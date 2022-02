PIRELLI YENİLENEN SCORPION LASTİK SERİSİNİ TANITTI

Pirelli, dünyanın en popüler araç segmenti olacağı öngörülen SUV’lara (Sportif Arazi Araçları) özel yeni Scorpion lastik serisini tanıttı. Yeni seri, 35 yıldan uzun süredir SUV pazarında uzmanlaşan ailenin, premium modellere yönelik ‘terzi işi’ tasarımlı ve farklı mevsimlere özel lastiklerle tamamen yenilenmesini temsil ediyor. Yeni Scorpion, modern SUV’ların daha fazla ağırlık, yüksek ağırlık merkezi ve benzersiz mekanik ve sürüş dinamikleri gibi temel özelliklerine yanıt vermek için özel olarak geliştirildi.

SUV’ları daha geleneksel otomobil tasarımlarından farklılaştıran bu özellikler, yüksek kaliteli ve özel tasarımlı lastikler gerektiriyor. Yeni Scorpion lastik serisi bu ihtiyaca yanıt vererek Pirelli’nin bir süre önce yeni Cinturato ile sunduğu pek çok teknolojik inovasyonu bu araçların özellikleriyle uyumlu adaptasyon ve teknolojilerle SUV dünyasına taşıyor. Sonuçta ortaya çıkan Scorpion lastik serisi, mevcut en modern teknolojilerle ‘yeşil’ motorlu versiyonlar da dahil olmak üzere günümüz araçlarının performansına daha iyi adapte olabiliyor. Scorpion serisi, tüm Pirelli portföyünde elektrikli veya şarj edilebilir hibrit otomobiller için en fazla sayıda homologasyonu içeriyor. Önceki nesille başlayan bu süreç, bugün en yeni ürünlerle devam ediyor. Bu lastikler, yanaklarındaki ‘Elect’ işaretiyle tanınıyor. Pirelli’nin en yeni lastik yelpazesiyle sunduğu ileri teknolojiler arasında isteğe bağlı seçenekler de yer alıyor. Pirelli Gürültü Engelleme Sistemi (PNCS) araç içinde algılanan yol gürültüsünü azaltmaya, Run Flat ve Seal Inside ise lastik delinse bile sürücülerin yola devam etmelerine yardımcı oluyor.

Yaz Scorpion, Scorpion All Season SF2 ve yeni Scorpion Winter 2 ile güncellenen serinin teknik özellikleri bugün online olarak gerçekleştirilen bir uluslararası basın toplantısında Pirelli’nin Avrupa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Francesco Sala, Avrupa Satış Direktörü Aldo Nicotera ve Ürün Geliştirme Direktörü Paolo Brivio tarafından sunuldu.

ÇEVRE DOSTU TASARIM

Pirelli’nin yeni Scorpion serisini geliştirirken uyguladığı ‘Çevre Dostu’ tasarım yaklaşımıyla düşük çevresel etkinin (azaltılan dönme direnci, düşürülen yol gürültüsü ve daha yüksek kilometre performansı sayesinde) olası en iyi performans ve güvenlikle birlikte sunulması hedefleniyor. Bu amaçla, geliştirme sürecinde yenilikçi materyaller ve en ileri teknolojili modelleme kullanılarak daha kısa frenleme mesafeleri, daha yüksek kavrama, daha iyi araç dengesi ve daha düşük suda kızaklama riski elde ediliyor.

Yeni Scorpion, yakıt tüketimini (veya elektrikli otomobillerde batarya tüketimini) azaltma konusunda da daha verimli. Yeni lastiğin önceki nesle kıyasla daha sessiz ve daha uzun ömürlü olması da sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. Bu iyileştirmeler, lastiğin yapısında yeni materyaller ve sırt hamurları kullanılması ve daha uzun ömürlü performans sunan yenilikçi sırt desenlerinin geliştirilmesi sayesinde mümkün oldu.

Çevre dostu yaklaşım doğrultusunda lastiğin yapısı, ani dönüşler veya frenleme gibi acil manevralar sırasında SUV’ların dinamiklerine ve ağırlığına yanıt vermek ve böylece daha fazla kontrol sağlamak için güçlendirildi. Yeni Scorpion ayrıca lastiklere aktarılan ciddi yüklerle başa çıkarak dengeli ve kontrol edilebilir dinamik bir tepki vermek için basıncın ayak izi genelinde doğru şekilde dağıtılmasını garanti ediyor.

