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Renault Grubu 2019’da dünya pazarındaki payını korudu

Renault Grubu Satış&Bölge Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Olivier Murguet: “Avrupa ve Rusya'nın yanı sıra Renault’nun hızla güçlendiği Hindistan gibi önemli pazarlarda yeni lansmanların başarısı sayesinde Grup’un satışları son çeyrekte artış gösterdi. 2020’de, yıl boyunca en çok satan modellerimiz Yeni Clio ve Yeni Captur modellerinin yanı sıra, özellikle Yeni ZOE, Twingo Z.E ve E-Tech teknolojisi ile elektrikli araç alanındaki atılımımızdan faydalanacağız” dedi.

Renault Grubu 2019’da dünya pazarındaki payını korudu

Renault Grubu Satış&Bölge Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Olivier Murguet: “Avrupa ve Rusya'nın yanı sıra Renault’nun hızla güçlendiği Hindistan gibi önemli pazarlarda yeni lansmanların başarısı sayesinde Grup’un satışları son çeyrekte artış gösterdi. 2020’de, yıl boyunca en çok satan modellerimiz Yeni Clio ve Yeni Captur modellerinin yanı sıra, özellikle Yeni ZOE, Twingo Z.E ve E-Tech teknolojisi ile elektrikli araç alanındaki atılımımızdan faydalanacağız” dedi.

17 Ocak 2020 Cuma 16:51
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Renault Grubu 2019’da dünya pazarındaki payını korudu

• Renault Grubu, yüzde 4,8 daralan pazarda yüzde 4,25 ile pazar payını korumayı başardı. Grup’un satışları yüzde 3,4 düşüş ile 3,8 milyon adede ulaştı.

• Grup, son çeyrekte Avrupa’da Yeni Clio, Rusya’da Arkana ve Hindistan’da Triber modellerinin başarılı performansı sayesinde satış adetlerini artırdı.

• Grup, güçlü olduğu pazarlardaki konumunu sağlamlaştırdı: Avrupa’da yüzde 1,3 gelişim gösterirken, Rusya’da yüzde 29’luk pazar payı ile liderliğini güçlendirdi. Brezilya’da iki basamak yükselerek 4. marka olurken, Hindistan’da ise binek araç pazarında gelişim gösteren tek marka oldu.

• 2020 yılı, Renault Grubu için Twingo Z.E. modelin lansmanı, yeni hibrit model ile E-Tech hibrit modellerin satışa sunulmasıyla, elektrikli araç atılımı için yeni bir dönem olacak.

Renault Grubu, 2019 yılında yüzde 4,8 küçülen dünya pazarında 3 milyon 753 bin 723 satış adedine ulaşarak yüzde 3,4 düşüş göstermiş oldu.

Grup’un dünya çapındaki elektrikli araç satış adedi yüzde 23,5 artış göstererek 62 bin 447 adede ulaştı. 2019 sonunda lansmanı gerçekleşen Yeni ZOE, 2020 yılında elektrikli ürün gamının amiral modeli olacak. Elektrikli hafif ticari araç segmentinde, Kangoo Z.E. yüzde 19,2 artışla 10 bin 349 satış adedine ulaşarak tartışmasız liderliğini sürdürdü. Grup, Çin'de Kasım ayında Renault City K-ZE modelin lansmanını gerçekleştirdi ve model iki ayda 2 bin 658 satış adedine ulaştı.

Hafif ticari araç segmentinde Grup, yüzde 0,7 artış gösteren rakamlar ile yeni bir satış rekoruna ulaştı. Bu rekor, Renault markasının yüzde 2,8 düşüş gösteren Avrupa pazarında yüzde 3,6 artış göstererek elde ettiği başarı sayesinde elde edildi.

Renault Pro+ Van ve kamyonet satışlarının yanı sıra elektrikli hafif ticari araçlarda da Avrupa'daki liderliğini 2019 yılında da sürdürdü.

Avrupa’da pazar yüzde 1,2 büyüme gösterirken satışlarda ise yüzde 1,3 artış kaydedildi.

Clio, B segmentinde lider olurken, Yeni Clio satışlarının yüzde 45’ini üst versiyonlar oluşturdu. Müşterilere daha geniş bir model sunabilmek amacıyla Clio 4 yine ürün gamında tutuldu. Captur yine SUV kategorisinde ilk sıradaki yerini korudu. ZOE satışları 47 bin 27 adet ile yüzde 19,1 artış gösterdi.

Dacia markası yüzde 10,4’lük artış ile 564 bin 854 satış adedi gerçekleştirerek Avrupa’da üst üste 7. yılda kendi satış rekorunu kırmış oldu. Bu yükseliş, Duster ve Sandero modellerin performansı sayesinde gerçekleşti.

Rusya’da, Renault Grubu yüzde 29 pazar payıyla lider olurken, 1,4 puanlık bir artış elde etmiş oldu. Yüzde 2,6 küçülen pazarda Grup satışlarında ise yüzde 2,3’lük bir artış görüldü.

