Pirelli, Dünya Ralli Şampiyonası’nın tek lastik tedarikçisi seçildi

Pirelli, dünya otomobil sporları federasyonu FIA tarafından 2021’den 2024 yılına kadar Dünya Ralli Şampiyonaları için tek lastik tedarikçisi olarak seçildi. Pirelli, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) kategorisinden dünya çapında bölgesel ve ulusal şampiyonaların ana kategorisi olan R5 spesifikasyonlu WRC2 sınıfına kadar çeşitli yarışlarda şampiyonluk için mücadele eden dört çeker tüm otomobillerin lastiklerini tedarik edecek.

MOTOR SPORLARININ ZİRVESİNDE: F1 VE DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI

Pirelli’nin en önemli ralli şampiyonasına yeniden katılımı, İtalyan şirketin 2011 yılından bu yana dünyanın en seçkin tek pilotlu yarışı olan Formula 1 ile yürüttüğü tek tedarikçilik anlaşmasına paralel bir konumda yer alıyor. Bu başarılar, Pirelli’nin motor sporları alanında 110 yıldan uzun süredir edindiği deneyimle bu spor dalının zirvesindeki liderliğini bir kez daha teyit ediyor.

Pirelli prestij ve motor sporları kıdemli başkan yardımcısı Giovanni Tronchetti Provera şunları söyledi: “Pirelli'nin motor sporlarına kattığı iki önemli unsur olan teknoloji ve tutku, Dünya Ralli Şampiyonası için tek lastik tedarikçisi olmamızı sağladı. Uzun zamandır Gençler kategorisindeki genç pilotları desteklemeyi sürdürürken şimdi en üst sınıfa da dönüyoruz. Pirelli, genç pilotların kariyerlerini destekleme taahhüdünü devam ettirecek. Pirelli, Dünya Gençler Ralli Şampiyonasının (Junior WRC) lastik tedarikçiliğinin yanı sıra Avrupa Ralli Şampiyonasında Junior ERC3 sınıfının lastiklerini sağlamayı da sürdürecek. “

Pirelli F1 ve otomobil yarışları başkanı Mario Isola ise şöyle konuştu: “Dünyanın en önemli ralli şampiyonasına geri dönmeyi bir süredir düşünüyorduk. FIA tarafından seçilmemizin Pirelli Star Driver programından mezun olan Ott Tänak’ın dünya şampiyonluğunu kazandığı yıla denk gelmesi bizim için özellikle anlamlı oldu. F1’in yanı sıra WRC’nin de tedarikçisi olmak, ürünlerimizi motor sporlarında görülebilecek en değişken ve zorlu koşullarda test ederek daha da geliştirmemizi sağlayacak.”

25 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VE 181 WRC YARIŞI KAZANDI

1973’ten bu yana ralli dünyasındaki varlığını sürdüren Pirelli, 25 dünya şampiyonluğu ve 181 WRC yarışı kazandı. Pirelli daha yakın yıllarda 2008-2010 arasında WRC'nin tek lastik tedarikçiliğini üstlendi ve 2018'den itibaren WRC2 kategorisindeki pilotların lastiklerini tedarik etti. Ralli ortamları zorlu koşullarıyla, yol kullanımı için tasarlanan yeni teknolojileri de test etme açısından Pirelli mühendislerine daima mükemmel bir açık hava laboratuvarı sunuyor.

HER ŞARTA VE ZEMİNE UYGUN LASTİK YELPAZESİ

Pirelli, WRC için dünya çapındaki farklı ralli şampiyonalarında başarıyla kullanılan lastikler tedarik edecek. P Zero RA asfalt lastikleri serisi, çeşitli arazi ve hava koşullarına uygun farklı hamurlar içeriyor. Sottozero Snow (çivili ve çivisiz) karlı koşullar, Sottozero Ice J1 ise özellikle İsveç Rallisi için tasarlanırken toprak lastiği olan takviyeli Scorpion K çok çeşitli gevşek zemin koşullarının üstesinden gelebiliyor.