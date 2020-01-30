Renault'da yeni atamalar



Boulogne-Billancourt, 29 Ocak 2020 –Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard başkanlığında toplanan Renault Grubu Yönetim Kurulu, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Luca de Meo’yu Renault S.A.’nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Renault s.a.s’ın Başkanı olarak atama kararı aldığını açıkladı.

Yönetim Kurulu, atama sürecinde Luca de Meo’nun tüm kariyeri boyunca edindiği deneyimlerinin ve başarılarının Renault Grubu’nun gelişmesi ve dönüşmesine her yönden katkı sağlayacak nitelikler olduğunun göz önünde bulundurulduğunu bildirdi.

Renault S.A.’nın Geçici İcra Kurulu Başkanı Clotilde Delbos, Luca de Meo göreve gelene dek İcra Kurulu Başkanı olarak görevlerini yerine getirmeye devam edecek. Yönetim Kurulu ayrıca, 1 Temmuz 2020’den itibaren geçerli olacak şekilde Clotilde Delbos’un İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanması için de olumlu görüş bildirdi.

Yönetim Kurulu, Grup Renault’nun yeni yönetimine güvenlerinin tam olduğunu ifade etti ve yeni liderlere görevinde başarılar diledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard açıklamasında: “Grup ve İttifak için belirleyici bir adımı simgeleyen bu yeni yönetimden çok memnunum. Luca de Meo, hızla gelişen ve değişen otomotiv dünyasında çok başarılı bir strateji uzmanı ve vizyonerdir. Hem sektöre yönelik uzmanlığı hem de otomobillere olan tutkusu Luca de Meo’yu Grup için de çok değerli kılıyor. Olağanüstü bir biçimde Grubun geçici yönetimini üstlenen Clotilde Delbos’a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Görevde bulunduğu her gün, Renault’ya olan bağlılığını ve Grubun başarısı konusundaki kararlılığını göstermiştir. Birlikte, yenilenmiş ve güçlenmiş İcra Komitesi’nin de desteğiyle, Renault’nun hedefleriyle örtüşecek yüksek kaliteli ve farklı birçok yeteneğe sahip bir ekip oluşturacaklar " dedi.

1967 senesinde İtalya’nın Milano şehrinde doğan Luca de Meo, Milano’daki Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi’nde İşletme okumuştur.

Luca de Meo Renault’daki kariyerine başlamadan önce ilk olarak Toyota Avrupa’da, ardından da Lancia, Fiat ve Alfa Romeo markalarını yönettiği Fiat Grup’ta çalışmıştır. Otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahiptir.

Luca de Meo 2009 senesinde hem Volkswagen markalı binek otomobillerinin hem de Volkswagen Grubu’nun Pazarlama Direktörü olarak Volkswagen Grubu’nda çalışmaya başlamıştır. 2012 senesinde AUDI AG’nin Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirilmiştir.

1 Kasım 2015’ten Ocak 2020’ye kadar SEAT’in Yürütme Kurulu Başkanlığı’nın yanısıra, Ducati ve Lamborghini’nin Denetleme Kurulu Üyeliğini ve İtalya Volkswagen Grup’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmıştır.

1967 senesinde doğan Clotilde Delbos, Em lyon İşletme Okulu’ndan mezun oldu. Kariyerine Kaliforniya’da başlayan Delbos, 1992 senesinde Pechiney Grup’a katılmadan önce Paris’te Price Waterhouse Coopers’da çalışmıştır. Finans Bölümü Direktörü olmadan önce birçok farklı görevde yer almıştır. Pechiney’nin Alcan tarafından satın alınmasının ardından, Delbos 2005 senesinden şirketin satıldığı 2011 senesinde kadar Mühendislik Ürünleri Bölümü’nün Başkan Yardımcısı ve İşletme Finans Direktörü olarak görev yapmıştır.

Clotilde Delbos, Renault Grup’a 2012 yılında Grup Denetçisi olarak katılmıştır. 1 Mayıs 2014’te, İttifak’ın Denetlemesinden Sorumlu Global Direktör olarak atanmıştır. 25 Nisan 2016’da, Renault Grubunun Kıdemli Başkan Yardımcılığına ve Mali İşler Direktörlüğü’ne getirilmiştir. Delbos ayrıca RCI Banque’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Renault Grubu İcra Komitesi üyeliğine getirilmiştir.

11 Ekim 2019’da Delbos geçici bir süre için Renault’nun İcra Kurulu Başkanlığı’na atanmıştır ve halen Renault Grubunun Finans ve Mali İşler Direktörü ve RCI Banque’ın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.