Rakipsiz çekiş gücüne sahip Lassa TR70 desenli lastikler, güçlü Solis traktörlerde

Türkiye’nin lastik pazarı lideri ve öncü sanayi kuruluşlarından Brisa’nın köklü ve lider lastik markası Lassa, OE lastik pazarının farklı ihtiyaçlarına cevap veren modelleri ile tercih edilen marka olmaya devam ediyor. Brisa son olarak, dünyanın önde gelen dizel motor üreticisi Japon firması Yanmar’ın Türkiye Merkezi Yanmar Türkiye Makine A.Ş. ile bir işbirliği gerçekleştirdi. Yanmar’ın Türkiye’de tüketici ile buluşturduğu Solis Traktörlerin belirlenen bazı modellerinde dayanıklı ve uzun ömürlü, çekiş tipi traktör lastiği TR70 desenli Lassa lastiklerinin kullanılacak.

Güç, dayanıklılık ve performansı simgeleyen Solis traktörlerinin S75 modelinin ön aksında 11.2-24 8PR TR70, arka aksında 16.9/14-30 8PR TR70 ürünleri ile Lassa markası yer almaktadır.

Takviyeli sağlam naylon kord gövdesi ile Lassa TR70 deseni, darbeleri emen, delinme ve aşınmaya dayanıklı özel sırt kauçuğu sayesinde uzun kullanım ömrüne sahip. Gelişmiş lastik tasarımı ve hareketli sırt blokları yumuşak sürüş sağlarken yüksek kavrama yeteneği ve çekiş gücü sunuyor. Lassa TR70 deseni, özel topuk yapısıyla jantta dönme ve toprak aşınmasına karşı direnç sağlayarak her türlü toprak zeminde yüksek performans sergiliyor. Bloklarının gövdeye tam bağlanması sonucu kesik ve kopmaların önüne geçilen desende çift açılı dişler lastiğin kendini temizleyebilmesini sağlıyor.

Brisa’nın dayanıklı ve uzun ömürlü, çekiş tipi traktör lastiği TR70 desenli Lassa lastiklerini tercih eden Yanmar, 30 Eylül 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen imza töreniyle International Tractor Limited’e (ITL) ait olan Solis Traktör firmasını satın almış ve ITL’in İzmir Menderes İTOB’da yer alan traktör üretim fabrikasının devralma işlemlerini tamamlamıştı.