Yeni Scorpion serisinin tamamının, yüzde 50’den fazlası en yeni elektrikli araçlar için olmak üzere 400’den fazla orijinal ekipman homologasyonu alması hedefleniyor.

TÜV BELGELİ PERFORMANS

Scorpion ailesinin yeni lastikleri, her tür farklı sürüş koşulunda pazarın en iyileri arasında yer alıyor. Önde gelen Alman belgelendirme kuruluşu TÜV SÜD, gerçekleştirdiği testler sonucu yeni lastiği prestijli Performans İşaretine(1) layık buldu.

YENİ SCORPION: SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTEYİ DESTEKLEYEN GÜVENLİ VE SESSİZ BİR YAZ LASTİĞİ

Pirelli Scorpion yaz lastiginin son versiyonunun yeni asimetrik deseni; sırt hamuru kuvvetinin, uzunlamasına ve yanal kanalların şeklinin geliştirilmesi sayesinde önceki ürüne kıyasla hem kuru hem de ıslak zeminde daha iyi frenleme sağlıyor.

Profile özel bir kavis verilmesi sayesinde elde edilen yeni lastik sırtının daha dengeli ayak izi ile birlikte sırtın ve hamurun kuvveti, dönme direncinin düşürülmesini ve yakıt veya batarya tüketiminin azalmasını sağlıyor. Tüm farklı ebatlı Scorpion lastikler, dönme direnci alanında Avrupa lastik etiketinin A veya B klasmanında yer alıyor.

Yeni Scorpion lastiklerin tasarımında güvenlik de ana odak noktalarından birini oluşturuyor. Kuru ve ıslak zeminde frenleme, sırt kuvvetinin yanı sıra blokların ve hamurun yenilikçi tasarımı sayesinde önceki Scorpion Verde lastiklere kıyasla yüzde 7 oranında iyileştirildi.

Tüm Scorpion lastikler, ıslak zeminde frenleme alanında Avrupa lastik etiketinin A veya B klasmanında yer alıyor.

Yeni Scorpion lastiklerin hamuru, içerdiği yeni nesil bir sentetik kauçukla düşük dönme direnci, ıslak zeminde mükemmel frenleme performansı ve ürün ömrü boyunca dişlerin eşit aşınması gibi özellikler sunuyor. Yeni Scorpion lastiğin hamuru, yeni Cinturato P7 lastiklerde zaten uygulanan teknik bilgi birikiminden yararlanırken SUV’ların özel taleplerine yanıt vermek için kuvvetlendirildi. Hamur; silika, kavramayı artıran spesifik reçineler ve silikanın kendisiyle etkileşimini iyileştiren yenilikçi elastomerler olan özel polimerlerle zenginleştirildi. Bu polimerler, çalışma sıcaklıklarına göre kendilerini değiştirebilme özelliğine sahip. Sonuç olarak, yeni hamurun bir tür ‘mekanik zekaya’ (silika parçacıklarının daha iyi dağıtılması ve aralarındaki etkileşimin artırılması sayesinde) sahip olması, davranışını sürüş koşullarına ve sıcaklıklara göre değiştirebilmesi ve sürücüye çok geniş bir kullanım aralığı sunması anlamına geliyor. Pirelli’nin motor sporlarından elde ettiği patentli bir süreç kullanılarak geliştiren yenilikçi Scorpion hamuru ile bileşenlerin bütünlüğü en üst düzeye çıkarıldı. Ayrıca lastiğin, özellikle sürüş koşullarının kritik önem taşıdığı ıslak zemin dahil farklı yol yüzeylerinde performansını daha uzun süre koruması sağlandı.

Bu yeni yaz lastiği Avrupa’da 18 – 21 inç arası 26 ebatta sunuluyor. Bu lastikler şimdiden yüzde 75’inden fazlası elektrikli araçlar için olmak üzere 48 homologasyona sahip. Yeni Scorpion aynı zamanda çok sessiz ve Avrupa lastik etiketine göre önceki nesil lastiğe kıyasla üç desibele kadar daha az gürültü yayıyor. Bu değerler, en yeni Scorpion lastiğin ciddi çevresel faydalar sağladığını da gösteriyor.

