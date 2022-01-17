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Renault Group inovasyon için Dassault Systèmes'in sanal ikiz teknolojisine geçti

Renault Group teknolojik ve dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde güçlü bir adım daha atarak ürün ve mobilite hizmetlerini Dassault Systèmes'in bulut üzerindeki 3DEXPERIENCE platformu üzerinden geliştireceğini duyurdu · 3D tasarım, simülasyon ve iş zekası yazılımlarını, iş birliğine dayalı sanal bir ortamda birleştiren 3DEXPERIENCE platformu, şirket bünyesindeki her organizasyonu değer yaratma sürecine dahil ediyor · Dünya çapında 20.000'den fazla Renault Group çalışanı, veri paylaşımını ve iş birliğini geliştirmek için sanal ikiz deneyiminden* yararlanarak maliyetlerin düşürülmesine ve araç geliştirme süresinin kısaltılmasına katkı sağlayacak

Otovitrin 17.01.2022, 14:21
Renault Group inovasyon için Dassault Systèmes'in sanal ikiz teknolojisine geçti

 Dassault Systèmes  ve Renault Group, 20 yıllık iş birliklerini daha da güçlendirecek bir ortaklığa adım attıklarını duyurdu. Dassault Systèmes yeni ortaklıkla, Renault Group’un "Renaulution" adını verdiği değer yaratma odaklı stratejik planına 3DEXPERIENCE platformu ile destek verecek. Böylece ilk kez Renault ölçeğinde büyük bir endüstriyel firma, Dassault Systèmes’in bulut üzerindeki 3DEXPERIENCE platformunu kullanarak yeni araçlar ve mobilite hizmetleri için programlar geliştirecek. Ayrıca ürün yaşam döngüsü boyunca tüm veriler gerçek zamanlı olarak çalışanlarla paylaşılabilecek ve çeşitli ürün konfigürasyonlarının sanal ikizleri* yönetebilecek. 

Ulaşım ve mobilite endüstrisinde giderek artan mevzuata ilişkin kısıtlamalar, ürünlerin karmaşıklaşması, elektrifikasyon, bağlanabilirlik, sürdürülebilirlik politikaları ve pek çok yeni mobilite hizmetinin ortaya çıkması gibi faktörler daha çevik ve iş birlikçi bir ekosistemi, yani farklı işlevlerin ve uzmanlıkların daha koordineli bir şekilde bir arada çalışabilmesini gerektiriyor. Buna çözüm olarak Dassault Systèmes’in bulut üzerindeki 3DEXPERIENCE platformunu devreye alan Renault Group; ‘Tasarım’, ‘Ürün Mühendisliği’, ‘Endüstriyel Süreç Mühendisliği’, ‘Parça ve Malzeme Satın Alma’, ‘Maliyetlendirme’ ve ‘Kalite’ gibi araç geliştirme departmanlarında görev alan 20.000’den fazla çalışanının platformu kullanmasını sağlayacak. Dünyanın farklı yerlerinde farklı görevleri olan Renault çalışanları bu sayede, gerçek zamanlı olarak güncellenen sistemlere ve yazılımlara, 3D modellemelere ve simülasyonlara erişim sağlayabilecek. Sanal ikiz teknolojisine dayalı olan bu devasa ölçekli iş birliği, şirket içindeki veri paylaşımını ve çevikliği artırırken maliyetleri düşürecek ve araç geliştirme süresini yaklaşık bir yıl azaltacak. Renault Group bunlara ek olarak 3DEXPERIENCE platformunun aralıksız devam eden teknolojik yeniliklerinden ve işlevsel zenginleştirmelerinden de yararlanma fırsatını yakalayacak.

Renault Group CEO'su Luca de Meo konuya ilişkin açıklamasında "Bulut üzerindeki 3DEXPERIENCE platformunu devreye alma kararımız, 'Renaulution' kapsamında mühendislik ve dijital alanlarda yapılan çalışmalara verdiğimiz önemi gösteriyor. Bir teknoloji, hizmet ve enerji şirketi olma hedefiyle ilerlerken iş birliğinin önemine inanıyoruz. 3DEXPERIENCE platformu sayesinde, mühendisliğin tüm disiplinlere bağlandığı dijital bir şirket olacağız. Mobiliteyi geliştirmek için daha fazla çeviklik, hız ve etkinlik kazanacağız” şeklinde konuştu. 

Dassault Systèmes Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Bernard Charlès ise Renault Group’taki bu dijital dönüşümün mobilite endüstrisini kökünden değiştireceğini söyledi ve bu durumu 1989’da bir yolcu uçağı yapımında ilk kez sanal teknolojilerin kullanılmasının ardından tüm endüstrilerin geri dönülmez şekilde dönüşüp ileri adım atmasına benzetti. Bernard Charlès açıklamasına şöyle devam etti: “Sürdürülebilir inovasyon hem Renault’nun hem de Dassault Systèmes’in DNA'sında var. Bundan sonra da ortaklığımızı pekiştirerek Renault Group'un başarısını desteklemeye devam edeceğiz. Artık açıkça görülüyor ki; günümüzün endüstriyel ekosistemleri doğrusal değil, döngüsel ilerliyor. İnovasyon, iş birliğine dayalı bir yaklaşıma sahip ve evrilmekte olan bütün değer zincirini içeren sanal ikiz teknolojisini gerektiriyor. Renault’nun 3DEXPERIENCE platformuna geçişi, teknolojimizin araç tasarlama ve üretmenin de ötesine geçtiğinin habercisi niteliğinde bir gelişme. 3DEXPERIENCE platformu otomotiv endüstrisinin yeni ve sürdürülebilir mobilite deneyimleri sunmasında itici güç olacak." 

Renault Group Dassault Systèmes ile yaptığı anlaşma kapsamında bulut üzerindeki 3DEXPERIENCE platformuna dayalı dört endüstri çözümünü devreye alacak: "Hedeflere Uygun Araç Lansmanı", "Akıllı, Güvenli ve Bağlantılı", "Küresel Modüler Mimari" ve "Verimli Çoklu Enerji Platformu".

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