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Prometeon'dan kış lastiği: Pirelli W:01

Prometeon, Pirelli “W:01” serisi ile zorlu kış şartlarına meydan okuyor… Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi, Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon’un kamyon ve otobüslere yönelik özel sırt ve taban bileşimine sahip “W:01” serisi, en düşük sıcaklıklarda dahi üstün yol tutuş ve mükemmel çekiş gücü sağlıyor. Özel tabanı sayesinde karı bünyesinde tutarken, en çetin kış koşullarında bile güvenlikten taviz vermiyor. Üstelik düşük gürültü seviyesi ile konfor sağlıyor.

Prometeon'dan kış lastiği: Pirelli W:01

Prometeon, Pirelli “W:01” serisi ile zorlu kış şartlarına meydan okuyor… Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi, Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon’un kamyon ve otobüslere yönelik özel sırt ve taban bileşimine sahip “W:01” serisi, en düşük sıcaklıklarda dahi üstün yol tutuş ve mükemmel çekiş gücü sağlıyor. Özel tabanı sayesinde karı bünyesinde tutarken, en çetin kış koşullarında bile güvenlikten taviz vermiyor. Üstelik düşük gürültü seviyesi ile konfor sağlıyor.

19 Kasım 2019 Salı 11:52
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Prometeon'dan kış lastiği: Pirelli W:01

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon, kamyon ve otobüs gibi ağır ticari araçlara yönelik geliştirdiği M+S ve 3PMSF markalamasına sahip kış lastikleri “W:01” serisi ile en zorlu kış koşullarında dahi üstün yol tutuş, güvenlik ve performansı bir arada sunuyor.

Serinin azaltılmış taban blok hareketi, özel lamelli yapısı; yakıt tasarrufu ve düzenli aşınmayı bir arada sağlıyor. Yönlü sırt deseni ve derin kanallar ise hem ıslak hem de kuru zeminlerde yüksek güvenlik ve üstün yol tutuş sunarken kullanıcılarına yüksek kilometre performansını garanti ediyor. 

M+S ve 3PMSF markalaması ile tüm mevsim koşullarında maksimum performans

Serinin kış mevsiminin zorlu şartlarına göre geliştirilmiş özel özel sırt ve taban bileşimi, en düşük sıcaklıklarda ve karlı zeminlerde dahi üstün direksiyon hakimiyeti, yol tutuşu ve yüksek çekiş gücü  sunuyor. Optimize edilmiş yoğun ve çapraz lamelli özel tabanı ise karı lastiğin bünyesine hapsederek, kararlı bir yol tutuş performansı sağlıyor.

Ağır vasıta araçlarda +4 derecenin altındaki tüm koşullarda kış lastiği kullanılmasını öneren Prometeon, Pirelli W:01 serisinde kış lastiği regülasyonları ile uyumlu lastikler sunuyor. Serinin ön ve çeker lastikleri karlı zeminlerde dahi üstün çekiş gücü, ıslak zeminlerde yüksek yol tutuşu ve kısa fren mesafesi sunuyor.

Ayrıca, sahip olduğu düşük gürültü seviyesi sayesinde, hem yolculara hem de kullanıcıya konforlu bir yolculuk sunuyor.

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