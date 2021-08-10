Piyasada 70 bin TL'nin altında alınabilecek ikinci el otomobiller

Koronavirüs salgınında hem vatandaşların sosyal mesafe için kendi araçlarını tercih etmesi hem de yaşanan çip krizi nedeniyle hem ikinci elde hem de sıfır km'de araç fiyatları büyük artış gösterdi. İşte bu noktada çare arayan vatandaşlar için hem 70.000 TL'nin altındaki ikinci el araçları hem de herkesin beklediği ikinci el fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri sizler için derledik... İşte ayrıntılar...

İkinci elde 70 bin TL'nin altındaki araçlar...

Renault Laguna 2005 model

Fiat Panda 2005 model

Fiat Albea 2007 model

Renault Clio 2006 model

Opel Corsa 2006 model

Renault Megane 2005 model

Toyota Yaris 2005 model

Dacia Logan 2006 model

KIA Rio 2006 model

Seat Cordoba 2005 model

Citroen C3 2006 model

Volkswagen Polo 2007 model

Fiat Linea 2011 model

Renault Symbol 2010 model

İKİNCİ ELDE FİYATLAR DÜŞECEK Mİ ?

Koronavirüs olay sayısında görülen artış ardından piyasalarda tedirginlik yaşandı.

Fiyatların yüksek olması nedeniyle ikinci el vasıta alımları azalırken, fiyatların düşeceği tarih de merak ediliyor.

Eksperler fiyatların yaz aylarında yüzde 10 düşebileceğini vurguluyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaş nedeniyle çalışamaz hale gelen pek çok ticari aracın yenilenmesi gerekliliğini hatırlattı.

Fakat vergiler nedeniyle vasıta fiyatlarının nerdeyse iki katına çıktığını söyledi. "Bu amaçla bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV indirimi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.