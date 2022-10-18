Pirelli Cinturato Winter 2 Auto Bild Ve Tyre Seeker Dergileri Tarafından En İyi Kış Lastiği Olarak Değerlendirildi

2022 Winter Supertest (2022 Kış Süper Testi) için 215/55 R17 ölçüsünde 56 lastik seçen Auto Bild karlı, ıslak ve kuru zeminde yol tutuş, frenleme ve suda kızaklama gibi yaygın güvenlik testlerini gerçekleştirerek ilk 20’yi belirledi. Aşınma ve dönme direnci dahil verimlilik performansı da ölçüldü. En iyi puanları alan Cinturato Winter 2 yüksek performansından ötürü “örnek” olarak tanımlandı. Dergi lastik hakkında şu yorumu yaptı: “Pirelli Cinturato Winter 2 çok iyi kilometre performansı ve yüksek verimlilik, ıslak zeminde isabetli yol tutuşu ve üstün suda kızaklama özellikleriyle her anlamda ne kadar yetenekli olduğunu ortaya koydu.”

Lastik alanında uzman Tyre Seeker dergisi ise 215/55 R17 ölçüsünde beş kış lastiğini BMW 3 Serisi ile karlı bir yolda test etti. Cinturato Winter 2 yol tutuşu, karda frenleme, karda yanal tutuş ve kar çekişinin değerlendirildiği bir dizi test sonucunda performans, sürüş kolaylığı ve sürücü hissi arasında sağladığı denge ile kazanan lastik oldu.

Son olarak Tyre Reviews dergisi 225/45 R17 ölçüsünde dokuz farklı kar lastiğini Volkswagen Golf ile karla kaplı bir yolda test ederek farklı nesnel ve öznel parametrelere göre değerlendirdi. Hem verimli hem de güvenli olduğunu gösteren Cinturato Winter 2 yayının en çok tavsiye ettiği lastik oldu. Yayın Cinturato Winter 2’yi “Her türlü koşulda en iyi sürüş keyfini sunan lastik” diye tanımlamanın yanı sıra karlı, ıslak ve kuru zeminde mükemmel yol tutuşuna sahip olduğunu belirterek övgüye değer buldu.

Cinturato lastikler Scorpion serisiyle birlikte çeşitli yaz, kış ve dört mevsim ürünleri sayesinde yıl boyu farklı seçenekler sunabilen bir ailenin üyesidir. Pirelli bir süre önce serinin tamamını şirketin güvenlik ve sürdürülebilirliği aynı üründe bir araya getiren ‘Çevre Dostu Tasarım’ yaklaşımıyla geliştirilen teknolojileri içerecek şekilde yeniledi. Cinturato Winter 2 ve SUV’lar için özel olarak tasarlanan Scorpion Winter 2 kış lastiği bu geliştirmelerin sonucunda ortaya çıktı. Bu iki lastik serisi özellikle soğuk havalarda verimli olmalarını sağlayan çeşitli ortak özelliklerin yanı sıra Pirelli’nin 3D kılcal kanal teknolojisi gibi inovasyonları da paylaşıyor. Bu kılcal kanallar lastik aşındıkça yerini zikzak şekilli yeni kanallara bırakıyor. Böylece lastiğin ömrü boyunca kuru, ıslak ve karlı zeminde yol tutuşu garanti ediliyor. Her iki lastik kış koşullarında gösterdikleri sınıfının lideri performansla ünlü Alman belgelendirme kuruluşu TÜV SÜD[1] tarafından Performans işareti almaya uygun görülmüştür.

[1] TÜV SÜD Lastik Performans İşareti, lastik satın alırken güven uyandıran bir mükemmellik işaretidir. Performans İşareti Sertifika No. Z2 082041 0003 Rev. 00. Bu belge Nisan 2021’de 205/55 R16 91H ebatlı lastiklerle gerçekleştirilen testlerden sonra bağımsız belgelendirme kuruluşu TÜV SÜD’ün temel teknik performans koşullarının yerine getirilmesi sonucu alınmıştır. Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.pirelli.com/tuvcinturatowinter2 Test rapor no.: 713212452. 2026-05-05 tarihine kadar geçerlidir.