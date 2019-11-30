Renault Captur, Goodyear'ın EfficientGrip Performance lastikleriyle donatılıyor

GOODYEAR, yeni Renault Captur için ana lastik tedarikçilerinden biri oldu ve araç için 215/55R18 95H EfficientGrip Performance lastiklerini tedarik etmeye başladı. Renault Captur piyasada en çok satan küçük SUV'lardan biri. Görücüye çıktığı 2013 yılından bu yana 90 ülkede 1,5 milyon Captur satıldı. Yeni Captur, ilk modelin büyük sükse yapan formülünü tekrar ederken ayrıca bu versiyonda en son teknolojik güncellemeler de yer alıyor. Captur bu versiyonunda lastik bakımından da yükseltildi. Renault bu kez Goodyear lastiklerini tercih etti. Goodyear'ın EfficientGrip Performance lastikleri Captur'u eskisinden de iyi hale getirecek mükemmel düzeyde performans sağlıyor. Goodyear, ilerleyen dönemde bu model için 215/60R17 96H lastiğini de sunacak.

Goodyear OE EMEA Bölgesi Genel Müdürü Hans Vrijsen, "Goodyear, Renault Captur için 215/55R18 95H EfficientGrip Performance lastiklerini sunmaktan gurur duyuyor. Bu lastiklerin, bu harika araca mükemmel düzeyde yol tutuş ve yakıt tasarrufu sağlayacağına inanıyoruz. Renault ile iş birliğimiz çerçevesinde müşterilere en iyi sürüş deneyimini sunmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

215/60R17 96H lastikleri yakıt tasarrufu açısından A, ıslak zeminde yol tutuş açısından B sınıfında yer alıyor. Lastik etkisi, bir aracın yakıt tüketiminin %20'sine tekabül ettiği için, yüksek yakıt tasarrufu puanına sahip lastikler daha uzun menzil ve daha düşük karbondioksit salınımı anlamına geliyor. Lastik türü, lastik basıncı ve araç ağırlığı lastiklerin yakıt tasarrufuna katkısını veya lastiklerin dönüşü için gerekli enerji düzeyini etkiliyor, ki bu da aracı hareket ettirmek için gereken yakıt miktarına etki ediyor.

215/55R18 95H lastikleri ise ıslak zeminde yol tutuş açısından A, yakıt tasarrufu açısından B sınıfında yer alıyor. Islak zeminde yol tutuş bakımından en yüksek notu alan lastikler sürüş deneyiminde büyük fark oluşturuyor. 80,5 kilometre hızla ıslak zeminde ilerleyen, A sınıfı lastiklerle donatılmış bir binek aracı durdurmak için gereken mesafe, F sınıfı lastiklere sahip bir aracı durdurmak için gereken mesafeden 18 metre daha kısa. Islak zeminde yol tutuş özelliği yüksek olan lastikler direksiyon hakimiyetini de artırıyor.

Böylelikle Goodyear, sunduğu premium lastiklerde olağanüstü bir güvenlik ve yakıt tasarrufu bileşimi sunuyor. Goodyear lastik performansı aracın ıslak zeminde fren mesafesini kısaltıyor, ayrıca sürücüye ekonomik fayda sağlarken çevre zararını da azaltıyor. Bu noktada, Goodyear, karbondioksit salınımı konusundaki hedeflerini tutturabilmeleri için Orijinal Ekipman İmalatçılarını (OEM) destekliyor.

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