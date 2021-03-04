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PIRELLI 2022’NİN 18 İNÇ F1 LASTİKLERİNİ BU YIL 28 GÜN TEST EDECEK

Pirelli, 2022 sezonuna hazırlık amacıyla dokuz Formula 1 takımıyla toplam 28 gün sürecek 10 test seansları gerçekleştirmeyi planlıyor. 2022 sezonunda 18 inç lastiklere geçişin yanı sıra yeni teknik düzenlemeler de devreye girecek. Öte yandan, test programı devam eden Covid-19 pandemisinin yol açabileceği kısıtlamalara bağlı olacak. Yeni 18 inç lastiklerin geliştirilmesine aslında 2019’da başlanmış ancak Covid-19 salgınından ötürü çalışmalara bir yıl ara verilmişti. Bu sene, 18 inç lastiklerin testleri slick (düz yarış lastikleri – yedi seans) ve ıslak (ıslak zemin lastikleri – üç seans) versiyonlar olmak üzere karışık bir programla devam edecek. Bu kapsamda dört bağımsız testin yanı sıra birer Grand Prix’nin ardından altı test gerçekleştirilecek. Bu yıl 22-24 Şubat tarihleri arasında Ferrari ile birlikte İspanya’daki Jerez pistinde düzenlenen ilk iki test oturumunda hem slick hem de ıslak lastikler denendi. Test oturumları 2021’de toplam 20 günü kapsayacak ancak bazı günlerde birden fazla otomobil kullanılacağı için yıl boyu 28 ‘otomobil günü’ (22 gün kuru, altı gün ıslak) olacak.

Otovitrin 04.03.2021, 09:06
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PIRELLI 2022’NİN 18 İNÇ F1 LASTİKLERİNİ BU YIL 28 GÜN TEST EDECEK

Mario Isola, F1 ve Otomobil Yarışları Direktörü: “Yeni 18 inç lastik testlerine kısa süre sonra devam etmeyi umuyoruz. Ancak, geçen yıl test programının askıya alınmasına neden olan Covid-19 pandemisi henüz geçmiş değil. Bu yıl için planladığımız takvimi değiştirmemiz gerekebilir. Bu nedenle yedek bir planımız da var. Yine de 2019 yılında bıraktığımız yerden devam edebileceğimiz bir program hazırladık. Gelecek sene Formula 1’e çok farklı bir görünüm verecek yeni düzenlemelere uygun yeni nesil lastiklerin teknik spesifikasyonlarını tamamlamayı planlıyoruz. Simulasyonlar ve geliştirme otomobilleriyle bizi destekleyen ve üzerinde çalışabileceğimiz sağlam bir temel sağlayan tüm takımlara çok teşekkür ederiz. 2022 sezonu için 18 inç lastiklerin hem slick hem ıslak versiyonlarını test edeceğiz. İspanya’daki Jerez pistinde Ferrari ile birlikte üç gün süren testlerle başlattığımız programı Eylül ayında Fransa’daki Magny-Cours pistinde Alpine ile tamamlayacağız. “

2022 LASTİK GELİŞTİRME TEST TAKVİMİ

PİST

TARİH

LASTİK TÜRÜ (SLICK / ISLAK)

TAKIM(LAR)

Jerez de la Frontera

22 Şubat

Slick

Ferrari

Jerez de la Frontera

23-24 Şubat

Wet

Ferrari

Bahrain

30-31 Mart – 1 Nisan

Slick

Ferrari (1. gün),

Alpine (2-3. günler)

Imola

20-21 Nisan

Slick

Mercedes

Barcelona

11-12 Mayıs

Slick

Alpine (1. gün ), Red Bull, Alfa Romeo (1-2. günler)

Paul Ricard

25-26 Mayıs

Wet

Mercedes

Spielberg

6-7 Temmuz

Slick

AlphaTauri

Silverstone

20-21 Temmuz

Slick

Red Bull (1. gün ), Aston Martin, Haas (1-2. günler)

Budapest

3-4 Ağustos

Slick

Mercedes, McLaren (1. gün)

Ferrari, McLaren (2. gün)

Magny-Cours

15-16 Eylül

Wet

Alpine

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