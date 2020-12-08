PROMETEON’DAN ŞEHİR İÇİ OTOBÜSLERE ÖZEL ‘ANTEO PRO-M’



Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikleri üreten Prometeon Lastik Grubu, şehir içi otobüsler için özel olarak geliştirdiği yeni Anteo Pro-M ile "Premium" enerji verimliliği sağlarken, uzun ömür, güvenlik ve performanstan taviz vermiyor.

Prometeon teknolojisi ile üretilmiş Anteo Pro-M, lastik ömrünü uzatmak için güçlendirilmiş yan yanaklar ve düşük dönme direncinin yanı sıra yolcu konforunu artırmak için düşük ses seviyesi ve zorlu yol koşullarında bile güvenli bir şekilde fren yapmak için mükemmel yol tutuşu imkanı sunuyor.

275/70 R22.5 ölçüsünde M+S ve 3PMSF kış lastiği etiketlemeleri ile sunulan, çoklu akslarda kullanılabilen Anteo Pro-M, düzenli aşınma, düşük ses seviyesi (71dB), aks başına 7,1 tona kadar yük kapasitesi ve mükemmel güvenlik performansı sağlayarak kullanıcıların işletme maliyetlerini azaltmalarına yardımcı oluyor.

Üst düzey enerji verimliliği ve mükemmel ıslak frenleme performansı

Üst düzey enerji verimliliği sınıfı (C) özelliğine sahip Anteo Pro-M, mükemmel ıslak frenleme performansı (B) ile öne çıkıyor, otobüslerin çamurlu ve taze veya eriyen karlı yol koşullarında bile güvenli bir şekilde fren yapmasına olanak tanıyor. Ek olarak, Anteo Pro-M, düzenli aşınma, düşük ses seviyesi (71dB), aks başına 7,1 tona kadar yük kapasitesi ve mükemmel güvenlik performansı sağlayarak kullanıcıların işletme maliyetlerini azaltmalarına yardımcı oluyor.

Lastiğin yanaklarında kullanılan yüksek teknolojili polimer karışımlar, sürtünmeden kaynaklı aşınmayı önlemek ve kilometreden ödün vermeden şok darbelerinin üstesinden gelmeye olanak sağlıyor.

Lastik ömrü boyunca kalıcı performans

Anteo Pro-M, verimlilik ve güvenliğe odaklanan Anteo Pro-M, yanal kanallarındaki taş iticiler ile karkasın hasar görmesini önlüyor ve kaplanabilirliği artırıyor. Omuzdaki lameller ise karlı yüzeylerde bile maksimum yol tutuşu imkanı sunuyor, yüksek hakimiyet sağlıyor. Yenilikçi taban deseni ise düzenli aşınma, akustik konfor ve düşük dönme direncini bir arada sunuyor.

Kış lastiği regülasyonları ile uyumlu M+S ve 3PMSF markalamasına sahip Anteo Pro-M’nin sahip olduğu, -kauçuk ile güçlendirilerek oluşturulmuş 4 adet yanak aşınma göstergesi (ISW) ile yanak aşınmasını ölçmede kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda güçlendirilmiş yanaklar sayesinde bu segmentte sıkça karşılaşılan kaldırım sürtmelerine karşı da üstün dayanıklılık sunuyor.