLESİ

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrencilerin elektrikli araçlar üzerinde pratik kabiliyetlerini artırarak gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı ve Renault MAİS yeni bir iş birliğine gitti. 15 farklı ilde 16 adet Fluence ZE marka otomobil bağışını içeren projenin protokolü Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş tarafından MAİS Ankara Şube’de imzalandı.

Öğrencilerin güncel teknolojiyi takip edebilmeleri için İstanbul Bağcılar Mesleki Anadolu Teknik Lisesi ve İzmir Bornova Mimar Sinan Mesleki Anadolu Teknik Lisesi ile iş birliğine giden Renault MAİS, daha önce bu okullarda Renault laboratuvarı kurmuştu. 16 adetlik Fluence ZE hibe projesi kapsamında bu okullara ek olarak Ankara, Bursa, Antalya, Tekirdağ, Kocaeli, Adana, Trabzon, Gaziantep, Konya, Muğla, Denizli, Kırşehir ve Samsun'da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine de elektrikli araç desteği sağlandı. Okullara teknik eğitim ve sunum dokümanları da sağlayan Renault MAİS, toplamda 32 öğretmene ise özel eğitim programı sunacak.

İmza töreninde konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu,

“Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi, iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve hızla gelişen teknolojiler karşısında gerekli adımları hızlı ve etkin şekilde atabilmek, bu teknolojilerin gerektirdiği beceri ve yeterliliklere sahip nitelikli iş gücünü yetiştirebilmek için ilgili sektörlerle iş birliği yaparak güçlerimizi birleştirmek hayati önem taşımaktadır. 'Sanayi ve hizmet sektöründe becerilerin yenilenmesine ilişkin neye ihtiyaç varsa bizim müfredatımız odur' ilkesiyle devam ettirdiğimiz eğitim öğretim faaliyetlerinde ana hedefimiz, mezunlarımızın sahip olduğu niteliklerin üretim süreçlerinde yer alacak iş gücünden beklenen niteliklerle yüzde yüz örtüşmesidir. Mesleki ve teknik eğitimde okullarımızı sadece yönetici ve öğretmenlerle değil, artık sektör temsilcilerinin deneyimleri, önerileri, teknik ve dijital altyapılarının desteği ve elbette ki onların gerçek ve güncel ihtiyaçları ile harmanlayarak yönettiğimiz ve ilave olarak faydalı model ve patent konularına ciddi şekilde eğildiğimiz bir anlayışa geçtiğimiz bu dönemde; otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Renault MAİS yöneticilerine başlatmış olduğumuz bu iş birliğine verdikleri ve verecekleri her türlü destek için Milli Eğitim Bakanlığı adına teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ise, "Türkiye'nin lider otomobil markası olarak ülkemize ana faaliyet alanımızın yanı sıra eğitim alanında da değer katmaktan dolayı çok mutluyuz. Ülkemizde sağlam temeller üzerine oturmuş olan otomotiv endüstrisinin gücünü sürdürülebilir kılarak geleceğe taşımamız için nitelikli iş gücü büyük önem taşıyor. Bu anlamda Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim gören çocuklarımızın en güncel teknolojilerle pratik yapması gerekiyor. Endüstrimizin, son dönemde ana gündem maddesi olan elektrikli mobilite dönüşümüne uyum sağlayabilmesi, buna uygun nitelikli iş gücüyle mümkün. Elektrikli araç teknolojisinin öncüsü konumunda bulunan bir marka olarak teknik eğitime desteğimizi sürdüreceğiz. Bu projenin hayata geçmesi için bizlere bu fırsatı veren ve her aşamada destekleyen Milli Eğitim Bakanlığı'na şükranlarımı sunuyorum" dedi.