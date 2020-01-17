Renault Grubu 2019’da dünya pazarındaki payını korudu

• Renault Grubu, yüzde 4,8 daralan pazarda yüzde 4,25 ile pazar payını korumayı başardı. Grup’un satışları yüzde 3,4 düşüş ile 3,8 milyon adede ulaştı.

• Grup, son çeyrekte Avrupa’da Yeni Clio, Rusya’da Arkana ve Hindistan’da Triber modellerinin başarılı performansı sayesinde satış adetlerini artırdı.

• Grup, güçlü olduğu pazarlardaki konumunu sağlamlaştırdı: Avrupa’da yüzde 1,3 gelişim gösterirken, Rusya’da yüzde 29’luk pazar payı ile liderliğini güçlendirdi. Brezilya’da iki basamak yükselerek 4. marka olurken, Hindistan’da ise binek araç pazarında gelişim gösteren tek marka oldu.

• 2020 yılı, Renault Grubu için Twingo Z.E. modelin lansmanı, yeni hibrit model ile E-Tech hibrit modellerin satışa sunulmasıyla, elektrikli araç atılımı için yeni bir dönem olacak.

Renault Grubu, 2019 yılında yüzde 4,8 küçülen dünya pazarında 3 milyon 753 bin 723 satış adedine ulaşarak yüzde 3,4 düşüş göstermiş oldu.

Grup’un dünya çapındaki elektrikli araç satış adedi yüzde 23,5 artış göstererek 62 bin 447 adede ulaştı. 2019 sonunda lansmanı gerçekleşen Yeni ZOE, 2020 yılında elektrikli ürün gamının amiral modeli olacak. Elektrikli hafif ticari araç segmentinde, Kangoo Z.E. yüzde 19,2 artışla 10 bin 349 satış adedine ulaşarak tartışmasız liderliğini sürdürdü. Grup, Çin'de Kasım ayında Renault City K-ZE modelin lansmanını gerçekleştirdi ve model iki ayda 2 bin 658 satış adedine ulaştı.

Hafif ticari araç segmentinde Grup, yüzde 0,7 artış gösteren rakamlar ile yeni bir satış rekoruna ulaştı. Bu rekor, Renault markasının yüzde 2,8 düşüş gösteren Avrupa pazarında yüzde 3,6 artış göstererek elde ettiği başarı sayesinde elde edildi.

Renault Pro+ Van ve kamyonet satışlarının yanı sıra elektrikli hafif ticari araçlarda da Avrupa'daki liderliğini 2019 yılında da sürdürdü.

Avrupa’da pazar yüzde 1,2 büyüme gösterirken satışlarda ise yüzde 1,3 artış kaydedildi.

Clio, B segmentinde lider olurken, Yeni Clio satışlarının yüzde 45’ini üst versiyonlar oluşturdu. Müşterilere daha geniş bir model sunabilmek amacıyla Clio 4 yine ürün gamında tutuldu. Captur yine SUV kategorisinde ilk sıradaki yerini korudu. ZOE satışları 47 bin 27 adet ile yüzde 19,1 artış gösterdi.

Dacia markası yüzde 10,4’lük artış ile 564 bin 854 satış adedi gerçekleştirerek Avrupa’da üst üste 7. yılda kendi satış rekorunu kırmış oldu. Bu yükseliş, Duster ve Sandero modellerin performansı sayesinde gerçekleşti.

Rusya’da, Renault Grubu yüzde 29 pazar payıyla lider olurken, 1,4 puanlık bir artış elde etmiş oldu. Yüzde 2,6 küçülen pazarda Grup satışlarında ise yüzde 2,3’lük bir artış görüldü.

LADA 362 bin 356 satış adedi ile pazar payını yüzde 0,6 artırırken yüzde 20,7 pazar payı ile liderliği elde etti. LADA Granta ve LADA Vesta Rusya’da en çok satan modeller oldu. Aralık 2019’da ise ikonik model Niva gruba katıldı.

