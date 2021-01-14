PROMETEON LASTİK GRUBU’NDA GÖKÇE ŞENOCAK’A ULUSLARARASI BİR GÖREV DAHA

Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan Prometeon Lastik Grubu’nun Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, mevcut sorumluluk bölgesine ek olarak Orta Doğu ve Afrika (MEA) Bölgesi CCO’su olarak da görevlendirildi.

Yeni görevlendirmenin ardından Şenocak, toplam 75 ülkenin içinde yer aldığı ve Türkiye’den yönetilen Prometeon MEA ve Rusya Bölgesi’nin Ticaret Direktörü (CCO) oldu. Tüm bu bölgelerdeki ticari operasyonlarla beraber iş ortakları yapılanması, satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetecek olan Şenocak yenileme pazarı ile beraber orijinal ekipmandan da sorumlu olacak.

Gökçe Şenocak kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gökçe Şenocak, iş hayatına 2002 yılında Goodyear’da başladı. Goodyear’da çeşitli görevlerde bulunan Şenocak, 2008-2015 yılları arasında Tatko Grubu’nda Genel Müdürlük görevi üstlendi. Şenocak, Ocak 2016 itibariyle Pirelli’de Ticaret Direktörü olarak görev yapmaya başladı. 2018’den bu yana Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi Ticaret Direktörlüğü görevini yürüten Şenocak, evli ve iki çocuk babasıdır.