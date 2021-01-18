PIRELLI’NİN YENİ BMW 8 SERİSİ İÇİN ALDIĞI 78 LASTİK HOMOLOGASYONUNUN İLHAM KAYNAĞI PERFORMANS VE GÜVENLİK OLDU

En üst düzey performans ve güvenlik, Pirelli ile BMW Group arasındaki en yeni iş birliğinin itici gücü oluyor. Pirelli, BMW 8 Serisinin; en yeni modelleri Coupe, Gran Coupe, Cabrio ve M Sport için toplam 78 adet ‘terzi işi’ orijinal ekipman (OE) homologasyonlu lastik yarattı.

BMW’nin en lüks serisi olan 8 Serisi otomobillerde, en üst düzey performansı açığa çıkarmak ve en iyi güvenlik, kontrol ve hakimiyeti sağlamak için özel olarak geliştirilen 18 ila 20 inç Pirelli P Zero ve Cinturato P7 lastikler kullanılacak. Pirelli’nin ‘mükemmel uyum’ felsefesine göre yaratılan ve BMW Group’un lüks ‘grand touring’ serisi için orijinal ekipman olarak homologasyonu alınan lastikler, sürücü ve yolcuların her koşulda araç içinde en üst düzey konforla seyahat etmesini sağlarken otomobilin üstün performansına da katkıda bulunuyor. Bu lastikler, ıslak zeminde mükemmel fren performansı sunarken düşük dönme direnciyle zararlı emisyonları azaltarak sürdürülebilirliği destekliyor. Pirelli mühendisleri tarafından BMW Grubu'nun performans beklentilerini karşılamak için geliştirilen lastikler, özel bir yıldız işareti taşıyor. Lastiklerde ayrıca Run Flat teknolojisinin de bulunması sayesinde lastik delinse veya aniden basınç kaybetse bile aracı kontrol altında tutmada çok büyük fayda sağlayan Run Flat lastikler sürücülerin 80 km/s hızla 80 kilometre daha yol alabilmesi ihtimalini sağlıyor.

BMW Group için üretilen lastikler uzmanlardan tam not aldı

Pirelli’nin en sportif otomobillere yönelik yeni P Zero lastikleri, bu alanda uzman medya kuruluşlarının yürüttüğü testlerde üstün başarı gösterdi. Bu testler, lastiklerin hem ıslak hem de kuru koşullarda mükemmel hakimiyet sağladığını, ayrıca hassas direksiyon tepkisiyle dengeli geribildirim verdiğini ortaya koydu. Islak ve kuru zeminde fren mesafelerinin kısaldığı ve suda kızaklamaya karşı güçlü bir güvenlik payı olduğu da konuyla ilgili basında yer aldı. Sportif performansa gelince, Pirelli P Zero pistte test edilen tur sürelerinin de kanıtladığı gibi hem kuru hem de ıslak zeminde mükemmel sürüş kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, BMW Group’un yüksek performanslı ünlü M serisi otomobilleri için homologasyonu alınan lastiklerde de kaydedildi.

Yeni Cinturato P7, sürücüye hem kuru hem de ıslak zeminde hakimiyet, frenleme ve suda kızaklamayı azaltma açısından mükemmel kontrol sunarak, güvenliği artırmak için tasarlandı. Lastiğin yol üzerindeki davranışını, ısınma derecesine göre ayarlayabilen ‘mekanik zeka’ içeren inovatif yeni hamur, bu üstün performansı mümkün kılıyor.

Mükemmel seviyede akustik konfor (daha düşük yol gürültüsü) ve sürüş keyfi (yoldaki engebelerin etkisini daha fazla sönümleme kabiliyeti) sunan lastikler ayrıca olağanüstü dayanıklılık ve dönme direnci sayesinde yakıt ekonomisi ve daha düşük CO 2 emisyonu da sağlıyor. Pirelli, ABD pazarına sunulacak BMW versiyonları için yerel beklentileri karşılamak amacıyla Cinturato P7 Dört Mevsim lastikleri geliştirirken Cinturato ailesinden beklenen olağanüstü performansı korudu.

Pirelli’nin BMW 8 Serisi için aldığı farklı versiyonlar da dahil tüm lastik homologasyonları, yaz ve kış seçeneklerini kapsıyor. Pirelli, BMW 8 Serisi için ayrıca Sottozero 3 ve P Zero Kış lastikleri de geliştirdi.

Pirelli Ticari Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Mattia Bussacchini şu açıklamada bulundu: “Pirelli olarak lastik çeşitliliğimizle hem tüketicilerin hem de otomobil üreticilerinin değişik ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılıyoruz. BMW Group ile ortak geliştirme çalışması, 8 Serisi’ndeki tüm modellerin üstün performansını bütünleyen sırt desenleri ve lastik yapıları açısından farklı teknik çözümler yaratabilmemizi mümkün kıldı. Halen Pirelli portföyünde bulunan 3600’ü aşkın homologasyona eklenen bu yeni homologasyonlar, ortak geliştirme süreçleri ve hedeflerden elde edilen önemli bir sonucu temsil ediyor. Yeni orijinal ekipman lastik geliştirme süreçlerimizi giderek daha fazla tanımlayan en yenilikçi araştırmalar ve simülasyon teknolojileri de bunu destekliyor.”