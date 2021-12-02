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Pirelli, FIA’nın üç yıldızlı çevresel akreditasyonunu kazanan ilk lastik şirketi oldu

Pirelli'nin motor sporları birimi, dünya motor sporlarını yöneten FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) tarafından Çevresel Akreditasyon Programı kapsamında üç yıldızla ödüllendirildi. Üç yıldız katılımcıların en iyi çevresel standartlara ulaşmak için uygulamaları gereken çeşitli önlemleri göstermek üzere tasarlanan program çerçevesinde alınabilecek en yüksek puanı temsil ediyor.

Otovitrin 02.12.2021, 17:03
Pirelli, FIA’nın üç yıldızlı çevresel akreditasyonunu kazanan ilk lastik şirketi oldu

Pirelli'nin çevresel yaklaşımı, grubun 2030 itibarıyla karbon nötr olmasını sağlayacak. Motor sporları faaliyetleri de şirketin ana kampanyası olan Formula 1™ ile başlayarak bu yönde ilerliyor. Pirelli'nin hem iş hem üretim alanındaki kendi çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine örnek olarak 2025 itibarıyla toplam CO2 emisyonlarının %25 (2015 seviyelerine kıyasla) azaltılması ve elektriğinin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan satın alması sayılabiliyor. Pirelli, tüm Avrupa fabrikalarında şimdiden bu ikinci hedefe ulaştı.

Pirelli'nin Formula 1™ kapsamında aldığı önlemler arasında kullanılan yenilenebilir materyallerin artırılması, tek kullanımlık plastiklerin pist kenarı operasyonlarından çıkarılması ve tamamıyla çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik kriterlerine göre yönetilen bir tedarik zinciri gibi uygulamalar yer alıyor. Pirelli'nin motor sporları operasyonu ayrıca karbon emisyonlarından çevresel etkiye kadar tüm unsurları kapsayan çok sayıda sıkı sürdürülebilirlik denetiminden başarıyla geçmiş bulunuyor.

Pirelli Prestij, Motor Sporları, Sürdürülebilirlik ve Geleceğin Mobilitesinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Giovanni Tronchetti Provera şu yorumda bulundu: Çevresel sürdürülebilirliğe odaklanmak Pirelli'nin gelişim stratejisinin merkezinde yer aldığı ve motor sporları iş modelimize tamamıyla entegre olduğu için FIA tarafından üç yıldıza layık görülmekten onur duyuyoruz. Motor sporlarında daima önemsediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımımızla FIA ile yakın ilişki içinde çalışıyor, sürdürülebilir mobilite ve spor konusunda aynı vizyonu paylaşıyoruz.”

FIA Başkanı Jean Todt şöyle konuştu: “FIA’nın sertifikasyon programı, motor sporları dünyasında sürdürülebilirliği ölçme açısından önemli bir standart oluşturuyor. Kritik önem taşıyan çevre hedeflerimizin taahhüt edildiğini vurgulayan üç yıldız derecelendirmesini alacak seviyeye ulaştığı için Pirelli motor sporları ekibini kutluyoruz.”

Formula 1Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali de şunları ekledi: “Pirelli ilerlediği açık ve net çevresel yön ve gösterdiği kararlılıkla motor sporlarında bu ödülü alan ilk lastik şirketi oldu. Formula 1 inovasyonları ve teknolojileriyle tanınan bir organizasyon. Biz de bu mirası sürdürülebilir bir geleceğimiz olması ve gerçek dünyada fark yaratabilecek çözümler sunabilmek için kullanıyoruz. Pirelli'yi bu etkileyici başarısından ve Formula 1'e sürekli bağlılığından ötürü tebrik ediyorum.”

Pirelli'nin sürdürülebilir değer yaratma taahhüdü, şirketin sorumlu yönetiminin ve ekonomik, sosyal ve çevresel performanslarının da gösterdiği gibi dünyanın en prestijli sürdürülebilirlik indekslerinden bazılarında yer almasıyla taçlanmaya devam ediyor. Pirelli’nin Dow Jones Dünya ve Avrupa Sürdürülebilirlik İndekslerindeki yeri 2021 yılında yeniden teyit edildi. Ayrıca UN Global Compact LEAD grubuna seçilerek küresel otomotiv sektöründen katılan tek şirket oldu. 2020 yılında bir kez daha iklim değişikliğiyle mücadelede Global Liderler arasında gösterilen şirket, CDP’nin İklim A listesinde yerini aldı. Pirelli ayrıca 2021 S&P Sürdürülebilirlik Yıllığında Altın Klasmanda yer alma başarısı göstererek yine küresel otomotiv sektöründen bu kategoride bulunmaya hak kazanan tek şirket oldu.

FIA Çevresel Akreditasyon Programı nedir?

FIA Çevresel Akreditasyon Programı dünya çapındaki motor sporları ve mobilite paydaşlarının çevresel performanslarını ölçmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olma amacıyla yürütülüyor. Paydaşlara açık ve tutarlı bir çevre yönetim sistemi sağlayan program faaliyetlerini akredite edebilecekleri üç kademeli bir çerçeve sunuyor:

1. Bir Yıldız – Temel uygulamalar: Temel çevresel performansın ve iyileştirme taahhüdünün göstergesi.

2. İki Yıldız – İyi uygulamalar: İyi çevresel performans sergilenmesi ve çevre yönetimi için geliştirilen uluslararası yol haritalarının yakından izlenmesi.

3. Üç Yıldız – En iyi uygulamalar: Bir çevre yönetim sisteminin devreye alınmasıyla en iyi uygulamaların sergilenmesi ve sürekli iyileştirme kararlılığı gösterilmesi.

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