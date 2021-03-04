PIRELLI 2022’NİN 18 İNÇ F1 LASTİKLERİNİ BU YIL 28 GÜN TEST EDECEK

Mario Isola, F1 ve Otomobil Yarışları Direktörü: “Yeni 18 inç lastik testlerine kısa süre sonra devam etmeyi umuyoruz. Ancak, geçen yıl test programının askıya alınmasına neden olan Covid-19 pandemisi henüz geçmiş değil. Bu yıl için planladığımız takvimi değiştirmemiz gerekebilir. Bu nedenle yedek bir planımız da var. Yine de 2019 yılında bıraktığımız yerden devam edebileceğimiz bir program hazırladık. Gelecek sene Formula 1’e çok farklı bir görünüm verecek yeni düzenlemelere uygun yeni nesil lastiklerin teknik spesifikasyonlarını tamamlamayı planlıyoruz. Simulasyonlar ve geliştirme otomobilleriyle bizi destekleyen ve üzerinde çalışabileceğimiz sağlam bir temel sağlayan tüm takımlara çok teşekkür ederiz. 2022 sezonu için 18 inç lastiklerin hem slick hem ıslak versiyonlarını test edeceğiz. İspanya’daki Jerez pistinde Ferrari ile birlikte üç gün süren testlerle başlattığımız programı Eylül ayında Fransa’daki Magny-Cours pistinde Alpine ile tamamlayacağız. “

2022 LASTİK GELİŞTİRME TEST TAKVİMİ PİST TARİH LASTİK TÜRÜ (SLICK / ISLAK) TAKIM(LAR) Jerez de la Frontera 22 Şubat Slick Ferrari Jerez de la Frontera 23-24 Şubat Wet Ferrari Bahrain 30-31 Mart – 1 Nisan Slick Ferrari (1. gün), Alpine (2-3. günler) Imola 20-21 Nisan Slick Mercedes Barcelona 11-12 Mayıs Slick Alpine (1. gün ), Red Bull, Alfa Romeo (1-2. günler) Paul Ricard 25-26 Mayıs Wet Mercedes Spielberg 6-7 Temmuz Slick AlphaTauri Silverstone 20-21 Temmuz Slick Red Bull (1. gün ), Aston Martin, Haas (1-2. günler) Budapest 3-4 Ağustos Slick Mercedes, McLaren (1. gün) Ferrari, McLaren (2. gün) Magny-Cours 15-16 Eylül Wet Alpine