Renault Grubu'ndan elektrikli atak

Elektrikli mobilitenin öncü ve lideri Renault, yarının mobilitesine dair marka vizyonunu simgeleyen elektrikli konsept modeli MORPHOZ’un dijital ilk gösterimini 2 Mart 2020’de saat 11.00’de gerçekleştiriyor.

Renault ürün gamının elektrifikasyonu, E-TECH adı verilen hibrid ve şarj edilebilir hibrit yenilikçi üç modeli ile hız kazanıyor: Ayrıntıları 2 Mart 2020’de saat 11.30’da açıklanacak Yeni Clio, Yeni Captur ve Yeni Megane Estate (SW).

Dacia elektrikleniyor! Otomobil sektörü için yeni bir devrim. Marka, pazarın en ulaşılabilir %100 elektrikli otomobilinin dijital ilk gösterimini 3 Mart 2020’de saat 10.15’te yapıyor.

Alpine markasına ait bilgiler, markanın Youtube kanalından 3 Mart 2020’de saat 13.30’da paylaşılıyor.