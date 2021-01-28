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PROMETEON TÜRKİYE, 2020 YILINI %35 BÜYÜME İLE TAMAMLADI

Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi Prometeon, pandeminin etkileri ile zorlu geçen 2020 yılını Türkiye’de %35 oranında rekor bir büyüme ile tamamlayarak, pazar payını 3 puanın üzerinde artırdığını açıkladı.

Otovitrin 28.01.2021, 13:50
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PROMETEON TÜRKİYE, 2020 YILINI %35 BÜYÜME İLE TAMAMLADI

2017-2020 arasında Türkiye fabrikasının kapasitesini artırmak için 115 milyon USD’lik yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CEO'su Antonio Dolgetta, “Bu yatırım sonucunda yıllık üretim kapasitemizi 1,4 milyon adet lastiğe çıkardık. Şimdi, önümüzdeki üç yılda 40 milyon USD’lik daha yatırım hedefliyoruz. Pandemi sona erdiğinde, Türkiye’deki büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Prometeon Türkiye, pandeminin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2020 yılında, lastik sektörünün de üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyi başardı. 2020 yılında %35 büyüme kaydeden Prometeon Türkiye, pazar payını ise 3 puandan fazla artırdı. 

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CEO'su Antonio Dolgetta ve Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CCO’su Gökçe Şenocak ev sahipliğinde gerçekleşen online basın buluşmasında lastik sektörü ve Prometeon Türkiye’nin 2020 yılı sonuçları değerlendirildi. Prometeon Türkiye yöneticileri ayrıca yeni yatırım planına dair verileri de paylaştılar.

“2023’e kadar Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım tutarımız 150 milyon USD’nin üzerine çıkacak”

2020’de pandeminin sert etkilerine rağmen çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CEO'su Antonio Dolgetta, şunları söyledi: 

“Pandeminin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği bu yılda, biz hem yatırımlarımızı tamamladık hem de üretim kapasitemizi artırdık. 2017-2020 dönemi için açıkladığımız 115 milyon USD yatırımımızı tamamladık. Bu yatırım sonucunda yıllık üretim kapasitemizi 1,4 milyon adet lastiğe çıkardık. Pandemi süresince çalışanlarımızın sağlığını birinci önceliğimize alarak faaliyetlerimizi sürdürdük. Hem e-ticarete olan talep hem de gıda ve ilaç gibi toplum için kritik önemdeki ürünlerin taşınmasında ağır ticari sektörüne destek vermeye devam ettik. ‘Prometeon teknolojisi’ ile Türkiye’de ürettiğimiz lastiklerin; lojistik sektörünün vazgeçilmezi olduğunu bilerek üzerimize düşen üretim sorumluluğunu bu zorlu süreçte de yerine getirdik. Tüm bunların sonucunda 2020 yılını %35 gibi rekor bir büyüme ile kapadık. 2017’den bu yana her yıl büyümemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu yıl da başarımızı devam ettirdik ve Pirelli ticari lastikler ile tek markada pazar liderliğini elde ettik. Önümüzdeki yıllarda da hem yenileme hem de orijinal ekipman pazarında Türkiye’ye özel geliştirdiğimiz ürünlerle büyümemizi sürdüreceğiz. Gerçekleştirdiğimiz ihracat ile ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Bunun için de Ar-Ge çalışmalarımızı önceliğimize alıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz. Bunun önemli bir kısmı Ar-Ge Merkezimizi tamamlamaya tahsis edildi. Böylece, 2017-2023 arasında Türkiye’ye toplam doğrudan yabancı yatırım tutarımız 150 milyon doların üzerine çıkmış olacak. Pandemi ve etkileri sona erdiğinde, Türkiye’deki büyümenin devam edeceğini tahmin ediyoruz.”

