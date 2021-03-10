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Porsche satış danışmanlarına Kadınlar Günü'nde acemi 'kadın' şoför şakası
Porsche'nin satış elemanlarına 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan "acemi kadın şöför" şakası paylaşım rekorları kırdı. Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'un acemi şöför kılığına girerek yaptığı şaka kadın sürücülere yönelik önyargıların yıkılmasını hedefliyor.
Otovitrin 10.03.2021, 12:36 10.03.2021, 12:43
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Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel trafikte cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek üzere Porsche ile test sürüşüne çıktı. Vosmer Otomotiv’de test sürüşü yapan ralli şampiyonu, satış danışmanlarına unutamayacakları bir panik yaşattı.
Dünya Kadınlar Gününde "trafikte cinsiyet ayrımcılığı" konusuna dikkat çekmek için Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, Vosmer otomativde Porsche ile test sürüşünde satış danışmanlarına şaka yapıyor. Surat ifadelerine dikkat :) pic.twitter.com/24rfSs5Kik— Buket (@buketkemiksiz) March 8, 2021
Video kısa süre içerisinde sosyal medya gündemine oturdu.