Pirelli yeni Aston Martin DBX için üç farklı tip lastik geliştirdi

22 Kasım 2019 – Aston Martin mühendisleriyle yakın işbirliği içinde yaklaşık üç yıl süren yoğun çalışma sonucunda ortaya yeni DBX'in yetkinliklerini sergileyecek üç farklı lastik ortaya çıktı. Aston Martin’in en yeni modeli, ünlü İngiliz otomobil üreticisinin tüm beklentilerini karşılamak için tasarlanan titiz bir geliştirme sürecinin ardından sadece Pirelli lastiklerle donatılıyor. DBX’e göre geliştirilen üç farklı lastik, mümkün olan en iyi performansı ve kullanımı sunmak için P Zero, arazi için Scorpion Zero AS ve kış koşullarında güvenlik ve performans sağlarken yaz kadar dinamik sürüş deneyimi yaşatmak için Scorpion Winter’dan oluşuyor.

Pirelli’nin “mükemmel uyum” stratejisini yansıtan bu ortak geliştirme süreci, farklı koşullarda açık hava testlerinden önce laboratuvar testleriyle başladı. Pirelli'nin yeni Aston Martin DBX için tasarladığı lastiklerin ıslak zemin kabiliyetleri, Pirelli’nin Milano yakınlarındaki Vizzola'da bulunan test pistinde daha rafine hale getirilirken buzlu ve karlı zemindeki lastik performansı da Pirelli’nin İsveç'teki Fleurheden kış test merkezinde iyileştirildi. Tam performans ise güney İtalya'daki ünlü yüksek hızlı Nardo pistinde geliştirildi. Son doğrulama da her türlü otomobil ve lastik kombinasyonu için en zorlu test olan Almanya'daki efsanevi Nürburgring Nordschleife'de gerçekleşti.

GRAN TURİSMO’YA LAYIK BİR LASTİK: P ZERO

Yeni Aston Martin DBX, özel olarak geliştirilen P Zero lastikleri sayesinde maksimum performans sergiliyor. Yeni Aston Martin'in V8 turbo gücünü maksimize etmek amacıyla GT otomobiller için kullanılan lastiklerden türetilen P Zero hamuru, pistte de en üst düzeyde kavrama sağlıyor. Yanağında (Aston Martin DBX için özel olarak üretildiğini gösteren) A8A işareti bulunan bu P Zero’nun yapısındaki sıfır derece kuşak hakimiyeti ve direksiyon keyfini artıran yeni bir hibrit malzeme kullanılıyor. Ayrıca, lastiğin toplam ağırlığı düşürülerek yuvarlanma direnci ve yakıt tüketimi azaltılıyor.

ARAZİDE SPORTİF PERFORMANS İÇİN SCORPION ZERO AS

Pirelli Scorpion Zero AS ise DBX otomobillerini arazide de kullanmak isteyenler için tasarlandı. Aston Martin, mümkün olduğunca çok yönlü bir araç sunarak müşterilerinin seçeneklerini artırmayı, bir yandan da otomobilleriyle eşanlamlı performansı ve duyguyu korumayı amaçladı. Scorpion Zero’nun sırt deseni de arazi kabiliyetlerini maksimize etmek için kritik koşullarda daha iyi kavrama sağlayan ve yolla temas eden bandın dışına doğru daha rijit bloklar yerleştirilerek yeniden tasarlandı.

SCORPION WINTER: KARDA VE BUZDA EN ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Pirelli’nin SUV'lara özel kış lastiği Scorpion Winter, -30° C’ye kadar sert koşullarda bile maksimum verim sağlamak amacıyla kış şartlarına göre optimize edildi. Pirelli, kış mevsiminde bile direksiyonda mümkün olan en iyi hissi sağlamak için bu lastiğin gövdesini oluşturan bazı malzemeleri modifiye etti. Sonuç olarak, performans sürüşü DBX için yaza özel bir aktivite olmaktan çıktı.

PIRELLI VE ASTON MARTIN

Pirelli ve Aston Martin, uzun zamandır yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdürüyor. Sadece Pirelli lastikleriyle sunulan yeni DBX’in eklenmesiyle İtalyan şirketi şimdi DBS Superleggera ve yeni Vantage gibi ikonik modeller de dahil tüm yeni Aston Martin modellerinin %50'sinin orijinal ekipman lastiklerini sağlıyor.