Pirelli Tedarikçilerini Ödüllendirdi

Pirelli her yıl küresel tedarik zincirindeki 15.000’den fazla tedarikçisinden dokuzunu ödüllendiriyor. Pirelli Tedarikçi Ödülleri, daha da sürdürülebilir, yenilikçi ve üstün kaliteli bir tedarik zincirinin oluşturulmasına katkıda bulunan şirketlere veriliyor. 2022 Pirelli Tedarikçi Ödüllerini kazananların belirlenmesinde mevcut makroekonomik konjonktürün zorluklarını daima daha sürdürülebilir ve daha düşük CO2 emisyonlu bir tedarik zinciri ile aşmak, yüksek kaliteli ham madde ve hizmetlere odaklanmak, küresel varlık ve istikrarlı tedarik sayesinde sürekli inovasyon yapmak gibi temel kriterler etkili oldu.

Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera ile Satın Alma Direktörü Andrea Maganzani son bir yıldır ham madde ve hizmet kategorilerinde öne çıkan dokuz tedarikçiye ödüllerini Milano’daki genel merkezde şirketin üst yönetiminin katılımıyla düzenlenen bir törende takdim etti.

Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera ödüller konusunda şu yorumda bulundu: “Tedarikçilerimizin şirket değerlerimizi paylaşmasını başta sürdürülebilirlik ve inovasyon olmak üzere belirlediğimiz hedeflere ulaşmak açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu stratejik faktörler günümüzün zorlu koşullarında bile rekabetçi kalmamızı sağlıyor. Biz de bu nedenle dünya genelindeki faaliyetlerimizin önemli iş ortakları haline gelen şirketleri ödüllendirmek istedik.”

Şirketin tercih edilen tedarikçilerden yaklaşık 150’sinin katıldığı tören sırasında Pirelli’nin stratejisi Grubun 2025 Endüstriyel Planındaki hedeflere ulaşmak için yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş kaynaklardan sağlanan yenilikçi malzemelerin kullanımını artırmayı öngören bir yol haritasıyla bir kez daha aktarıldı. Pirelli'nin tedarik zincirinde CO2 emisyonlarını 2025’e kadar 2018’e kıyasla %9 oranında azaltmak amacıyla Grup iş ortaklarının da katkıda bulunmaya çağrıldığı karbonsuzlaştırma süreci, sürdürülebilirlik açısından bir başka önemli unsuru oluşturuyor.

2022 Pirelli Tedarikçi Ödüllerinde çeşitli kategorilerde ödüllendirilen şirketler:

Sürdürülebilirlik

DRT (Fransa) – Biyokimyasal ürün tedarikçisi

Kalite

Evonik (Almanya) – silika tedarikçisi

İnovasyon

Asahi Kasei Corporation (Japonya) – sentetik kauçuk tedarikçisi

Amazon Web Services (ABD) – dijital dönüşüm iş ortağı

Performans

Jiangsu Xingda Steel Tyre Cord Group Corporation (Çin) – metal takviyeler tedarikçisi

Servis Düzeyi

Kordsa (Türkiye) – tekstil takviyeleri tedarikçisi

DHL Global Forwarding (Italy) Spa (İtalya) – uluslararası lojistik iş ortağı

Fortek Srl (İtalya) – sektörel ürün ve hizmet tedarikçisi

DCS Multiserve Ltd (İngiltere) – genel hizmetler sağlayıcısı