SCORPION ALL SEASON SF2: GÜÇLENDİRİLMİŞ BLOKLU, UYUMLU SIRT DESENİ

Yeni Scorpion All Season SF2, kış lastiği yönetmeliğine uymayı arzu eden ancak her mevsim lastik değiştirmekle uğraşmak istemeyen kişileri hedefliyor. Lansman aşamasında 17 - 21 inç arası 33 ebatta sunulan lastiğin yanağındaki Üç Tepeli Dağ Kar Tanesi (3PMSF) işareti ve M+S sembolleri, kış koşullarında bile mükemmel performans sergilediğini belgeliyor. 3PMSF işaretli lastikler, kış lastiği yönetmeliklerine uygunluğun göstergesi olarak Avrupa mevzuatı kapsamında bulunuyor.

Cinturato lastiklerden ilham alan bir hamur ve sırt deseniyle geliştirilen Scorpion All Season SF2, SUV’ların spesifik taleplerine yanıt veren bazı benzersiz özellikler içeriyor. Scorpion All Season SF2 dört mevsim lastiklerin yönlü sırt deseninde karı tutan (karlı zeminlerde araç kontrolünü iyileştiren) V şekilli kanallar yer alıyor. Bu kanallar ayrıca ıslak yollarda suyun tahliyesine ve aniden ortaya çıkabilecek suda kızaklamaları önlemeye yardımcı oluyor.

Sırttaki kılcal kanallar, kışın ve soğuk havalarda karlı zeminde frenlemeyi iyileştirmek için açık kalırken kuru veya ıslak zeminlerde frenleme sırasında kapanarak blokların kuvvetini artırıyor ve daha fazla kavrama sağlıyor. 3 boyutlu kılcal kanal teknolojisiyle mümkün olan bu adaptasyon kabiliyeti, kış sırt deseninin otomatik olarak yaz desenine dönüşmesi, dolayısıyla tüm kuru ve ıslak koşullarda aracın daha iyi kontrol edilebilmesi anlamına geliyor. Yanal kanalların tasarımı, ortadaki sürekli kanalla birlikte yağmur yağdığında suyun verimli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayarak güvenliği ve suda kızaklama performansını artırıyor.

SUV’ların sürüş dinamiklerine ve ağırlıklarına yanıt vermek amacıyla sırtta (Cinturato All Season SF2 lastiklere kıyasla daha büyük) güçlendirilmiş bloklar yer alıyor. Sırt deseninin geometrisi de bu bloklarla yol gürültüsünün azaltılmasını sağlıyor.

Scorpion All Season SF2 dört mevsim lastiklerin sırt hamuru, soğuk ve ıslak koşullarda yumuşak ve uyumlu, kuru koşullarda ise kuvvetli ve kararlı olmak üzere iki amaca hizmet ediyor. Bu işlevler, silika parçacıklarına bağlı polimerler içeren hamurun yenilikçi bileşenleri sayesinde gerçekleşiyor. Böylece, soğuk havalarda etkin performansın yanı sıra düşük dönme direnci sağlanarak daha düşük yakıt tüketimi veya daha uzun batarya ömrü elde ediliyor. Tüm farklı ebatlı Scorpion All Season SF2 lastikler (‘run flat’ teknolojili olanlar hariç), önceki versiyona göre bir gelişme olarak dönme direnci alanında Avrupa lastik etiketinin A veya B klasmanında yer alıyor. Kuvveti artırılan hamur önceki Scorpion’a kıyasla daha geniş bir sıcaklık aralığında çalışabiliyor. Bu özellik, dişlerin daha az aşınması ve kullanım ömrü boyunca lastikten daha iyi performans ve daha yüksek kilometre elde edilmesi anlamına geliyor ki bunların tümü çevre için iyi haberler.

SCORPION WINTER 2: DEĞİŞKEN KILCAL KANALLI YENİ KIŞ LASTİĞİ

SUV’lara yönelik yeni kış lastiği karlı, ıslak veya kaygan zeminlerden soğuk havalarda kuru yollara kadar her tür kış koşulunda güvenliğe odaklanıyor. Yeni Cinturato kış lastiğinin öncülük ettiği inovasyonlar, değişken geometrili kılcal kanallar içeren bir sırtla SUV dünyasına taşınıyor. Bu kılcal kanallar, 3 boyutlu yapıları sayesinde sırtın aşınma durumuna göre şekil değiştirip çizgiselden zikzak (sinüzoidal) bir desene dönüşerek yüzey alanlarını ve etkinliklerini artırıyor. Bu teknoloji Scorpion Winter 2 lastiklerin, aşınsalar bile karlı, ıslak veya kuru zeminlerde performansını sürdürmesini sağlıyor. Yaklaşık 51 metre uzunluğundaki kılcal kanallar, karlı zeminde kavramayı artırıyor. Bunun anlamı, kullanım alanının önceki Scorpion Winter lastiklere kıyasla yüzde 20 oranında artması. Sırt blokları ayrıca güçlendirilmiş ve Cinturato’ya göre daha büyük olduğu için modern SUV’ların tüm taleplerini karşılıyor ve daha yüksek kavrama sunuyor. Bunun sonucunda hem karlı hem de ıslak zeminlerde mükemmel frenleme ve sürüş performansı elde ediliyor.

