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RENAULT GRUBU, VEOLIA VE SOLVAY BATARYA GERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Üçlü konsorsiyum karbon emisyonlarını azaltmak, kaynakları korumak ve daha fazla değer yaratmak amacıyla batarya değer zinciri için yeni bir iş birliği modelini hayata geçiriyor.

Otovitrin 18.03.2021, 14:03 18.03.2021, 14:04
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RENAULT GRUBU, VEOLIA VE SOLVAY BATARYA GERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Otomotiv sektörünün en etkili aktörlerinden Renault Grubu, optimize kaynak yönetiminde dünya lideri Veolia ve lider bilimsel şirket Solvay ile birlikte gerçekleştirdiği iş birliğini duyurdu. İş birliği, Avrupa’da elektrikli araç bataryası metallerinin üretim döngüsünü kapalı döngü geri dönüşüm yoluyla finanse etmeyi amaçlıyor.  

Solvay şirketi batarya metallerinin kurtarılması alanındaki uzmanlığı, Veolia şirketi ise lityum iyon pillerin hidrometalurjik yolla parçalanması ve hidrometalurjik süreçlerle geri dönüştürülmesi alanındaki 10 yıllık deneyimi ile dikkat çekiyor. Böylece Eylül 2020’de kurulan halihazırdaki Veolia ve Solvay konsorsiyumu, Renault Grubu’nun liderliği ve elektrikli araç bataryalarının döngüsel ekonomisi ve yaşam döngüsü alanındaki deneyimi ile daha da güçlenmiş oldu.

2020 yılında dünya çapında sayıları 10 milyonu bulan elektrikli araç sayısının 2030 itibariyle 100 milyonu aşması bekleniyor*. Bu doğrultuda, batarya metallerinin belirli bir sorumluluk kapsamında tedarik edilmesi stratejik önem taşıyor.

Üçlü konsorsiyum, kobalt, nikel ve lityum gibi stratejik batarya metalleri için güvenilir ve sürdürülebilir bir tedarik kaynağı oluşturmayı hedefliyor. Şirketler bu hedefe kullanım ömrünün sonuna gelmiş araç akülerinin toplanmasından ayrıştırılmasına, metal çıkarılmasından saflaştırmaya varıncaya kadar değer zincirinin her adımına kendi uzmanlıklarıyla katkı sunarak ve mevcut mekanik ve hidrometalurjik batarya geri dönüşüm süreçlerini zenginleştirerek ulaşmayı planlıyor.  Solvay ve Veolia şirketlerinin ortak inovatif teknolojisi sayesinde, daha önce yalnızca metalürjik uygulamalara uygun şekilde geri dönüşümü sağlanan stratejik metaller çıkartılarak, yeni bataryalarda kullanıma hazır yüksek saflıktaki metaller olarak saflaştırılabilecek. Bu kapalı döngü sayesinde gelecekteki elektrikli araç bataryalarının çevresel ayak izi azaltılmış olacak. 

Üç ortak ayrıca, Fransa’da endüstriyel süreç öncesinde kullanım ömrünün sonuna gelmiş elektrikli araç bataryası metallerinin saflaştırıldığı bir deneme tesisinin kurulmasını da içeren deneysel aşamaya aktif olarak katılıyor.

Renault Grubu CEO’su Luca De Meo: “Renault Grubu batarya yaşam döngüsüne bütünsel bir şekilde yaklaşıyor. İlk yaşam döngüsündeki bataryaların otomotiv sektöründeki kullanım süresini artırmak için onarıyor, enerji depolaması için ikinci yaşam döngüsü uygulamaları geliştiriyor ve bataryaları toplayıp geri dönüştürmek için bir sistem oluşturuyor. Bugün, Veolia ve Solvay ile güçlerimizi birleştirerek batarya geri dönüşümüne yönelik taahhüdümüzü güçlendirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Elektrikli mobilite sektörü büyürken, stratejik akü metalleri için sürdürülebilir bir tedarik sistemi oluşturmak amacıyla, inovatif ve düşük karbonlu akü geri dönüşüm çözümleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.  Birlikte, batarya malzemeleri pazarında rekabetçi bir konum elde etmek ve çekirdek işletmelerimizin ötesinde değer yaratmak için, Avrupa’daki tüm elektrikli araç değer zincirindeki etkinliğimizi artıracağız” dedi. 

Veolia CEO’su Antoine Frérot: “Dünyamızın karşı karşıya olduğu çevresel sorunların büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, ekolojik dönüşüm acil bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Renault Grubu’nun Veolia ve Solvay’e katılmasıyla, doğal kaynakların korunmasına dönük kapalı döngü çözümler yaratma yolunda birlikte bir adım daha atmış olduk. Bu iş birliği, şirketlerin birlikte çalışmasının hem çevremizi koruyacak hem de ekonomilerimizi güçlendirecek yeni çözümlerin hayata geçirilmesini sağlayabileceğini gösteriyor” dedi.

Solvay Grubu CEO’su, Ilham Kadri ise: “Bu konsorsiyum, değer zincirinde oluşturulan ortaklıkların, döngüsel ekonomiyi batarya metalleri için nasıl uygulanabilir hale getirebileceğinin harika bir örneğidir. Renault Grubu’nun konsorsiyuma katılmasından büyük heyecan duyduk. Grup, giriş metallerinin geri dönüşüm için sağlanarak saflaştırılmış metallerin batarya döngüsüne verilmesi yoluyla döngünün kapatılması yolunda stratejik bir ortak. Bu proje, 2030 itibariyle döngüsel ekonomi gelirlerini iki katından fazla artırmayı hedeflediğimiz Solvay One Planet sürdürülebilirlik yol haritamızın gereklerini nasıl hayata geçirebileceğimize dönük bir örnek ortaya koyuyor.”

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