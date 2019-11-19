Prometeon'dan kış lastiği: Pirelli W:01

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon, kamyon ve otobüs gibi ağır ticari araçlara yönelik geliştirdiği M+S ve 3PMSF markalamasına sahip kış lastikleri “W:01” serisi ile en zorlu kış koşullarında dahi üstün yol tutuş, güvenlik ve performansı bir arada sunuyor.

Serinin azaltılmış taban blok hareketi, özel lamelli yapısı; yakıt tasarrufu ve düzenli aşınmayı bir arada sağlıyor. Yönlü sırt deseni ve derin kanallar ise hem ıslak hem de kuru zeminlerde yüksek güvenlik ve üstün yol tutuş sunarken kullanıcılarına yüksek kilometre performansını garanti ediyor.

M+S ve 3PMSF markalaması ile tüm mevsim koşullarında maksimum performans

Serinin kış mevsiminin zorlu şartlarına göre geliştirilmiş özel özel sırt ve taban bileşimi, en düşük sıcaklıklarda ve karlı zeminlerde dahi üstün direksiyon hakimiyeti, yol tutuşu ve yüksek çekiş gücü sunuyor. Optimize edilmiş yoğun ve çapraz lamelli özel tabanı ise karı lastiğin bünyesine hapsederek, kararlı bir yol tutuş performansı sağlıyor.

Ağır vasıta araçlarda +4 derecenin altındaki tüm koşullarda kış lastiği kullanılmasını öneren Prometeon, Pirelli W:01 serisinde kış lastiği regülasyonları ile uyumlu lastikler sunuyor. Serinin ön ve çeker lastikleri karlı zeminlerde dahi üstün çekiş gücü, ıslak zeminlerde yüksek yol tutuşu ve kısa fren mesafesi sunuyor.

Ayrıca, sahip olduğu düşük gürültü seviyesi sayesinde, hem yolculara hem de kullanıcıya konforlu bir yolculuk sunuyor.