Scorpion Winter 2 kış lastiklerinin olağanüstü hamuru, önceki ürüne kıyasla yağmurda ve karda performansı artırabilen yenilikçi bir sıvı polimer sistemi kullanılarak geliştirildi. Şirketin motor sporları alanındaki deneyiminden elde edilen Pirelli patentli bir sürecin de kullanılması sayesinde hamurun tüm bileşenlerinin bütünleştirilmesi, dolayısıyla lastiğin karlı ve ıslak zeminlerde daha uzun süre performans göstermesi ve ömrünün uzatılması sağlanıyor.

SCORPION: 35 YILI AŞKIN SÜREKLİ EVRİM

Pirelli, asfalttan kuma kadar çok değişik zeminlerde performansı maksimuma çıkarabilen ilk Scorpion lastiği 1986 yılında üretti. Suudi Arabistan hükümeti tarafından ısmarlanan yenilikçi Lamborghini LM002 için tasarlanan lastik, bu sıra dışı 4x4’ün hem asfaltta hem de kum veya toprak yollarda güç, hızlanma, azami hız ve yol tutuşu gibi üstün özelliklerine yanıt vermek zorundaydı. Bu nedenlerle, lastik hem tipik sürüş koşullarında hem de inikken çöl kumları üzerindeki performansını artırmak için yanal ‘kanatlarla’ donatıldı. Sonuçta mükemmel tutuş ve üstün kontrol elde edildi. İlk Scorpion nesli ayrıca yoldan kaynaklı titreşimleri en aza indirmek ve darbe direncini artırmak, bir yandan da ani manevralara hızla tepki vermek için sağlam ve esnek konstrüksiyonlu sıfır derece naylon çelik bir kayış içeriyordu.

Pirelli’nin 4x4 uzmanı Scorpion lastikleri, 35 yıldan uzun süredir güvenlik, performans ve dayanıklılık olmak üzere üç özellikle öne çıkıyor. Seri, büyük otomobil üreticilerinin performans beklentileri ve zorlu talepleri doğrultusunda 2000’li yıllarda giderek daha çevreci teknolojilerle güncellendi. Sonuçta gerçek anlamda eksiksiz bir seri ortaya açıktı. Zorlu arazilerden karma arazi ve yol koşullarına, ayrıca özellikle kar ve buz olmak üzere yola daha odaklı çözümlere kadar her duruma uygun Scorpion lastikler geliştirildi.

Pirelli’nin Scorpion markası artık motokrostan dağ bisikletlerine kadar en uzmanlık gerektiren uygulamalar için geliştirilen özel ürünleri içeren Motosiklet ve Bisiklet serileri de dahil olmak üzere her tür koşulda performansla eş anlamlı.

TÜV SÜD Lastik Performans İşareti, lastik satın alırken güven uyandıran bir mükemmellik işaretidir. Performans İşareti Belge No. Z2 082041 0005 Rev. 00 (Scorpion); No. Z2 082041 0004 Rev. 00 (Scorpion All Season SF 2); No. Z2 082041 0006 Rev. 00 (Scorpion Winter 2). Belgeler, Ocak ve Şubat 2022’de 235/55R19 ve 235/60R18 (Scorpion All Season SF 2 ve Scorpion Winter 2) ebatlı lastiklerle gerçekleştirilen testlerden sonra bağımsız belgelendirme kuruluşu TÜV SÜD’ün temel teknik performans koşullarının yerine getirilmesi sonucu alınmıştır. Daha fazla bilgi için bakınız: https://www.pirelli.com/tyres/en-ww/car/scorpion-tuv-certificate.pdf Test rapor no.: 713234207-SS (Scorpion); no. 713234207-SA (Scorpion All Season SF2) ve no. 713234207-SW (Scorpion Winter 2). Geçerlilik tarihi: 2/9/2027.