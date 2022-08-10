Prometeon Türkiye, istihdama katkısı ile Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödülü’nü kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Bilişim Vadisi’nin katkılarıyla, Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni, 6 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Sanayicilerle geleceğin teknolojilerini inşa edenleri Bilişim Vadisi’nde buluşturan Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde, her sektörden büyük bir ekosistem kuran şirketler ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’den 31 şirkete ödüllerini verdiği törende Prometeon Türkiye, istihdamını en fazla artıran sanayi kuruluşları arasında yer aldı ve ödüle layık görüldü.

Tüm dünyada yük ve yolcu taşımacılığı için endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirket olan Prometeon Tyre Group’a bağlı Prometeon Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, İstihdamını En Fazla Artıran Sanayi Firmaları Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdimiyle aldı.