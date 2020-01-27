Polonya ihalesi Karsan’ın!

Karsan’dan Polonya’nın Plock Belediyesi’ne 7 adet Atak otobüs...

Konuyla ilgili açıklama yapan Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Farklı yolcu kapasiteleri ve ebatlarıyla; dizelden elektrikli ürün ailesine kadar başta Avrupa olmak üzere her bölgenin ihtiyacına göre araç üretmeye ve yollarda kilometreleri devirdikçe daha çok tercih edilmeye devam ediyoruz. Plock kentinin dokusuna uygun ve konforlu Atak otobüslerimizi, bölgenin ulaşımına sunacağımız için mutluyuz” diye konuştu.

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, Polonya’nın Plock kenti için düzenlenen ihaleyi kazandı. Karsan, ihale kapsamında Plock Belediyesi’ne 8 metre sınıfının öncü modeli Atak modelinden toplamda 7 adet teslim edecek. Karsan Atak’lar, Plock’un tarihi dokusu ve kenti ikiye bölen nehir çevresindeki yoğun balıkçılık faaliyetleri gibi etkenlerden dolayı, maksimum 12 metre otobüslere izin verilebilen ulaşım ağında avantaj sağlayacak.

Polonya’ya daha önce 41 adet Atak ve Jest araçlarından teslim ettiklerini ve Plock kentine yönelik açılan yeni ihalenin de Karsan tarafından alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Farklı yolcu kapasiteleri ve ebatlarıyla; dizelden elektrikli ürün ailesine kadar başta Avrupa olmak üzere her bölgenin ihtiyacına göre araç üretmeye ve yollarda kilometreleri devirdikçe daha çok tercih edilmeye devam ediyoruz. İhracat hedeflerimizi daha da artırdığımız 2020 yılının ilk yurtdışı satışını Polonya’ya gerçekleştirmekteyiz. Plock kentinin dokusuna uygun ve konforlu Atak otobüslerimizi, bölgenin ulaşımına sunacağımız için mutluyuz” diye konuştu.

Yüksek standartların otobüsü: Atak

58 kişilik ideal yolcu kapasitesiyle 8 metre sınıfında yer alan Karsan Atak’ın ikinci jenerasyonu, yepyeni dış tasarımı ve LED gündüz farlarıyla modern bir görünüm ortaya koyarken, VDV (Alman Taşımacılar Birliği) standartlarına uygun ergonomik izole sürücü kabiniyle konforda çıtayı daha yükseğe taşıyor. Düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetlerinin yanında, kolay servis edilebilirlik sunan yeni Atak, 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motoruyla 186 HP güç üretirken, 680 Nm tork sunarak gücüne güç katıyor.