Renault Grubu satışları, lansmanı ikinci yarı yılda gerçekleştirilen Arkana modelin başarısı sayesinde yüzde 5,8 artış gösterdi ve 144 bin 989 adede ulaştı.

Brezilya’da satışlar yüzde 11,3 artarak 239 bin 174 adede ulaştı. Kwid ile elde edilen başarılı sonuçlar sayesinde pazar payı 0,3 puan artış göstererek yüzde 9 ile rekor seviyeye ulaştı. Dinamizmini sürdüren pazar ise yüzde 7,4 büyüdü.

Hindistan’da, grubun stratejisi meyve vermeye başladı. Renault, 2019 yılında yüzde 11,3 daran binek araç pazarında gelişim gösteren tek marka oldu. Satışlarda yüzde 7,9’luk bir artış görüldü. Bu yükselişte Triber modelin başarılı lansmanı ve Yeni Kwid modelin başarısı etkili oldu. Pazar payı yüzde 2,5’e ulaştı ve 2018 yılına kıyasla 0,45 puan artış gösterdi.

Ağustos ayında satışa sunulan ve 7 kişilik, benzersiz esneklikteki kompakt araç Triber, 24 bin 142 satış adedine ulaştı. Triber, 2022’ye kadar Hindistan pazarında yüzde 50 paya sahip olması beklenen bir segmentte konumlanıyor.

Grup, ayrıca Afrika, Türkiye, Kolombiya ve Romanya’da liderliği elde etti.

2020 yılı, Twingo Z.E. modelin lansmanı ve yeni E-Tech hibrit modellerin satışa sunulmasıyla, Grup’un elektrikli atılımı için yeni bir dönem olacak.

Bölgelere göre Grup satışları

Binek + Hafif Ticari

Yıllık Toplam* 2019 2018 %değişim Fransa 698.723 689.788 1,3% Avrupa** (Fransa Hariç) 1.247.098 1.230.963 1,3% Toplam Fransa + Avrupa 1.945.821 1.920.751 1,3% Afrika Orta Doğu Hindistan - Pasifik 453.223 561.860 -19,3% Afrika Orta Doğu Hindistan - Pasifik (İran hariç) 453.223 460.513 -1,6% Avrasya 750.571 747.729 0,4% Amerika 424.537 437.081 -2,9% Çin 179.571 216.852 -17,2% Fransa hariç toplam + Avrupa 1.807.902 1.963.522 -7,9% Dünya 3.753.723 3.884.273 -3,4% Dünya (İran hariç) 3.753.723 3.782.926 -0,8% * Satış **Avrupa = Avrupa birliği (Fransa, Romanya hariç), İzlanda, Norveç, İsviçre, Sırbistan ve Balkan ülkeleri

Markalara göre satış rakamları

Yıllık Toplam 2019 2018 % değişim RENAULT Binek 1.944.934 2.123.615 -8,4% Hafif Ticari 412.159 408.987 0,8% Binek + Hafif Ticari 2.357.093 2.532.602 -6,9% DACIA Binek 690.525 654.996 5,4% Hafif Ticari 46.045 45.625 0,9% Binek + Hafif Ticari 736.570 700.621 5,1% RENAULT SAMSUNG MOTORS Binek 79.081 84.954 -6,9% ALPINE Binek 4.835 2.094 130,9% LADA Binek 400.256 385.181 3,9% Hafif Ticari 12.633 13.211 -4,4% Binek + Hafif Ticari 412.889 398.392 3,6% JINBEI&HUASONG Binek 8.449 13.416 -37,0% Hafif Ticari 153.452 152.194 0,8% Binek + Hafif Ticari 161.901 165.610 -2,2% AVTOVAZ Binek 1.354 0 0,0% RENAULT GRUBU Binek 3.129.434 3.264.256 -4,1% Hafif Ticari 624.289 620.017 0,7% Binek + Hafif Ticari 3.753.723 3.884.273 -3,4%