Türkiye ağır ticari pazarındaki her 4 lastikten biri Prometeon tarafından üretilen lastiklerden oluştu

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CCO’su Gökçe Şenocak ise, “Pandemi süresince, uluslararası ticaretin aksadığı, ülkelerin karantina uyguladığı dönemlerde dahi gördük ki, hayati değere sahip temel gıda ve ihtiyaç mallarının taşınması kritik bir önem taşıyor, lojistik aktiviteler her zaman yoğunluğunu koruyor. 2017’den bu yana endüstriyel ve ticari lastik pazarını değerlendirdiğimizde dalgalı bir pazar olduğunu görüyoruz. 2020’de pandemi etkisiyle arz-talep dengesinin oldukça değişken olduğu bir yıl yaşadık. Ancak pazar, çok hızlı bir toparlanma ve bunun da ötesinde büyüme trendine girdi ve bir önceki seneye göre %19 büyümenin yaşandığı bir yıl oldu. Mevcut koşullara paralel olarak, ekonomi segmenti yıldan yıla gösterdiği büyümesini devam ettirdi. 

Biz Prometeon Türkiye olarak 5 yılda 500 bin lastik hedefimize ulaşarak, 2020’de 500 bin adedin üzerinde lastik satışı gerçekleştirdik. Bu da beraberinde artan pazar payını ve liderlikleri getirdi. 2017’den bu yana pazar payımızda sürdürülebilir bir artış trendine sahibiz. 2020’de 3 puanın üzerinde artış gösteren pazar payımızla beraber Pirelli marka premium ticari lastiklerimizle tek markada pazar liderliğini elde ettik. Ön akstaki pazar liderliğimizi devam ettirdik ve %30’ün üzerinde paya ulaştık. Şu anda pazardaki her 4 lastikten biri, Prometeon tarafından üretilen lastiklerden oluşuyor. 2021’de pazara Prometeon teknolojisi ile ürettiğimiz yeni ürünler sunmaya; lisanslı Pirelli, Formula ve Pharos markalarımızın yanı sıra Anteo, Tegrys ve Eracle markalarımızla büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Sadece lastik üretmekle kalmadıklarını, bu zorlu süreçte müşterilerinin maliyetlerini azaltmalarına ve tasarruf yapmalarına katkı sunacak çözümler ürettiklerini vurgulayan Şenocak, "Terzi işi çözümlerle her filonun ihtiyaçlarına göre hizmet ve çözüm sunabiliyoruz. ‘Pro Services’ çözümlerimizle, toplam sahip olma maliyetini minimize etmeye, onların ana işlerine odaklanarak zaman kazanmalarına, lastikten maksimum verimi alabilmelerine ve genel toplamda tasarruf elde etmelerine imkan sağlıyoruz. Lansman yaptığımız 2018 başından bu yana 500 firmaya 20 milyon TL tasarruf sağladık” dedi.

75 ülkeyi Türkiye’den yönetiyor, İzmit’teki Ar-Ge Merkezi global çapta kritik rol oynuyor

Prometeon Lastik Grubu, tüm dünyada endüstriyel lastik (kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi) odaklı tek şirket olup, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula, Pharos ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastiklerinin üretimini gerçekleştiriyor. Türkiye’de 1960 yılında kurulan ilk lastik fabrikasını yöneten Prometeon Türkiye ise 75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya” Bölgesi’nin yönetim merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Prometeon Lastik Grubu’nun dünyadaki 2 fabrikası (Türkiye ve Mısır), 1 Ar-Ge Merkezi (Türkiye) ve 1 Geliştirme Merkezi (Mısır) Türkiye’nin yönetim üssü olduğu bölgede yer alıyor. 

Türkiye’nin sektöründeki Bakanlık lisanslı ilk Araştırma ve Geliştirme Merkezi olan Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde, yakıt tüketimini ve karbondioksit salınımını düşüren yeni teknoloji lastik üretimini geliştirmek üzere çalışmalar gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda üretim süreçlerinin sadeleştirilerek daha az enerji ile üretim ve üretilen ürünün dönme direncinin düşürülerek araçların yakıt tüketimlerinin azaltılması da Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları arasında yer alıyor. Bugüne kadar TÜBİTAK ile 30’a yakın ortak proje geliştiren Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi, yüksek teknoloji gerektiren bazı lastik ölçülerinde Türkiye’de üretim yapan tek şirket olan Prometeon’un çalışmalarında önemli bir görev üstleniyor.  

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