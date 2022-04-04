Prometeon Tyre Group’un MEA Bölgesi Finans Direktörlüğü’ne Mehmet Kaldırım atandı

Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula, Pharos ve Pirelli lisanslarıyla endüstriyel ve ticari lastikler üreten Prometeon Tyre Group’un MEA Bölgesi (Mısır, Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya & Orta Asya ve Kafkaslar) Finans Direktörlüğü’ne Mehmet Kaldırım atandı. Kaldırım, yeni görevinde Türkiye’nin de dahil olduğu MEA Bölgesi’nin finans direktörlüğü görevini yürütecek.

2005 yılında Ernst&Young’da iş hayatına atılan Kaldırım, 2006 yılında Pirelli’de çalışmaya başladı. Yıllar içinde Pirelli’de ve ardından Prometeon Tyre Group bünyesinde Türkiye, İtalya ve Mısır’da farklı roller üstlenen Kaldırım, 2019’da Prometeon Mısır’ın Finans Direktörü olarak görevlendirildi ve finans konusunda önemli projelerin hayata geçirilmesini sağladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden 2005’te mezun olan Mehmet Kaldırım, İngilizce ve İtalyanca biliyor.