LADA 362 bin 356 satış adedi ile pazar payını yüzde 0,6 artırırken yüzde 20,7 pazar payı ile liderliği elde etti. LADA Granta ve LADA Vesta Rusya’da en çok satan modeller oldu. Aralık 2019’da ise ikonik model Niva gruba katıldı.

Renault Grubu satışları, lansmanı ikinci yarı yılda gerçekleştirilen Arkana modelin başarısı sayesinde yüzde 5,8 artış gösterdi ve 144 bin 989 adede ulaştı.

Brezilya’da satışlar yüzde 11,3 artarak 239 bin 174 adede ulaştı. Kwid ile elde edilen başarılı sonuçlar sayesinde pazar payı 0,3 puan artış göstererek yüzde 9 ile rekor seviyeye ulaştı. Dinamizmini sürdüren pazar ise yüzde 7,4 büyüdü.

Hindistan’da, grubun stratejisi meyve vermeye başladı. Renault, 2019 yılında yüzde 11,3 daran binek araç pazarında gelişim gösteren tek marka oldu. Satışlarda yüzde 7,9’luk bir artış görüldü. Bu yükselişte Triber modelin başarılı lansmanı ve Yeni Kwid modelin başarısı etkili oldu. Pazar payı yüzde 2,5’e ulaştı ve 2018 yılına kıyasla 0,45 puan artış gösterdi. 

Ağustos ayında satışa sunulan ve 7 kişilik, benzersiz esneklikteki kompakt araç Triber, 24 bin 142 satış adedine ulaştı. Triber, 2022’ye kadar Hindistan pazarında yüzde 50 paya sahip olması beklenen bir segmentte konumlanıyor.

Grup, ayrıca Afrika, Türkiye, Kolombiya ve Romanya’da liderliği elde etti.

2020 yılı, Twingo Z.E. modelin lansmanı ve yeni E-Tech hibrit modellerin satışa sunulmasıyla, Grup’un elektrikli atılımı için yeni bir dönem olacak.

Bölgelere göre Grup satışları

Binek + Hafif Ticari

Yıllık Toplam*

2019

2018

%değişim

Fransa

698.723

689.788

1,3%

Avrupa** (Fransa Hariç)

1.247.098

1.230.963

1,3%

Toplam Fransa + Avrupa

1.945.821

1.920.751

1,3%

Afrika Orta Doğu Hindistan - Pasifik

453.223

561.860

-19,3%

Afrika Orta Doğu Hindistan - Pasifik (İran hariç)

453.223

460.513

-1,6%

Avrasya

750.571

747.729

0,4%

Amerika

424.537

437.081

-2,9%

Çin

179.571

216.852

-17,2%

Fransa hariç toplam + Avrupa

1.807.902

1.963.522

-7,9%

Dünya

3.753.723

3.884.273

-3,4%

Dünya (İran hariç)

3.753.723

3.782.926

-0,8%

* Satış

**Avrupa = Avrupa birliği (Fransa, Romanya hariç), İzlanda, Norveç, İsviçre, Sırbistan ve Balkan ülkeleri

Markalara göre satış rakamları

Yıllık Toplam

2019

2018

% değişim

RENAULT

Binek

1.944.934

2.123.615

-8,4%

Hafif Ticari

412.159

408.987

0,8%

Binek + Hafif Ticari

2.357.093

2.532.602

-6,9%

DACIA

Binek

690.525

654.996

5,4%

Hafif Ticari

46.045

45.625

0,9%

Binek + Hafif Ticari

736.570

700.621

5,1%

RENAULT SAMSUNG MOTORS

Binek

79.081

84.954

-6,9%

ALPINE

Binek

4.835

2.094

130,9%

LADA

Binek

400.256

385.181

3,9%

Hafif Ticari

12.633

13.211

-4,4%

Binek + Hafif Ticari

412.889

398.392

3,6%

JINBEI&HUASONG

Binek

8.449

13.416

-37,0%

Hafif Ticari

153.452

152.194

0,8%

Binek + Hafif Ticari

161.901

165.610

-2,2%

AVTOVAZ

Binek

1.354

0

0,0%

RENAULT GRUBU

Binek

3.129.434

3.264.256

-4,1%

Hafif Ticari

624.289

620.017

0,7%

Binek + Hafif Ticari

3.753.723

3.884.273

-3,4%

Renault Grubu İlk 15 Pazar – 2019 satışları

 Satış

2019*

Pay

2019

(adet)

(%)

  1

FRANSA

698.723

25,9

2

RUSYA**

508.647

29,0

3

ALMANYA

247.155

6,3

4

BREZİLYA

239.174

9,0

5

İTALYA

220.403

10,5

6

İSPANYA

183.264

12,4

7

ÇİN***

179.494

0,7

8

BİRLEŞİK KRALLIK

109.952

4,1

9

BELÇİKA + LÜKSEMBURG

90.989

13,1

10

HİNDİSTAN

88.869

2,5

11

GÜNEY KORE

86.859

5,0

12

TÜRKİYE

84.983

17,7

13

ROMANYA

72.165

37,6

14

FAS

70.281

42,4

15

POLONYA

69.090

11,1

*2019 tüm yıl (satış), Twizy hariç

**Avtovaz satışları ile

***Jinbei&Huasong satışları ile

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