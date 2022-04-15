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Prometeon, Superbike Dünya Şampiyonası’nın Resmi Sponsoru Oldu

Global endüstriyel lastik şirketi Prometeon, ilk kez bir uluslararası şampiyonanın sponsorluğunu üstleniyor. WorldSBK şampiyonası markanın inovasyon, teknoloji, performans arayışı ve tutku değerlerini yansıtan mükemmel bir ortam sunuyor.

Otovitrin 15.04.2022, 14:14
Prometeon, Superbike Dünya Şampiyonası’nın Resmi Sponsoru Oldu

Prometeon Tyre Group, WorldSBK dünya motosiklet şampiyonasının resmi sponsoru oldu. Çok yıllık sözleşmenin imzalanması, global endüstriyel lastik şirketi Prometeon’un ilk uluslararası sponsorluğu niteliğini taşıyor.

FIM Superbike Dünya Şampiyonası’nı destekleme kararında Prometeon’un inovasyon, teknoloji ve performans arayışı gibi değerleri ile şampiyonanın örtüşmesi belirleyici oldu. Şampiyonanın 12 etabının 10 farklı ülkede gerçekleştirilmesi nedeniyle uluslararası bir niteliğe sahip olması, üç kıtada lastik üreten, 150’den fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren ve 40’tan fazla ülkeden 8.000 çalışanı bulunan Prometeon Tyre Group’un global kimliği ile de örtüşüyor.

Prometeon Tyre Group Genel Müdürü Roberto Righi: “Superbike doğal bir seçim oldu çünkü dünya çapındaki motor sporları yarışmalarının en iyilerinden birini temsil ediyor. Altı kez dünya şampiyonu olan Jonathan Rea ile kategorinin yeni kralı Toprak Razgatlıoğlu’nun son virajda karşı karşıya geldiği son şampiyona yirmi yılın en heyecanlı yarışıydı. WorldSBK ile sponsorluk ilişkisine uzun vadeli bir ortak olma hedefiyle giriyoruz, çünkü markamıza değer katmak ve müşterilerimize etkileşim yaratacak deneyimler sunmak için mükemmel bir fırsat olduğuna inanıyoruz.”

WorldSBK Satış ve Pazarlama Direktörü Francesco Valentino: “Prometeon ile yeni iş birliğimizden dolayı çok mutluyuz. Bizi ortak bir noktada buluşturan uluslararası niteliğimiz, belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak. Prometeon’un hem Dorna WSBK Organization hem tüm WorldSBK paydaşları için değerli bir ortak olacağına inanıyoruz.”

Prometeon, WorldSBK resmi sponsoru olarak sezonun tüm turlarında her pistin çevresinde kendi markasıyla yer alacak. Superbike ile Prometeon arasındaki bir başka temas noktası, padok alanı olacak. Hem takımların hem Dorna WSBK Organization’ın, yayıncıların ve çeşitli tedarikçilerin malzemelerini yarıştan yarışa taşıyan, çok sayıda kamyon bu alanda bulunuyor. Motor yarışlarının keyifle izlenmesini sağlayan komplike mekanizmanın belki de en önemli parçasını karayolu taşımacılığı oluşturuyor. Prometeon, tıpkı kendi bünyesindeki faaliyetleri gibi, teknolojinin sürekli evrimi ile yarışın insani yönünün el ele ilerlediği bu büyüleyici dünyaya giriyor.

Prometeon, yeni nesil premium Pirelli markalı Serie 02 lastiklerini Nisan başından bu yana tüm EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) pazarlarında eş zamanlı olarak tanıtıyor. Otoyollar, bölgesel ve şehiriçi yollarda ve inşaat şantiyelerinde kullanıma yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir ürün grubu, dört yıllık çalışmanın ve İtalya, Almanya ve Türkiye yollarında 180 milyon kilometrelik testlerin sonucunda ortaya çıktı. Bu tanıtım, grubun tarihindeki en önemli ürün lansmanını oluşturuyor.

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