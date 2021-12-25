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Pratik, Şık, Sportif ve Geniş: Yeni Opel Astra Sports Tourer

Alman üretici Opel, cesur ve yalın tasarım felsefesiyle yeniden yorumladığı Astra’nın station wagon modelini dünyaya tanıttı. Yeni Opel Astra Sports Tourer, iki farklı güç seviyesine sahip hibrit seçeneğiyle ilk kez tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 60 yıl önce Opel Kadett Caravan ile başlayan ve ilk Alman station wagon modelinin genlerini günümüz teknolojileriyle birleştiren model, Opel Vizör marka yüzü ve Pure Panel dijital kokpit gibi yeni nesil Opel tasarım unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Yeni model,  Intelli-Lux LED® Pixel Far teknolojisini kompakt station wagon segmentinde kullanıma sunarken, sınıfının en iyisi ergonomik AGR koltuklarla optimum konfor ve destek sağlıyor.

Otovitrin 25.12.2021, 14:07
Pratik, Şık, Sportif ve Geniş: Yeni Opel Astra Sports Tourer

Opel, Eylül ayında dünya tanıtımını yaptığı yeni nesil Astra Hatchback‘in ardından merakla beklenen yeni station wagon versiyonu Astra Sports Tourer’ı da gün yüzüne çıkarttı. Yeni versiyon, iki farklı güç seviyesine sahip şarj edilebilir hibrit versiyonuyla Alman otomobil üreticisinin ilk elektrikli güç ünitesine sahip station wagon modeli olma özelliğini taşıyacak. Yeni model, 60 yıl önce atası Opel Kadett Caravan ile başlayan başarılı kompakt station wagon geçmişinin izlerini günümüzün modern teknolojileri ve çizgileri ile birleştiriyor.

Yeni ufuklar açacak bir model

Opel CEO’su Uwe Hochgeschurt markanın bu yeni model ile birlikte fark yaratacağının altını çizerek, “Yeni Astra Sports Tourer elektrikli, dijital ve heyecan verici tasarımıyla yeni bir çağın çok yönlü aracı olarak öne çıkıyor. Uzun süredir devam eden kompakt station wagon geleneğimizi, şarj edilebilir hibrit teknolojisi gibi yeniliklerle geleceğe taşıyoruz. Etkileyici görünümüyle Sports Tourer’in Opel’e yeni müşteriler kazandıracağından eminiz.”

Verimli, güçlü, yepyeni motor seçenekleri

Yeni Astra Sports Tourer, elektrikli güç-aktarma seçeneklerine ek olarak; yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motor seçenekleriyle de sunulacak. Motor seçeneklerinin güç aralığı benzinli ve dizellerde 110 HP (81 kW) ile 130 HP (96 kW) arasında değişirken, elektrikli şarj edilebilir hibrit versiyonlarda ise 225 HP (165 kW) seviyesine kadar ulaşacak. Benzinli ve dizel motorlarda altı vitesli şanzıman standart olarak sunulurken, daha güçlü motorlarda isteğe bağlı olarak sekiz vitesli otomatik şanzıman (şarj edilebilir hibrit versiyonlarda elektrikli) sunuluyor.

Boyutları ve yükleme alanıyla fark yaratıyor

4.642 x 1.860 x 1.480 milimetrelik (U x G x Y) boyutları ve yaklaşık 600 mm yükleme eşiği yüksekliği ile yeni Astra Sports Tourer, Opel'in station wagon pazarındaki öncülüğünü daha da güçlendiriyor ve aynı zamanda markanın verimli alan kullanımı becerilerini gözler önüne seriyor. Daha kısa olan ön bölüm sayesinde toplam uzunluğu önceki nesilden 60 mm kısa olsa da, yeni model yeni Astra Hatchback’ten 57 mm daha uzun ve 2.732 mm (+70 mm) ile oldukça uzun bir dingil mesafesi kullanıma sunuyor.

