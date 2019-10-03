Prometeon’dan minibüs ve midibüslere yönelik özel seri…

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon, midibüs ve minibüslere yönelik tasarladığı “R85 Plus” serisi lastikleri ile dayanıklılık, güç, konfor ve güvenliği öne çıkarıyor.

“R85 Plus”: Daha uzun karkas ömrü, düşük gürültü ve azalan fren mesafesi

Prometeon’un “R85 Plus” serisi lastikleri Türkiye koşullarına özel geliştirilmiş taban karışımı ve artırılmış sırt genişliği ile daha yüksek kilometre performansı ve düşük fren mesafesi sağlıyor.

Ayrıca hem çeker hem ön aks lastiğinde M+S ve 3PMSF (kar tanesi) işaretlemesine sahip olan seri dört mevsim üstün güvenlik ve yol tutuşu sunuyor.

Geliştirilen kuşak paketi teknolojisi karkas kullanım ömrünü artırırken aynı zamanda düzensiz aşınmanın önüne geçiyor. Aynı zamanda bu teknoloji R85 serisine yüksek kaplanabilirlik özelliği kazandırıyor.

Seride yeni ölçü

R85 Plus serisi lastiklerin mevcut 215/75 R17.5 ölçüsüne ek olarak segmentin en çok tercih edilen ölçülerinden biri olan 225/75 R17.5 ölçüsü de seriye eklendi.