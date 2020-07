PIRELLI ​2020 TOSKANA VE RUSYA GRAND PRIX’LERİ İÇİN LASTİK SEÇİMLERİNİ AÇIKLADI

TEYİTLİ BİLGİLER 2020’deki her yarışta üç renk kullanılacak, C1 en serti ve C5 en yumuşağı olmak üzere beş farklı hamur seçeneği sunulacak. Her pilot, Q3 için önerilen üç hamurun en yumuşağından bir seti ayırmalıdır. Bu set daha sonra sıralamada ilk 10’a girenlere iade edilecek ama diğer pilotlar bu setleri yarış için tutabilecektir. Her pilot, Grand Prix için sunulan birer set P Zero Beyaz sert ve P Zero Sarı orta lastiği seçmelidir ve bunlardan biri kullanılmalıdır. Her pilota hafta sonu için toplam 13 set sağlanacaktır. Pilotlara her yarışta iki set sert, üç set orta ve sekiz set yumuşak olmak üzere aynı lastikler tahsis edilecektir.