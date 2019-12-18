Prometeon Türkiye, iş ortakları 2020 planları için bir araya geldi

Prometeon’un dünyadaki 4 ana bölgesinden birinin merkezi olarak, 75 ülkenin yönetim üssü rolünü üstlenen Prometeon Türkiye, 2020 için yurt çapındaki iş ortakları ve satış ekipleri ile buluşarak hazırlıklarını tamamladı.

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran, Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, Pazarlama Müdürü Ali Yılmaz’ın ev sahipliğinde “köklü geçmiş, güçlü gelecek” mottosuyla gerçekleşen toplantıda 2019 yılının değerlendirmesi yapılırken 2020 hedef ve planları paylaşıldı. Gerçekleşen etkinlikte Prometeon’un 2020’de sunulacak yeni ürünleri, yenilikçi filo yaklaşımları, iş modelleri, “ProTruck” kapsamında sunduğu filo çözümleri, pazarlama programları ve büyüme stratejileri hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran “Büyük Prometeon Ailesi’nin çok değerli üyeleri olan iş ortaklarımızla, 2019'un zorlu şartlarına göğüs gerdik ve başarıya ulaştık. Daralan pazara rağmen büyüdük ve güçlendik. Pirelli markasının mirası ve Türkiye’de 2020’de 60. Yılını kutlayacak İzmit fabrikamızın köklerinden aldığımız güçle sürdürülebilir başarımızı devam ettirmeye ve Prometeon olarak 2020’de daha da güçlenerek geleceğe koşmaya hazırız” dedi.

Türkiye, Prometeon Grubu için kritik öneme sahip

İzmit’te kurulan ilk lastik fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye, bugün Türkiye’de 60 yıla yakın Pirelli mirası ile çok ciddi bir deneyim ve bilgi birikimine sahip bulunuyor. Prometeon’un dünyadaki 4 üretim tesisinden biri olan Türkiye İzmit fabrikası, sektörün ilk Ar-Ge sertifikasına sahip olan ve Türkiye'deki ilk lastiği üreten tesis olarak faaliyetlerine devam ediyor. En yeni teknolojiye sahip ticari lastiklerin üretimi Türkiye’de yapılıyor. Prometeon Türkiye’nin bağlı bulunduğu Prometeon Lastik Grubu, tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olarak, Pirelli markasıyla premium endüstriyel ve ticari lastikleri üretiyor ve satışa sunmaya devam ediyor.