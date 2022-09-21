Prometeon, Accuride ve Karsan iş birlikleriyle 2022 IAA Taşımacılık Fuarı’nda

Prometeon Tyre Group, 2022 IAA Taşımacılık Fuarı’nda iki iş birliğiyle yer alıyor. Prometeon 20-25 Eylül arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen fuarda PİRELLİ markalı 02 Serisi’nin yenilikçi 325/90 R24.5 lastik ebadını tanıtıyor. Yeni lastik, jant üreticisi Accuride Wheels ile iş birliği içinde geliştirildi. Bu ebatın yanı sıra Prometeon’un elektrikli araçlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirdiği 275/70 R22.5 U02 Urban-e Pro lastikleri Karsan e-ATA elektrikli otobüslerinde sergileniyor.

KARSAN e-ATA OTOBÜSLERİN LASTİĞİ e-URBAN

Karsan’ın ürettiği e-ATA elektrikli otobüsler de IAA Fuarı’nda Prometeon lastikleriyle donatılmış olarak sergileniyor. Elektrikli araçlar için özel olarak geliştiren lastikler PIRELLI markalı ve yeni 275/70 U02 e-Urban ebadında olacak. Şehir içi yolcu taşımacılığı segmenti için en ileri teknolojiyi temsil eden bu ürün grubu, aynı zamanda Prometeon’un sürdürülebilirliği ileriye taşıma ve şehir merkezlerinde kirliliği azaltma kararlılığını vurguluyor. Karsan e-ATA otobüsleri IAA Fuar’ında Pavilion 23’teki A16 standında sergileniyor.

İÇ LASTİKSİZ YENİ LASTİK EBADI 325/90 R24.5 G02 ON-OFF PRO

Prometeon Tyre Group daha sökme-takma ve kullanım sırasında daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla yenilikçi bir ebat geliştirdi. Bu sayede yük taşıma kapasitesi, her lastik için 5 tona kadar artırılırken uygulama yelpazesi de genişledi. Yeni 325/90 R24.5 TL, Accuride tarafından özel olarak geliştirilen yeni bir jant tipinde 325/95 R24 ve 12.00 R24 ebatlarına bir alternatif sunuyor.

Bu lastik/jant kombinasyonu ayrıca bu ebadın en yaygın olduğu Orta Doğu ülkelerinde genellikle kullanılan TT jantlardan TL jantlara geçişte 957 kilograma varan hafifleme sağlayacak. Tüm bunlar, 02 Serisi genelinde bulunan en ileri teknolojilerin benimsenmesiyle mümkün oldu. Bu sayede sürdürülebilir bir ürün sunulurken aynı zamanda yeni ebat ile işletme maliyetlerinin optimize edilmesine de katkı sağlanıyor. 02 Serisi’nin yenilikçi 325/90 R24.5 lastik ebadı, daha fazla güç ve

dayanıklılık, daha fazla kilometre ve daha düşük yuvarlanma direnci sunarak performansı artırıyor. Yeni jantlar da gelecekte standart olarak sunulacak lastik basıncı izleme sensörleri (TPMS) ile tam uyumlu şekilde sunuluyor.

Yeni ebat, kullanılan jant tipine göre farklılık gösteriyor. Mevcut 24x8.5 (tek parçalı) iç lastiksiz jantın (TL) ve iç lastik (TT) için ciddi oranda daha ağır olan 8.5-24 (çok parçalı) jantın yerini, yeni bir monoblok 24.5x9.00 jantın almasıyla lastik takma ve çıkarma işlemleri de büyük ölçüde kolaylaşıyor.

Prometeon, bu yeni ebadı öneren ilk lastik üreticisi oldu. Ticari ve binek araçlar için jant, jant aksamı ve fren parçaları üretiminde bir lider olan Accuride Wheels bu proje kapsamında özel tasarımlı bir jant üretti. Accuride Wheels jantlarına takılan yeni PİRELLİ markalı 325/90 R24.5 iç lastiksiz lastikler fuarda Amerikalı üreticinin Pavilion 26’daki E47 standında sergileniyor.