RENAULT DÜNYA PRÖMİYERİ İLE MÜNİH’TE OLACAK

Renault, 6-12 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan IAA Münih Otomobil Fuarı’nda en güncel yeniliklerini tüketicilerle buluşturacak. Yeni Renault MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC modelinin dünya prömiyeri de fuarda gerçekleşecek. Renault basın toplantısı 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Marka, basın günü olan 6 Eylül Pazartesi’den itibaren yeni MEGANE E-TECH %100 ELECTRIC modeline özel bir stant ile Salon B1’de yer alacak.

7 Eylül Salı gününden itibaren Renault standında R5 Prototip modeli sergilenecek ve bu etkinlik için özel olarak seçilen ikonik versiyonlarla birlikte orijinal Renault 5’i hatırlatacak.

‘Renault studiault’ adındaki yeni stant konsepti ilk kez Münih’te tanıtılacak. Yeni stant konsepti; talk showlar, mobil ekranlarda görüntülenen video içerikleri, eski araçların veya teknolojik içeriklerin sergilenmesi olmak üzere farklı iletişim formatlarına uyarlanan çok yönlü bir yapı sunacak.

Renault’nun fuar programı:

6 Eylül: Yeni MEGANE E-TECH %100 ELECTRIC

7 Eylül: Yeni MEGANE E-TECH %100 ELECTRIC, R5 Prototip, ikonik Renault 5

8 Eylül: Mobilize

9 Eylül: Renault E-TECH modelleri

10/11 ve 12 Eylül: yeni MEGANE E-TECH %100 ELECTRIC, R5 Prototip, Renault E-TECH modelleri

İlk ziyaret günü olan 8 Eylül Çarşamba günü Renault standı, yeni ulaşım ve enerji çözümlerini bünyesinde barındıran Mobilize için uyarlanacak.