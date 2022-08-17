Prometeon Tyre Group Parma Futbol Kulübü’nün Ana sponsoru olarak sahalarda

Kaptan Gianluigi "Gigi" Buffon ve takım arkadaşları, 12 Ağustos Cuma günü Parma’daki Ennio Tardini Stadyumu’nda çalan düdükle 2022/2023 Serie B Futbol Ligi sezonunu başlattı. Parma Calcio’nun ana sponsoru olarak futbol sahalarıdaki yerini alan Prometeon Tyre Group’un (PTG) logosu, takımın formalarında yer alacak. Resmi duyuru, başlama vuruşundan önce düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Prometeon Tyre Group ile Parma arasında imzalanan uzun vadeli sözleşmeyle bugüne dek üç Coppa Italia, bir İtalya Süper Kupası, bir UEFA Kupa Galipleri Kupası, iki UEFA Kupası ve bir UEFA Super Cup dahil pek çok şampiyonluk kazanan başarılı İtalyan futbol takımı desteklenecek. Parma Calcio, UEFA listelerindeki İtalyan kulüpleri arasında AC Milan, Juventus ve Inter’den sonra, kazanılan şampiyonluk sayısı açısından dördüncü sırada bulunuyor. Parma, 2022/2023 sezonunda İtalya Serie B liginde oynuyor.

Prometeon Tyre Group Genel Müdürü Roberto Righi: “Bu sponsorluk ile dünya çapında milyonlarca insanın tutkuyla takip ettiği bir sporun yanı sıra gelecek için net hedefleri olan prestijli bir futbol kulübünün çalışmalarına da dahil oluyoruz. Geleceğe yönelik olarak büyüme ve gelişim kararlılığı ile ilerleyen Parma Calcio’yu desteklemek Prometeon’un değerleri ile örtüşen bir iş birliği niteliği taşıyor. Bu iş birliğinin tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle, ayrıca dünya çapındaki 8.000’den fazla çalışanımızla kurduğumuz bağları pekiştirmemize yardımcı olacağına inanıyoruz.”

Eylül 2020’den bu yana Parma Calcio’nun başkanı olan Amerikalı girişimci Kyle Krause’un liderliğindeki proje, geleceğe yönelik yatırımlarla kendi özgün kimliğini oluşturmayı hedefleyen ve kendi türünde benzeri olmayan bir ekip etrafında geliştirilecek. Bu işbirliğinin Prometeon Tyre Group’un benimsediği stratejiyle uyumlu olması, kulübün gelişme sürecinde desteklenmesi kararında etkili oldu. Deneyimli ve popüler kaptan Gianluigi "Gigi" Buffon’un (birinci ligde ilk kez 1995’te Parma’da oynayarak başlayan, 2006’da dünya şampiyonluğu ve 10 kez lig şampiyonluğu kazanan) varlığı ve kariyerinde iki kez yönettiği takımları Serie A ligine çıkaran yeni teknik direktör Fabio Pecchia’nın içgörüleri de projeye değerli katkı sağlayacak.

İş birliği, markanın güçlendirilmesi dahil olmak üzere Prometeon Tyre Group için birçok farklı alanı kapsıyor

Bu iş birliği öncelikle Prometeon markasını daha da güçlendirmek için bir fırsat sunuyor. İş birliğinin, PİRELLİ markalı yeni nesil 02 Serisi lastiklerinin lanse edildiği, Grup açısından çok önemli bir yılda başlaması da bir tesadüf değil. 02 Serisi, Prometeon tarihindeki en önemli ürün lansmanını temsil ediyor. Serinin hayata geçirilme sürecindeki tasarım ve üretim çalışmalarını ve teknolojik inovasyonları vurgulamak için lastiklerin yanağında ilk kez “Prometeon Engineered” logosu yer alıyor. 02 Serisi, tamamıyla grubun Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ilk nesil lastik olma niteliğine sahip.

Prometeon Tyre Group, Parma Calcio’dan önce bir başka uzun vadeli sözleşme imzalayarak Superbike Dünya Şampiyonası’nın resmi sponsoru oldu. Bu sponsorluk kapsamında, şampiyonanın 10 ülkede gerçekleştirilecek ve dünya televizyonlarından yayınlanacak 12 etabında pist kenarında PTG logosu yer alacak. PTG ayrıca son Superbike dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ve genç yetenek Axel Bassani dahil bazı pilotların sponsorluğunu da üstleniyor.