“Intelli-Space” hareketli zemin ile esnek bagaj kullanımı

Yeni Astra Sports Tourer, arka koltuk sırtlıkları dik konumdayken 608 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi sağlıyor. Arka koltuk sırtlıkları katlandığında ise bagaj hacmi 1.634 litrenin üzerine ulaşıyor. Ayrıca, standart olarak sunulan üç parça koltuk sırtlıkları katlandığında tamamen düz bir yükleme zemini elde ediliyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonlar, 548 litre ve 1.574 litrenin üzerinde bagaj hacmi kullanıma sunuyor.

İçten yanmalı motor seçeneklerinde bagaj hacmi, opsiyonel “Intelli-Space” ile optimize edilebiliyor. Bu hareketli yükleme zemini tek elle, yüksek ve alçak olmak üzere farklı pozisyonlarda ayarlanabiliyor ve 45 derecelik bir açıyla sabitlenebiliyor. Ayrıca, sadece bagaj zemini üst konumdayken bagaj örtüsünün gizlenmesine olanak tanıyan rakiplerin aksine yeni Astra Sport Tourer, hareketli zemin hem üst hem de alt konumdayken katlanabilir bagaj örtüsünü saklama olanağı sunarak daha fazla kullanım kolaylığı sağlıyor.

Yeni Astra Sports Tourer, “Intelli-Space” ile lastik patladığında da hayatı kolaylaştırabiliyor. Lastik tamir ve ilk yardım kitleri, bagajdan veya arka koltuk oturma alanından erişilebilen akıllı zemin altı bölmelerde saklanıyor. Bu, bagajı tamamen boşaltmaya gerek kalmadan kitlere ulaşılabileceği anlamına geliyor. Bagaj kapağı, arka tampon altında ayağın hareket ettirilmesiyle otomatik olarak açılıyor ve kapanabiliyor. Bu da yükleme kolaylığını sağlayan etkenlerden yalnızca bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Opel Vizör ve Pure Panel’e sahip ilk station wagon

Yeni Astra Sports Tourer, Opel’in cesur ve yalın tasarım felsefesiyle yorumlanmış olan ilk station wagon modeli. Yeni marka yüzü Opel Vizör, motor kaputundaki keskin kıvrım ve gündüz sürüş farlarının kanat şeklindeki tasarımyla ilk bakışta dikkati çekiyor. Ayrıca ön cepheyi boylu boyunca kaplayan Vizör, uyarlanabilir Intelli-Lux LED® Pixel farlar ve ön kamera gibi teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Beş kapılı hatchback ile aynı olan aydınlatma grubu Astra aile bağlarını güçlendiriyor.

İç mekânda da önemli gelişmeler mevcut. Tamamen dijital Pure Panel insan-makine arayüzü (HMI), kullanıcılara yalın ve sezgisel bir deneyim sunuyor. Kullanım, akıllı telefon mantığı ile son derece geniş bir dokunmatik ekran üzerinden gerçekleşiyor. İklimlendirme kontrolü gibi önemli ayarlar sadece birkaç düğme ile doğrudan seçilebiliyor. Ayrıca sürücünün ellerini direksiyondan ayırdığını algılayan teknoloji, sürücünün her zaman aktif olarak sürüşe odaklanmasını da sağlıyor.

Kompakt sınıfta benzersiz Intelli-Lux LED® Pixel Farlar

Yeni Astra Sports Tourer, kompakt station wagon pazarına sunduğu teknolojilerle de net bir duruş sergiliyor. Uyarlanabilir, parlama yapmayan Intelli-Lux LED® Pixel farın en yeni versiyonu bu teknolojilerden sadece birini temsil ediyor. Sistem, doğrudan Opel’in amiral gemileri Insignia ve Grandland’dan aktarılıyor ve 168 LED hücresiyle kompakt ve orta sınıfa aydınlatma teknolojisiyle öncülük ediyor.

Konforu ile marka geleneğini sürdürüyor

Alman üretici Opel’in tipik gelişmiş koltuk konforu geleneği bu modelde de en üst düzeyde sunuluyor. Yeni Astra Sports Tourer'ın şirket bünyesinde geliştirilen AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) onaylı son derece ergonomik ön koltukları kompakt sınıfın en iyisi olup, elektrikli sırt eğiminden elektro-pnömatik bel desteğine kadar çeşitli isteğe bağlı ayarlar sunuyor.

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