Prometeon Türkiye, “Yol Günlükleri" projesi ile usta şoförlerle yolculuğa çıkıyor…

Prometeon Tyre Group’un 75 ülkeyi kapsayan “Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya” bölgesinin merkez üssü konumunda yer alan Prometeon Türkiye, #herkoşuldayanındayız diyerek usta şoförlere yolculuklarında eşlik ediyor. 1960 yılında Türkiye'de kurulan ilk lastik fabrikası olan İzmit fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye’nin yönetici ve çalışanları, Prometeon Yol Günlükleri projesinde usta şoförlere sağ koltukta eşlik ediyor, uzun yol şoförlerinin hikayelerini dinliyor, deneyimlerine ortak oluyor.

Kaptanlar anlatıyor, Prometeon Türkiye kulak veriyor

Prometeon Yol Günlükleri projesinin ilk yolculuğunda Prometeon Türkiye ve MEA Pazarlama Direktörü Faruk Uslu’nun Kaptan Eyüp Ergün’ün aracı ile Samsun’dan çıktığı yolculuk, Çorum’da sona erdi. Çay ve simitle başlayan, keyifli bir sohbet ile devam eden yolculuk boyunca Uslu, Kaptan Ergün’ü yakından tanıma fırsatı buldu ve Ergün’ün sorularını yanıtladı.

Serinin ikinci bölümünde Prometeon Türkiye, MEA, CIS ve Rusya CEO’su Gökçe Şenocak, Kaptan Mustafa Özçelik’in aracına misafir oldu ve birlikte Çatalca’daki Prometeon Türkiye servisinden Kapıkule’ye yolculuk ettiler. Şenocak, Kaptan Özçelik ile samimi sohbetinde Özçelik’in isteklerini, ihtiyaçlarını, yorumlarını dinledi ve uzun yol şoförlerinin lastiklerden beklentilerini öğrendi.

Şenocak yolculuğu şöyle değerlendirdi: “Sağ koltukta Mustafa Kaptan’ın yol arkadaşı oldum. Bu yolculuk benim için çok değerli bir tecrübeydi. Mustafa Kaptan’ın sohbeti ise çok keyifli ve öğretici oldu. Prometeon Yol Günlükleri yeni yolculuklarla devam edecek. Usta şoförlerin her birine teşekkür ederiz.”

Üçüncü yolculukta ise Prometeon Türkiye Satış Müdürü Uğur Aydın, Kaptan Savaş Dikici’nin aracına misafir oldu ve Van Merkez’den Gevaş’a yapılan seyahat boyunca Dikici’nin deneyimlerini paylaştı.

Yeni yolculuklar ile sürecek proje kapsamında şirketin farklı departmanlarından pek çok çalışan, usta şoförlerle bir araya gelmeye devam edecekler. Şoförlerin farklı ülkelerde ve yol koşullarında ülkelerde ve yol koşullarında yaşadıkları deneyimleri ilk ağızdan dinleyecekler; geliştirilecek yeni ürün ve hizmetlerde şoförlerin kılavuzluğundan yararlanacaklar. Bugüne kadar videoya alınan yolculukları ve keyifli sohbetleri seri halinde Prometeon Youtube kanalından izlemek mümkün.