Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
105994
ALTIN
316.333
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9909
EURO
6.8405

Renault Grubu'ndan elektrikli atak

Renault Grubu, Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edilmesinin ardından 2 ve 3 Mart tarihlerinde Renault, Dacia ve Alpine markalarına ait yenilikleri açıklıyor.

Renault Grubu'ndan elektrikli atak

Renault Grubu, Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edilmesinin ardından 2 ve 3 Mart tarihlerinde Renault, Dacia ve Alpine markalarına ait yenilikleri açıklıyor.

29 Şubat 2020 Cumartesi 12:54
1243 Okunma
Renault Grubu'ndan elektrikli atak

Elektrikli mobilitenin öncü ve lideri Renault, yarının mobilitesine dair marka vizyonunu simgeleyen elektrikli konsept modeli MORPHOZ’un dijital ilk gösterimini 2 Mart 2020’de saat 11.00’de gerçekleştiriyor.

Renault ürün gamının elektrifikasyonu, E-TECH adı verilen hibrid ve şarj edilebilir hibrit yenilikçi üç modeli ile hız kazanıyor: Ayrıntıları 2 Mart 2020’de saat 11.30’da açıklanacak Yeni Clio, Yeni Captur ve Yeni Megane Estate (SW).

Dacia elektrikleniyor! Otomobil sektörü için yeni bir devrim. Marka, pazarın en ulaşılabilir %100 elektrikli otomobilinin dijital ilk gösterimini 3 Mart 2020’de saat 10.15’te yapıyor.  

Alpine markasına ait bilgiler, markanın Youtube kanalından 3 Mart 2020’de saat 13.30’da paylaşılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Mercedes-Benz E Serisi 15 Mart'ta görücüye çıkıyor
Yeni Mercedes-Benz E Serisi 15 Mart'ta görücüye çıkıyor
Bursa’nın Tercihi Yine Karsan Jest+
Bursa’nın Tercihi Yine Karsan Jest+
BMW, Cenevre Otomobil Fuarı’nı elektriklendirecek
BMW, Cenevre Otomobil Fuarı’nı elektriklendirecek

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim